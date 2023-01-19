Смогли повторить
Путин с Бастрыкиным и Бегловым в Музее обороны и блокады Ленинграда 18 января. Фото: kremlin.ru
В интервью "Радио Свобода" израильский волонтер Мартин Даничев, только недавно вернувшийся из Львова, восклицает: "Я понимал, что начнется война, но не ждал Мариуполя, не мог представить, что на Дворцовой площади возведут эту мерзость: два сердца с надписями "Санкт-Петербург" и "Мариуполь". Ужасно, что блокадный Ленинград сотворил блокадный Мариуполь. Фантастические мрази".
Интервью вышло в эфир как раз в тот день, когда российский президент Владимир Путин - уроженец того самого постблокадного Ленинграда - посетил родной город, общался с ветеранами и обвинял в блокаде "европейские страны, с которыми раньше не хотели ссориться". (Ну мы понимаем, что имеется в виду Финляндия, с которой теперь, когда она стремится в НАТО, ссориться уже можно. И не вспоминать о том, что присутствие войск Финляндии под Ленинградом было прямым следствием нападения СССР на Финляндию, тоже можно, разумеется.)
Но это - исторические подробности. Такое ощущение, что Путин и его сбрендившие или перепуганные соотечественники не понимают, что русское злодейство перечеркивает русскую историю. Не культуру, которую пытались "отменить", - культуру как раз не отменишь - а именно историю.
Блокадников, конечно, жалко - как не жалеть людей, умирающих от голода и оказывающихся заложниками двух человеконенавистнических режимов одновременно. Но поразительно, что внуки и правнуки этих людей устроили блокаду "Азовстали" и уничтожение Мариуполя (и Алеппо, и Грозного: жертвы российских злодейств вопиют уже не к Господу, а к дьяволу, потому что у Господа явно опустились руки). Поразительно, что сын блокадников - предводитель всей этой неумело притворяющейся государством банды погромщиков. Что вынес из опыта блокады Владимир Путин? Что людей нужно морить голодом? Что нужно лишать их света, воды и тепла зимой? Что нужно содействовать серийным убийствам и изнасилованиям, которые творят на украинской земле российские солдаты? Какой смысл во всех этих страданиях русского народа напоказ, если у россиян один-единственный вывод из всех страданий: нужно убивать, грабить и насиловать в промышленных масштабах. Впрочем, это уже не мои вопросы, простите. Это вопросы Достоевского. Этого действительно не отменишь.
Петербургский губернатор Александр Беглов показывает Путину, как 80 лет тому назад в блокадном Ленинграде добывали электричество. Ровно в эти же самые дни российские ракеты уничтожают критическую инфраструктуру, чтобы никакого электричества не было в Киеве, Харькове, Одессе, Днепре. Ни у кого из участников этой нелепой церемонии не возникает никакого чувства неловкости. Обворовавший всю Россию Путин с важным видом рассказывает, как у его матери украли продовольственные карточки. Спустя десятилетия после этого инцидента он сам будет оставлять без еды и света пожилых женщин - они будут умирать в холодных подвалах Мариуполя, под завалами жилых домов и торговых центров Кременчуга и Днепра, всюду, куда дотянулись руки этого кремлевского Чикатило. Дети тоже будут умирать. Дети в возрасте Путина, когда у его матери украли карточки. И младше. И совсем маленькие.
И никто из собравшихся не спросит у невзрачного маньяка, зачем он спустя восемь десятилетий после блокады убивает людей тысячами. Не-е-ет, они все будут смирно стоять, думать, что бы еще украсть, и ждать его смерти, чтобы потом привычно по-русски выдохнуть: "ой, мы ничего не знали, это все Путин, это все телевизор, какой ужас".
Фантастические мрази.
Статьи по теме
Прощения не будет
Десятки людей в Днепре убила "слепая" ракета. И тот, кто запускал ее по густонаселенному городу, не мог не знать, что совершает преступление. Не первое, но одно из самых кровавых. Весь мир видит русский садизм и слышит русскую ложь.
Возложение и разложение
Никому не интересно, как русские возлагают цветы: как снайперов снимают с крыш автокраном после визита одинокого фюрера на Пискаревку, как еще более одиноких москвичей винтят за попытку почтить память убитых в Днепре. Ни от Путина, ни от россиян теперь уже ничего не зависит.
Огонь по штабам
Россия воюет с роженицами. Россия воюет с младенцами. Россия воюет с немощными стариками, которых она хочет оставить в холоде и темноте, которых она заставляет ковылять по льду к бюветам и часами стоять на морозе.
Рецепт "освобождения"
В Москве не скрывают целей массированных ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Это бомбардировки, направленные на истребление и "наказание" того самого народа, который Путин собирался "освобождать от нацистов".
Гибридная. Зимняя. Подлая
80 лет назад СССР напал на Финляндию. Сталин планировал оккупировать страну и присоединить ее к Советскому Союзу. Встретив ожесточенное сопротивление финнов, советские полководцы закидывали противника трупами красноармейцев. Каковы были реальные потери СССР, почему Зимняя война была гибридной и как она повлияла на дальнейший ход Второй мировой?
Праздник вместо правды
Фильм "Три дня до весны" заявлен как главная телепремьера в день юбилея. Сюжет таков: немцы хотят устроить эпидемию чумы в осажденном Ленинграде весной 1942 года. Для этого они похищают из института микробиологии возбудителей бубонной чумы, причем директор института, эдакий очкарик не от мира сего, оказывается главным германским агентом. Однако героические чекисты, как водится, в последний момент предотвращают эпидемию и арестовывают всю группу диверсантов-отравителей.
Ленинградская блокада: 900 дней и 60 лет
60 лет назад, 27 января 1944 года, была окончательно ликвидирована немецкая блокада Ленинграда, установленная 8 сентября 1941 года и продолжавшаяся мучительно долгих 900 дней. Согласно официальной статистике, число жертв среди гражданского населения составило от 600 тысяч до миллиона человек. Погибших военных никто не считал даже приблизительно. Историк Борис Соколов считает, что значительная часть вины за смерть людей лежит на тогдашних городских и союзных властях.