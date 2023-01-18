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статья Возложение и разложение

18.01.2023

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От редакции

Никому не интересно, как русские возлагают цветы: как снайперов снимают с крыш автокраном после визита одинокого фюрера на Пискаревку, как еще более одиноких москвичей винтят за попытку почтить память убитых в Днепре. Ни от Путина, ни от россиян теперь уже ничего не зависит.

Сошли на нет увлекательные дискуссии западных экспертов о содержимом путинской головы и состоянии его ментального здоровья. Судорожная диагностика была лишь попыткой заболтать необратимое. Это не Путин слетел с катушек после ковида - захватнический план России, ее имперский реванш не просто давно готовился, а последовательно осуществлялся при поддержке широких народных масс. Эффект внезапности 24 февраля - повод задать неудобные вопросы всем "понимателям", успокоителям, косвенным бенефициарам этого смертоносного процесса. Западным и не только.

Нет, Россия не остановится. Ни с Путиным, ни после.

Мониторинг зоологической телепропаганды - буйно расцветший в западных медиа, но недолговечный жанр. Русская медиамашина уже не порадует новыми трюками, она дошла до предела, зенки вылезли из орбит. Между пригожинским пабликом с кувалдой и озверением в эфире федерального канала - разве что узенький стилистический зазор.

У хозяев этой машины не осталось никаких ходов, кроме террора. Реакция их подданных на зверские убийства в Украине - злорадный смех или безразличие. Думаете, украинцы будут умиляться нескольким московским букетам?

К концу первого года войны словосочетание "российское общество" звучит как непристойность. "Борцы с режимом" - как досадный анахронизм. "Прогрессивные антипутинские силы" - как коварный пропагандистский конструкт. Нет надежды на действующих лиц там, где остались только исполнители преступных приказов. Где горстка настоящих героев приносит себя в жертву не ради разгрома России, а во имя ее сохранения и процветания.

Историю делают украинцы с оружием в руках. И отчасти - западные лидеры, которые должны срочно дать им еще оружия. От результатов Рамштайна-8 зависит спасение жизней. Любое торможение поставок - предательство и преступное пособничество российскому террору.

У Украины теперь есть бесконечный ресурс ненависти к врагу. Надо поделиться этим ресурсом с западными союзниками, чтобы добавить им решимости.

Комментарии 244 комментария | Оставить комментарий Обсудить
18.01.2023
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Прощения не будет

Дмитрий Галко, 17.01.2023

Десятки людей в Днепре убила "слепая" ракета. И тот, кто запускал ее по густонаселенному городу, не мог не знать, что совершает преступление. Не первое, но одно из самых кровавых. Весь мир видит русский садизм и слышит русскую ложь.


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