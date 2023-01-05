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Также: Портников, Россия, История, Чечня, Парламент, Украина, Война, Колонки, Политика, Общество, Европа, Мир | Персоны: Виталий Портников, Руслан Хасбулатов, Борис Ельцин

статья Голова Дракона

Виталий Портников, 05.01.2023

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Руслан Хасбулатов выглядит сегодня человеком из какого-то очень далекого прошлого. Печальна не его смерть. Печально то, что это прошлое постоянно превращается в будущее и убивает нас.

В начале 90-х этот человек был одним из наших кумиров. Он единственный из заместителей председателя Верховного Совета РСФСР поддержал Ельцина, когда против Бориса Николаевича выступило все тогдашнее руководство парламента. (Многие из критиков добились куда большего, чем Хасбулатов, и в ельцинской, и в особенности в путинской России. Светлана Горячева, которая в 1990 году хорошо поставленным прокурорским голосом призывала к отставке Ельцина, и сейчас сенатор.)

В августе 1991 года Хасбулатов - глава российского парламента - был вместе с Ельциным и Руцким на баррикадах Белого дома и воспринимался даже не как лидер, а как один из символов восторжествовавшей демократии. Буквально через несколько месяцев оказалось, что никаких принципов и ценностей у него нет, а есть только жажда власти и неуемное приспособленчество. Перед тем как перейти к Белому дому и 1993 году, я просто напомню, что именно этот человек, который кажется сейчас незаметным и забытым, заложил основы той России, которой правит Путин, - в точном соответствии с правилом, что на смену серым приходят черные. Он доказал, что политик и после краха коммунизма может оставаться беспринципным, из лидера демократии стать лидером реакции - и остаться в должности. Потом этот кульбит повторят бесчисленные российские чиновники. Да что там - сам Путин его повторит. Кириенко. Чубайс. Даже Ельцин последнего периода.

Именно некомпетентность и самовлюбленность Хасбулатова привели в конечном счете к чеченской трагедии. Я запомнил, какую истерику он мне устроил на одной из своих пресс-конференций из-за невинной, как мне казалось тогда, статьи - политического портрета Джохара Дудаева. Он категорически не верил ни в политические амбиции генерала, ни в политические процессы в самой Чечне. Ему было удобно воспринимать Дудаева как свою марионетку, а себя - как московского вершителя судеб родного народа. Что из этого всего получилось, мы знаем.

Он продемонстрировал, что Россия может остаться страной с имперскими амбициями - даже когда российская власть притворялась, что готова к равноправным отношениям с соседями по бывшему Союзу. Именно хасбулатовский Верховный Совет принял постановление о российском статусе Севастополя, что заставило Украину обратиться в Совет Безопасности ООН. Российское руководство тогда отмежевалось от этого решения, но начало было положено. В этот день, 9 июля 1993 года, атмосфера в российском парламенте ничем не отличалась от того, что мы сегодня наблюдаем в Государственной Думе. Именно тогда, наблюдая за этой атмосферой ненависти и гадливой радостью Руслана Имрановича, я окончательно понял, что война между нашими странами неизбежна. Автограф Хасбулатова навсегда останется под первым эскизом аннексии: "Комитету Верховного Совета Российской Федерации по конституционному законодательству подготовить проект закона Российской Федерации о закреплении в Конституции Российской Федерации федерального статуса города Севастополя". Путин сделает это спустя два десятилетия.

Если бы он обыграл Ельцина в 1993 году, то, конечно же, именно Хасбулатов, а не Руцкой стал бы реальным правителем новой старой России, уже мчавшейся к войне с Украиной на всех парламентских парах - даром что украинцы этого тогда не понимали, впрочем, многие и в 2022 году отказывались видеть очевидное. Но, с другой стороны, а какая разница, проиграл он или выиграл, если Россия все равно оказалась там же, где и должна была, если бы победил Верховный Совет? Или там же, где должна была, если бы Ельцин с Хасбулатовым проиграли ГКЧП?

Нет, это не вечная борьба Ланцелота с Драконом, не будем романтизировать российскую историю. Это вечная борьба одной головы Дракона с другими. Конечно, интересно, какая из голов все-таки откусит остальные - но по результату у власти в Кремле остается все тот же самый Дракон, самодовольно отращивающий новые головы.

Комментарии 20 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 05.01.2023
в блоге Блоги
26
Дерьмометр 07.10.2008
в блоге Руслан Хасбулатов, председатель Верховного Совета РФ в 1991-1993 гг.
7
Дмитрий Борко 03.10.2013
в блоге Люди 1993 года
59
Александр Скобов 28.09.2013
в блоге Октябрь-93: ответ Сергею Пархоменко
4085
Евгений Ихлов 29.09.2013
в блоге Революция и легитимность
59
Александр Скобов 26.09.2013
в блоге Ответ Бенедикту Сарнову
7
Дмитрий Борко 04.10.2012
в блоге Октябрь 93-го: финал
7
Дмитрий Борко 02.10.2012
в блоге Накануне Малой Гражданской
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Переворотный пункт

Илья Мильштейн, 05.10.2018

Подключается воображение, и мы, содрогаясь, внутренним оком прозреваем Россию, в которой Руцкой и Хасбулатов одерживают верх в противостоянии с Ельциным. А потом воюют друг с другом, не поделив власть и погружая страну в хаос, и, сидящие по подвалам в разгромленной Москве, мы тоскливо браним убитого Бориса Николаевича и его неповоротливых генералов.
Валерия Новодворская. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

Пир побежденных

Валерия Новодворская, 03.10.2013

Наша вторая гражданская началась и закончилась в октябре 1993 года. И почти все ее участники живы кроме главных победителей - Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Но побежденные врут так, как будто не осталось очевидцев. Телеканалы воют гиенами, путинисты тявкают из европодворотен, потому что ненависть к Ельцину, к реформам, к свободе, к западничеству у нынешней чекистской власти зашкаливает.
Бенедикт Сарнов. Фото с сайта http://zelikm.com

Расстрел парламента

Бенедикт Сарнов, 24.09.2013

Октябрьский путч 1993 года - эта вторая после августовского путча 91-го (и тоже провалившаяся) попытка коммунистического реванша - изображается как восстание народных масс против ненавистного большинству граждан России "ельцинизма", в каковое понятие "включались грабительские реформы, разнузданность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции девяностых".
http://trenev.narod.ru/phototerror.html

Знают истину танки

Илья Мильштейн, 03.10.2002

Девятая годовщина второго путча - повод для размышлений невеселых. И речь не только о том, что тогда, в октябре 93-го, столичный асфальт опять уродовали танки, и эти танки стреляли по довольно крупному зданию в центре города, и в Москве гибли люди. Речь об историческом значении тех событий. О том, чем обернулись они для России.
Октябрь 2003 года. Белый дом. Фото с сайта www.moscowvoice.ru/examples/jsp/gm/gm/formIndex.jsp?date=2002-10-6&changeMonth=-2&rub

Горький "Красный Октябрь"

Владимир Корсунский, 03.10.2003

Минуло десять лет после событий, у которых до сих пор нет общепринятого названия. Одни употребляют слово "путч", другие говорят о "народном восстании", третьи пожимают плечами - "дурь какая-то". А можно сказать и так: 3-4 октября 1993 года в Москве сошлись стенка на стенку те, кто боялся демократии, и те, кто боялся за демократию. Десятилетний срок - еще не та дистанция, с которой можно безошибочно оценить прошлое.
Белый Дом образца 1993 года. Фото Дмитрия Борко

Белый дом - 1993

Дмитрий Борко, 03.10.2005

Двенадцать лет назад, в начале октября 1993 года, Россия оказалась на грани гражданской войны. Подавление коммуно-патриотического мятежа в столице не обошлось без крови. Фотограф Дмитрий Борко провел несколько дней в осажденном Белом доме и сумел запечатлеть яркие эпизоды исторической драмы.

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