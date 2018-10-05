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Октябрьский путч 1993 года - эта вторая после августовского путча 91-го (и тоже провалившаяся) попытка коммунистического реванша - изображается как восстание народных масс против ненавистного большинству граждан России "ельцинизма", в каковое понятие "включались грабительские реформы, разнузданность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции девяностых".
Октябрьский путч 1993 года - эта вторая после августовского путча 91-го (и тоже провалившаяся) попытка коммунистического реванша - изображается как восстание народных масс против ненавистного большинству граждан России "ельцинизма", в каковое понятие "включались грабительские реформы, разнузданность демократических свобод и коррупция, все черты российской революции девяностых".
Наша вторая гражданская началась и закончилась в октябре 1993 года. И почти все ее участники живы кроме главных победителей - Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Но побежденные врут так, как будто не осталось очевидцев. Телеканалы воют гиенами, путинисты тявкают из европодворотен, потому что ненависть к Ельцину, к реформам, к свободе, к западничеству у нынешней чекистской власти зашкаливает.
Наша вторая гражданская началась и закончилась в октябре 1993 года. И почти все ее участники живы кроме главных победителей - Бориса Ельцина и Егора Гайдара. Но побежденные врут так, как будто не осталось очевидцев. Телеканалы воют гиенами, путинисты тявкают из европодворотен, потому что ненависть к Ельцину, к реформам, к свободе, к западничеству у нынешней чекистской власти зашкаливает.
Ельцин удержался. Перемены налицо. Но я пишу это вовсе не для того, чтобы бросать комья грязи в Бориса Николаевича или в свои тогдашние надежды. Октябрь 1993 года оказался не развилкой, он был продолжением, вот в чем дело. Продолжением выживания той самой номенклатуры, которая как змей из русских сказок – одну голову отрубаешь, а уже новая растет, краше прежней.
Ельцин удержался. Перемены налицо. Но я пишу это вовсе не для того, чтобы бросать комья грязи в Бориса Николаевича или в свои тогдашние надежды. Октябрь 1993 года оказался не развилкой, он был продолжением, вот в чем дело. Продолжением выживания той самой номенклатуры, которая как змей из русских сказок – одну голову отрубаешь, а уже новая растет, краше прежней.
Вероятно, это уже навсегда. Живи еще хоть четверть века - все будет так. И через сто лет, когда давно уже не останется ни одного свидетеля малой гражданской войны в центре российской столицы, дискуссии не прекратятся, утратив разве что остроту. Это же, в конце концов, спор на вечную тему: о цели и средствах.
К тому же парадоксальный спор. В ходе которого люди безупречно демократических убеждений утверждают, что красно-коричневую гидру, угнездившуюся в парламенте, можно и нужно расстреливать из танков, а люди, исповедующие идеалы красно-коричневой гидры, проклинают убийц и насильников, которые растоптали демократию. А между ними постоянно будут метаться граждане с неустойчивыми взглядами на жизнь, вроде автора этих строк, у которого не было и нет абсолютно ясных представлений о том, как оценивать случившееся в Москве в октябре 1993 года.
Победа над гидрой? Но мы же помним, как скоро стал перерождаться режим после окончательного вступления в силу указа № 1400 и как танки, стрелявшие по Белому дому, докатились до Чечни, где и сгорели. Мы же знаем, как переломилась эпоха, новыми героями которой явились лучший министр обороны всех времен и народов и лучший в мире президентский охранник, и как Борис Николаевич под руководством своих отборных силовиков расставлял снайперов у села Первомайское. Мы же догадываемся, что Ельцин, скреплявший кровью дружбу с Коржаковым и любивший как сына Пашу Грачева, и Ельцин, разглядевший в Путине реформатора, понимаешь, и преемника, - это практически один и тот же Ельцин. Он разным бывал, но и таким тоже. Оттого нам очень трудно согласиться с соотечественниками, до сих пор празднующими победу над советской гидрой.
Однако с гражданами, полагающими, что именно тогда, 25 лет назад, было навеки покончено с демократией и нечего лицемерить, оплакивая первого президента РФ и предавая анафеме второго, нам согласиться еще трудней. Тут мы просто их сравниваем, стихийного нашего либерала Обком Обкомыча, сильно пьющего богатыря, слабо разбирающегося в людях, - и малорослого трезвого гебиста из дрезденской резидентуры, умеющего прикинуться кем угодно, хоть честным служакой, хоть веником. Он должен был почти безнадежно заболеть, Борис Николаевич, чтобы в лихорадочных поисках наследника славных дел остановить свой взор именно на Путине. Мы живем внутри его болезни.
Кроме того, подключается воображение, и мы, содрогаясь, внутренним оком прозреваем Россию, в которой Руцкой и Хасбулатов одерживают верх в противостоянии с Ельциным. А потом воюют друг с другом, не поделив власть и погружая страну в хаос, и, сидящие по подвалам в разгромленной Москве, мы тоскливо браним убитого Бориса Николаевича и его неповоротливых генералов. Мол, как же так, ну что вам стоило подогнать танки и навести порядок? Нет, этот сюжет не кажется неизбежным, но реалистичность его сомнению не подвергается.
И такая еще мысль закрадывается: а это однозначно нехорошо - защищать демократию недемократическими методами? К примеру, если бы Ленина, стоявшего на броневичке и смущавшего незрелые умы своими зажигательными речами, оттуда бы сковырнули да и расстреляли из броневичка - это как могло бы сказаться на будущем нашей Родины? Непременно пришел бы Путин с усами и трубкой или ХХ российский век предложил бы нам какие-нибудь иные варианты развития - без Второй мировой войны, ГУЛАГа и прочих излишеств?
Короче, красно-коричневая гидра в разных обличьях, от Владимира Ильича до Владимира Владимировича, - это у нас на роду написано или мы сами отчасти в том повинны, доверяя судьбу страны разным душегубам? И ежели для спасения от анархии и душегубства надо нарушить закон и прибегнуть к силовым технологиям, то после мы обречены жить в террористическом государстве? Или при любых раскладах обречены: за пустомелю Керенского и за решительного Ельцина с его подкупленными танкистами мы обязательно расплатимся установлением коммунистической советской власти либо чекистского авторитаризма?
С Основным законом тоже не все понятно. Есть точка зрения, что суперпрезидентская Конституция, принятая в декабре 93-го по свежим следам трагедии, как раз и привела к тому, что у нас нет ни парламента, ни нормальных судов, ни ответственных перед избирателями губернаторов. С другой стороны, при Ельцине до самых его последних дней все это у нас было и на отсутствие гражданских свобод жаловаться особо не приходилось. А жесткие разборки исполнительной власти с законодательной в рамках прежней Конституции как раз и увенчались малой гражданской войной в центре столицы. И нет ни малейших гарантий того, что в прекрасной России будущего, где полномочия первого лица будут вновь ограничены, президент и парламент не начнут опять выяснять отношения при помощи танков и гранатометов. По той хотя бы причине, что культура мирных политических диспутов не укоренилась у нас ни при Горбачеве, ни при Ельцине. А после Путина вообще не останется, похоже, ни одного политика с опытом подобных диспутов и компромиссов.
Останется лишь вот это сборище тупых, но обидчивых андроидов, голосующих как велено администрацией Кремля. И картинка, закрепившаяся в памяти поколений: обугленный Дом Советов как место для дискуссий, которые очень плохо кончились, и это тоже правда, это наша история, которая и через сто лет будет вызывать споры. И всегда будет наступать 5 октября, первый мирный день после завершения стрельбы по маленьким людям и громадной цели на Краснопресненской набережной, порождая боль, ощущение позора и чувство облегчения, что война, слава богу, кончилась. Так что они никогда не придут к консенсусу, проклинающие гидру и проклинающие того, кто ее породил и пристрелил.
А между ними будут метаться сомневающиеся, вроде автора этих строк, с их неприязнью к проигравшим и чувством стыда за победителей, то есть и за себя, и за своих в тогдашнем Кремле, ну и за врагов тоже. За безответственность всех, кто устроил эту бойню, не желая договариваться. За упущенный, как мне чудится, шанс медленно и последовательно отстраивать демократию в стране, которая век воли не видала и разделилась сама в себе, когда пришло время жить по законам, принятым в нормальном человеческом обществе.
За торжество демократии бились бойцы ОМОНа. За хрупкие идеалы западной цивилизации дралась армия. За Основной Закон стояли горой штурмовики Баркашова. За разделение властей рвали милицейские цепи боевики Анпилова. Оттесненная с поля боя профессионалами, интеллигенция совершала непростой выбор между генералом Макашовым и спецназом "Альфа".
Девятая годовщина второго путча - повод для размышлений невеселых. И речь не только о том, что тогда, в октябре 93-го, столичный асфальт опять уродовали танки, и эти танки стреляли по довольно крупному зданию в центре города, и в Москве гибли люди. Речь об историческом значении тех событий. О том, чем обернулись они для России.