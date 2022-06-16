



То, что руководители страны, в которой вынесение смертных приговоров запрещено Конституционным судом, для удовлетворения своих садистских наклонностей решили использовать фейковый "Верховный суд" придуманной "народной республики", - на самом деле просто репетиция того, что ожидает саму Россию.



Дело даже не в иностранных военнопленных, которых решили приговорить к смерти. И не в Борисе Джонсоне, которому решили пощекотать нервы в отместку за военную помощь Украине. И не во Владимире Зеленском, которому показали, что он никак не может защитить военнопленных и если надо будет - "Верховный суд ДНР" вынесет смертный приговор кому угодно.



Дело в россиянах. Это их готовят к восстановлению смертной казни таким несложным образом. Я уже не раз писал, что Россия, оккупируя и аннексируя ту или иную территорию, сама становится похожей на режим, который она устанавливает на этой территории. Разве Россия не похожа на возвращенную Чечню, разве российские силовики не стали действовать по образу и подобию чеченских? Разве "крымское" правосудие, которое обустраивали так, чтобы проще было расправиться с противниками оккупации украинского полуострова, не стало сейчас общероссийским? То же игнорирование приличий, доказательств, то же полное и демонстративное неуважение к закону! В "докрымской" России еще пытались имитировать правосудие. В "послекрымской" - просто нагло штампуют приговоры.

Прекрасная Россия будущего будет похожа на "ДНР", уж не сомневайтесь. Если сомневаетесь - вспомните выпад Дмитрия Медведева после решения об изгнании России из Совета Европы. Мол, как хорошо, можно теперь и смертную казнь ввести. Замечательно! Именно это нам и надо!

Это только тем, кто мало что понимает в сути российской политики, Дмитрий Анатольевич кажется тихим алкоголиком, который пытается придумать фразу пожестче. Может, он и алкоголик - в России это, впрочем, никому и никогда не мешало руководить страной. Но он всегда высказывает то, что у них на уме, то, что они решили воплотить в жизнь. Жириновский - тот просто выполнял поручения кураторов с Лубянки, проверял общественное мнение. Медведев рассказывает то, что они уже обсудили на совещаниях, он просто сообщает решения. Общественное мнение его интересует в последнюю очередь. Как и остальных участников путинских совещаний.

Пока они по обыкновению зашли с черного хода. Решили, что в России смертной казни нет, а в "ДНР" - есть. Но это пока. Они просто готовят людей к тому, что вскоре смертная казнь будет и в России - чем Россия, в конце концов, хуже "ДНР"? Почему в Донецке можно казнить преступников, а в Москве нельзя?

И начнут убивать. Своих - с тем же удовольствием и остервенением, с каким бомбили и расстреливали чужих. Будут ужесточать статьи, устраивать показательные процессы. Неужели вы еще не заметили, что эти люди - озлобленные параноики, которые ничего больше не умеют? Что только убийство они воспринимают и как удовольствие, и как политический процесс, и как решение всех прочих проблем. И да, они точно знают, что только узаконенным убийством они будут держать людей в страхе после того, как посыпется экономика.

А это означает, что смертная казнь им просто необходима - как еще недавно была необходима война.