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Бывший федеральный канцлер Германии, а сейчас председатель совета директоров "Роснефти" и "Северного потока - 2" Герхард Шредер назвал "карликом" украинского посла в Берлине Андрея Мельника, после того как тот высказался против предложения Шредера отказаться от санкций против России. Причем экс-канцлер сделал это публично, в первом выпуске своего подкаста, посвященного в целом вовсе не России или Украине, или Крыму, а экономической ситуации в Германии.
Шредер требует для России "справедливости" и, в общем, удивляться представлению бывшего главы германского правительства о справедливости не приходится. Справедливость для Шредера - его финансовое благополучие. А это финансовое благополучие в последние годы тесно связано с финансовым благополучием кремлевских обитателей. И если согласиться с кремлевской мыслью, что все, что хорошо для Путина, Сечина и Миллера, хорошо для России, то все, что хорошо для такой России, хорошо и для Шредера. И когда какой-то украинский дипломат путается под ногами, пытается напомнить об оккупации части территории его страны российскими войсками, аннексии Крыма, убийствах в Донбассе и прочих мелочах, мешающих благополучию и хорошему настроению Путина, Сечина, Миллера и Шредера, то он, конечно же, карлик. Кто же еще? А вот добивался бы "справедливости" для новоогаревского самоизолянта и его окружения - был бы титан.
Но дело, конечно же, не в эмоциональных оценках из уст бывшего канцлера. Дело в том, что, несмотря на многолетнюю верную дружбу и службу Кремлю, несмотря на то что в своих интервью и даже в несчастном подкасте канцлер по мере возможности пытается исполнять задания своих работодателей из Москвы и требовать для них "справедливости", Шредер все еще остается уважаемым представителем истеблишмента, человеком, к которому прислушиваются, советы которого обсуждают. А выпады в адрес противников Кремля воспринимают в качестве милых чудачеств - достаточно посмотреть комментарии ведущих немецких изданий о подкасте Шредера, чтобы в этом убедиться. Ну "карлик" и "карлик", как нехорошо - наверно, он что-то выпил. Зато какой полет мысли, какой профессионализм.
И в самом деле, в профессионализме Шредеру не откажешь. Ему откажешь в нравственности - категории, которая уже перестала, похоже, быть важной для политического истеблишмента даже в самых что ни на есть демократических странах. И получается, что если мы узнаем о финансировании того или иного западного политика из кремлевских источников благодаря обнародованным в прессе записям и спецагентам, то это ужас и такой политик должен немедленно подать в отставку и не позорить себя и своих сторонников. А если Шредер легально получает деньги из Москвы и лоббирует интересы путинских монополий - то это чудесно. Как вы стали валютной проституткой, Марья Ивановна? - Да мне просто повезло.
Могут сказать, что я напрасно придираюсь к Шредеру и заодно к немецким политикам и журналистам. Что Шредер - политический пенсионер и спокойное отношение к его сотрудничеству с Москвой связано не с отсутствием моральных критериев, а с тем, что он ни на что давно не влияет. Но ведь и это не соответствует действительности.
Шредер - последний социал-демократический канцлер в немецкой истории. И его влияние в родной партии ни для кого в Германии не является секретом. Как ни для кого не является секретом то, что эта партия - часть "большой коалиции" и ее представители традиционно руководят внешнеполитическим ведомством, присутствуют на встречах министров иностранных дел нормандского формата и вообще отвечают перед кабинетом за текущую ситуацию в отношениях Германии, России и Украины. И да, даже эти министры - очень разные люди. Штайнмайер отличался от Зигмара Габриэля, Габриэль отличается от Хайко Мааса. Но именно Штайнмайер в бытность главой дипломатического ведомства выдвинул идею "поэтапного" снятия санкций с России в обмен на компромиссы в Донбассе. Именно Габриэль считал сооружение "Северного потока - 2" "началом лучших отношений" Германии с Россией и называл снятие санкций кульминацией этого взаимопонимания. И да, эта позиция главы внешнеполитического ведомства изменилась после того, как Габриэля в кресле министра сменил Маас, то есть после фактического провала друзей Шредера в борьбе за партийное влияние. Но все эти битвы происходят прямо сейчас, а не десять лет назад. И еще неизвестно, кто одержит победу на следующем витке внутрипартийного соперничества и окажется в министерском офисе.
Именно поэтому у Шредера, способного, ни от кого не прячась, лоббировать на самом высоком уровне кремлевские интересы, получать кремлевские деньги и продолжать пользоваться и влиянием, и уважением одновременно, есть все основания считать себя титаном, а всех остальных - карликами. Почему бы и нет?
Все идет по российскому плану: неопытного президента Украины и его дилетантское окружение заманивают в новую ловушку - ловушку прямых переговоров с "ополченцами". "Формула Штайнмайера" была лишь первым этапом в этом заманивании. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить.
Западный мир ухитрился перепутать свободу слова со свободой лгать на деньги Путина. За последние годы сформировался целый слой людей, которые просто обслуживают Кремль и не скрывают, что получают за это деньги. И когда какой-то там интернет-сайт просто называет вещи своими именами и дает точную оценку поступкам, то что делает МИД Германии? Требует закрыть сайт.
Мариани сам не заметил, как кремлевская служба превратила его в безнадежного маргинала. Провал на выборах в Национальное собрание был логическим завершением его карьеры. Да, конечно, переход в стан соратников Ле Пен может помочь Мариани с мандатом, но от маргинальности не излечит. Мариани - это теперь политический анекдот. Скверный анекдот.
Шантажисты остались на своих местах и при всех своих правах. Рядом с шантажируемыми и верхом на растоптанном международном праве, которое они теперь могут безнаказанно пинать ногами. Непонятно только, какой смысл теперь будет во всех этих парламентских ассамблеях, советах европы и прочей бюрократической чехарде, для которой защита финансовых интересов своих аппаратчиков и страх перед Москвой важнее элементарных норм и принципов.