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Также: Портников, Россия, История, Колонки, Политика, Общество | Персоны: Виталий Портников, Анатолий Чубайс, Владимир Путин, Борис Ельцин

статья Союз рыжего

Виталий Портников, 03.12.2020
Фото: facebook.com/anatoly.chubays
Фото: facebook.com/anatoly.chubays
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Отставка Анатолия Чубайса с должности главы корпорации "Роснано" вызвала такой фейерверк оживленных комментариев, будто Путин уволил премьер-министра или, чего доброго, ушел в отставку сам. Хотя понятно, что должность главы "Роснано" для Чубайса - очередная синекура в цепи синекур, предоставляемых ему после ухода из правительства. И не исключено, что не последняя. Какая в конце концов разница, будет занимать очередную должность Чубайс или нет. Все, что он мог сделать для России, он уже сделал.

Вопрос только в том, что именно. И ответ на него, как правило, зависит от политических взглядов отвечающего. Для тех, кто думает о России в альтернативной реальности, о России без Путина, Чубайс - один из столпов либеральной альтернативы, проигравший и смирившийся. Для тех, кого современная Россия устраивает, Чубайс - тоже проигравший, тоже смирившийся, но приложивший руку к "уничтожению страны" в 90-е. Союзников в России у Чубайса нет, да они ему и не нужны. Потому что Россия - это и есть Чубайс.

Да, именно Чубайс. Не Путин. Когда Володин льстиво заявляет, что если не будет Путина - не будет России, он забывает только добавить, какой именно России. Не будет России Чубайса, это факт. Будет какая-то другая.

Именно Чубайс был организатором приватизационной реформы, которая позволила превратить Россию из коммунистического в олигархическое государство - минуя, как водится, все промежуточные стадии. Именно Чубайс превратил Ельцина в кандидата олигархов на выборах 1996 года. В альтернативной реальности, о которой так любят вздыхать на московских кухнях, больной и потерявший все свои политические инстинкты, кроме инстинкта семейного выживания, Ельцин просто не должен был баллотироваться на второй срок - ему следовало уступить власть человеку, способному руководить государством, а не олигархическим клубом. Но именно тогда и оформился подлинный союз олигархов и чекистов, который и привел затем к власти предложенного (среди прочих) Чубайсом на пост регента этой России Путина.

А по дороге Чубайс вместе с несгибаемым борцом за свободу слова разгромил еще отвратительную опричнину Коржакова, Барсукова и "их духовного отца господина Сосковца". Какое духоподъемное время! Какая радость, что россияне остались в стране Ельцина, а не оказались в стране Сосковца или Зюганова - и на всех парах въехали в Россию Путина, от России Сосковца или Зюганова отличающуюся разве что портретом в кабинете. Как же это так получилось, какая досада, просмотрели Путина такие умные люди, а вот недоглядели же!

Не нужно себя обманывать. Все они доглядели. Чубайс именно Россию Путина и строил, создал для нее с прочими реформаторами все необходимые экономические предпосылки, сам со всеми договорился, сам помог прийти к власти к тем, кто предпочитал его поддерживать. А где те, кто пытался поднять на Чубайса руку - только по-настоящему, в клановой схватке, а не из засады на подмосковном шоссе, как Квачков? Где Березовский? Где Гусинский? А Чубайс вот он - покидает должность, будто Чубайсу нужна должность.

Ничего он не проиграл и ни с чем ни смирился. Проиграла и смирилась Россия. Но вряд ли Анатолия Борисовича и появившуюся благодаря ему новую российскую чекистско-олигархически-бандитскую номенклатуру это как-то особо огорчает.

Комментарии 94 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 03.12.2020
в блоге Блоги
383
Пара фраз 18.01.2018
в блоге Чубайс кается перед народом
26
Дерьмометр 26.11.2018
в блоге Чеченский выбор Чубайса
383
Пара фраз 18.06.2016
в блоге Чубайс, либералы и народ
392
Елена Боннэр 30.10.2010
в блоге Открытое письмо Чубайсу
статья Статьи по теме
Виталий Портников

От "киндера" к "Новичку"

Виталий Портников, 15.10.2020

Для того чтобы состояться в России Ельцина, нужно было изображать из себя преданного молодого технократа и обучаться политическому искусству. Для того чтобы состояться в России Путина, достаточно просто угождать правителю и участвовать в его самых омерзительных намерениях - другого способа оставаться у власти и денег просто не существует, нужно быть лучшим учеником.

Виталий Портников

Выше упомянутых

Виталий Портников, 01.02.2018

Публикация "кремлевского доклада" позволила комментаторам и наблюдателям вспомнить об одном из главных героев ельцинской эпохи - Анатолии Чубайсе. Не потому, что его фамилия в списке есть, а как раз потому, что ее там не оказалось.
Андрей Пионтковский

Четыре подвига Чубайса

Андрей Пионтковский, 05.12.2005

Успех объединенного списка демократов на выборах в Мосгордуму означал бы крах кремлевских конструкций внутри самого СПС. Вот и пришлось умному, знающему себе цену человеку изображать идиота и накануне выборов угрожать заморозить Москву.
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