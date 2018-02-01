Реклама

Публикация "кремлевского доклада" позволила комментаторам и наблюдателям вспомнить об одном из главных героев ельцинской эпохи - Анатолии Чубайсе. Не потому, что его фамилия в списке есть, а как раз потому, что ее там не оказалось. Казалось бы - а с чего Чубайсу там быть? Он не олигарх, возглавляемая им корпорация не сравнится с "Газпромом", он не член правительства, он не входит в ближайшее окружение Путина.

И тем не менее именно отсутствие в списке Чубайса - а не действительно занимающих высокие посты Голиковой и Набиуллиной или того же Кудрина - обсуждается наиболее энергично. Так, как будто это некое разоблачение, чуть ли не свидетельство о высоком чине в ЦРУ. Так, как будто удалось раздобыть новое доказательство формулы из полузабытых уже телевизионных "Кукол" - "во всем виноват Чубайс".

А разве не Чубайс? Разве не Чубайс придумал приватизацию, которая и привела к появлению всех этих "эффективных менеджеров" из списка "Форбса"? Разве не его идеи способствовали случайному обогащению мастеров частного извоза? Разве не Чубайс был главным организатором победы Ельцина в 1996 году? Разве не Чубайс способствовал передаче власти в 1999-м? Получается, что он заманил их всех в кабинеты, в списки, в виллы и на яхты - чтобы в один прекрасный день сдать всех американцам. Скопом. Без исключения.

Впрочем, исключение в этом списке самых удачливых людей России есть - это он сам. Кто скажет, что Чубайс не действовал по заданию Госдепартамента? Кто скажет, что это не он нашел точный механизм выявления самых способных и самых честных россиян - чтобы американское начальство могло выявить их без лишних хлопот, просто по телефонному справочнику.

В советское время все эти замечательные люди были бы засекречены, руководили бы "почтовыми ящиками", жили бы на спецдачах без адресов, а не в Ницце или во Флориде - а вот поди ж ты, поддались на искушение Чубайса! И если бы он не придумал свою "либеральную империю" - ну разве у кого-то возникла бы идея, что можно "либерально" прирастить к России Крым и кусок Донбасса. Нет, идея собирания земель вообще никому в России не приходила в голову, пока о ней не заговорил Чубайс.

Все это были ловушки - и приватизация, и миллиарды, и госкорпорации, и Крым. Зато теперь враг знает кто есть кто и может лишить Россию ее, не побоюсь этого слова, генофонда. И как же Россия без лучших своих сынов, без Медведева, Патрушева, Абрамовича, Сечина? Если они даже просто так упомянуты, если никто ничего плохого не сделает этим замечательным людям - то ведь сама жизнь под колпаком может лишить тех потрясающих способностей, которым они отличались при управлении, разграблении и обогащении. Как они теперь будут красть, а главное, где хранить награбленное, совершенно непонятно. Зато понятно, что во всем этом виноват Чубайс. Как написал один журналист из кремлевского "пула" - наверное, не сам придумал, добрые дяди подсказали, - "Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу".

Впрочем, если уж речь зашла о Штирлице, то стоит вспомнить, что в списке американского Минфина отсутствует еще один выдающийся мастер разнообразных ловушек для российской элиты, который может в этом сеансе саморазоблачения потягаться с Анатолием Чубайсом. Этот человек - Владимир Путин.