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Сразу же после подписания украинской делегацией в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" российские политики и журналисты стали напоминать, что в этом "компромиссном подходе" нет ни слова о выводе войск с оккупированных территорий как условии проведения выборов; главы так называемых "народных республик" выступили с требованием "не диктовать условия" этим самым республикам, а начать с ними прямой диалог; "голос Суркова" политолог Чеснаков предупредил, что "ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними". Все идет по российскому плану: неопытного президента Украины и его дилетантское окружение заманивают в новую ловушку - ловушку прямых переговоров с "ополченцами". "Формула Штайнмайера" была лишь первым этапом в этом заманивании.

Красивая фамилия бывшего министра иностранных дел, а теперь президента Германии в названии этой формулы не должна никого обманывать. Франк-Вальтер Штайнмайер - представитель той самой политической партии, последний федеральный канцлер от которой - Герхард Шредер - доблестно трудится сейчас во имя исполнения задач "Газпрома" и строительства "Северного потока - 2", что позволит наконец-то покончить с украинским транзитом и сделать всю украинскую территорию уязвимой для российской военной экспансии. Для многих немецких социал-демократов Украина - всего лишь досадное продолжение России, которую нужно если не вернуть хозяйке, то поставить обратно в российское стойло. Вот почему бывший президент Украины Петр Порошенко для многих западных политиков - и не только немецких социал-демократов - стал врагом, когда под давлением общественности отказался от политики односторонних уступок, на которые сегодня идет его преемник.

Зеленский для этих людей - всего лишь беспомощный инструмент превращения Украины в бессмысленное рыхлое образование, которое забудет о своих европейских и натовских потугах и будет вечно метаться из стороны в сторону под мудрым совместным управлением Запада и России. И, конечно, не будет мешать западным бизнесменам - да и политикам, чего уж там - зарабатывать деньги в Москве.

Но эти люди не понимают Путина. Путину не нужна даже рыхлая Украина. Ему нужна Россия. Россия в Украине. Россия в Киевской области и Харьковской, в Винницкой и Сумской. А Галичину он оставит Польше - чтоб не бузила и пусть подавятся. Такой простой и ясный план. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить. Никто, кроме Путина, разумеется. Он - известный пожарный, посмотрите на Алеппо.

Надежды на то, что Зеленский собирается "перехитрить" Путина, что он просто старается угодить своему электорату, продемонстрировать миролюбие и стремление остановить войну, но вовремя остановится, базируются на непонимании не то чтобы психологии самого Зеленского, но миллионов таких, как Зеленский, - миллионов жителей восточных и юго-восточных областей Украины. Эти люди все еще живут в Советском Союзе. Для них настоящий президент - Путин. Да, многие из них могут на него обижаться за то, что забрал у них, таких маленьких и миролюбивых, Крым и лишил возможности спокойно загорать в курятниках, - и потому они, бывшие избиратели Януковича, голосуют за Зеленского, а не за какого-нибудь Бойко. Но подспудно они понимают, что Путин был прав, что нечего было скакать на Майдане, что крымчане сами хотели и так далее. Я встречаю таких людей в университетских аудиториях Харькова, Одессы или Днепра - и если так думают студенты, будущие политологи и журналисты, то даже не спрашивайте меня, что думают на рынках или в такси.

Конечно, при этом есть и другие люди. Их тоже миллионы, и они никакого Путина в Украине не хотят. Но им объяснили, что все проблемы - не в России и войне, а в коррупции и лживой элите. Поэтому и они на выборах голосовали за Зеленского, а в парламент избирали тех, кто слово "Штайнмайер" не выговорит даже с третьего раза. Зато - слуги народа! А то, что в распущенный Зеленским парламент многие приходили сразу с Майдана и слугами себя не называли, забыли, будто бы и не было этого никогда.

Если бы Зеленский был ближе к этим, вторым, еще была бы надежда, что он остановится. Но Зеленский - плоть от плоти тех, первых. Он родился среди них, воспитывался среди них, жил среди них и другой Украины не знает, не понимает и знать не хочет. Именно поэтому в бытность свою комиком он называл Томос "термосом", а в бытность президентом появился у мемориала в Бабьем Яре только после публичного скандала. Именно поэтому он пойдет туда, куда будет зазывать его кремлевский обитатель. Тем более что Макрон и Меркель будут его туда подталкивать - пока не поймут, что уже поздно. А Трамп, конечно же, не будет мешать - с чего бы это Трампу мешать Зеленскому?

Поэтому надежда - она не на Зеленского. И не на Запад. Она на украинский народ, который в решающий час способен будет бросить вызов даже не своему президенту, а своему обывателю.

А не будет способен - никакой Украины не будет.

Будет "формула Штайнмайера".