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Сразу же после подписания украинской делегацией в Минске так называемой "формулы Штайнмайера" российские политики и журналисты стали напоминать, что в этом "компромиссном подходе" нет ни слова о выводе войск с оккупированных территорий как условии проведения выборов; главы так называемых "народных республик" выступили с требованием "не диктовать условия" этим самым республикам, а начать с ними прямой диалог; "голос Суркова" политолог Чеснаков предупредил, что "ни Россия, ни Донбасс не признают никакой новый закон об особом статусе, если он не будет согласован с ними". Все идет по российскому плану: неопытного президента Украины и его дилетантское окружение заманивают в новую ловушку - ловушку прямых переговоров с "ополченцами". "Формула Штайнмайера" была лишь первым этапом в этом заманивании.
Красивая фамилия бывшего министра иностранных дел, а теперь президента Германии в названии этой формулы не должна никого обманывать. Франк-Вальтер Штайнмайер - представитель той самой политической партии, последний федеральный канцлер от которой - Герхард Шредер - доблестно трудится сейчас во имя исполнения задач "Газпрома" и строительства "Северного потока - 2", что позволит наконец-то покончить с украинским транзитом и сделать всю украинскую территорию уязвимой для российской военной экспансии. Для многих немецких социал-демократов Украина - всего лишь досадное продолжение России, которую нужно если не вернуть хозяйке, то поставить обратно в российское стойло. Вот почему бывший президент Украины Петр Порошенко для многих западных политиков - и не только немецких социал-демократов - стал врагом, когда под давлением общественности отказался от политики односторонних уступок, на которые сегодня идет его преемник.
Зеленский для этих людей - всего лишь беспомощный инструмент превращения Украины в бессмысленное рыхлое образование, которое забудет о своих европейских и натовских потугах и будет вечно метаться из стороны в сторону под мудрым совместным управлением Запада и России. И, конечно, не будет мешать западным бизнесменам - да и политикам, чего уж там - зарабатывать деньги в Москве.
Но эти люди не понимают Путина. Путину не нужна даже рыхлая Украина. Ему нужна Россия. Россия в Украине. Россия в Киевской области и Харьковской, в Винницкой и Сумской. А Галичину он оставит Польше - чтоб не бузила и пусть подавятся. Такой простой и ясный план. Зеленский для Путина - инструмент не кастрирования Украины, как для западных "доброжелателей" этой страны, а ее ликвидации. Ну а перед ликвидацией - дестабилизации. Чтобы в стране вспыхнул настоящий пожар, который уже никто не сможет погасить. Никто, кроме Путина, разумеется. Он - известный пожарный, посмотрите на Алеппо.
Надежды на то, что Зеленский собирается "перехитрить" Путина, что он просто старается угодить своему электорату, продемонстрировать миролюбие и стремление остановить войну, но вовремя остановится, базируются на непонимании не то чтобы психологии самого Зеленского, но миллионов таких, как Зеленский, - миллионов жителей восточных и юго-восточных областей Украины. Эти люди все еще живут в Советском Союзе. Для них настоящий президент - Путин. Да, многие из них могут на него обижаться за то, что забрал у них, таких маленьких и миролюбивых, Крым и лишил возможности спокойно загорать в курятниках, - и потому они, бывшие избиратели Януковича, голосуют за Зеленского, а не за какого-нибудь Бойко. Но подспудно они понимают, что Путин был прав, что нечего было скакать на Майдане, что крымчане сами хотели и так далее. Я встречаю таких людей в университетских аудиториях Харькова, Одессы или Днепра - и если так думают студенты, будущие политологи и журналисты, то даже не спрашивайте меня, что думают на рынках или в такси.
Конечно, при этом есть и другие люди. Их тоже миллионы, и они никакого Путина в Украине не хотят. Но им объяснили, что все проблемы - не в России и войне, а в коррупции и лживой элите. Поэтому и они на выборах голосовали за Зеленского, а в парламент избирали тех, кто слово "Штайнмайер" не выговорит даже с третьего раза. Зато - слуги народа! А то, что в распущенный Зеленским парламент многие приходили сразу с Майдана и слугами себя не называли, забыли, будто бы и не было этого никогда.
Если бы Зеленский был ближе к этим, вторым, еще была бы надежда, что он остановится. Но Зеленский - плоть от плоти тех, первых. Он родился среди них, воспитывался среди них, жил среди них и другой Украины не знает, не понимает и знать не хочет. Именно поэтому в бытность свою комиком он называл Томос "термосом", а в бытность президентом появился у мемориала в Бабьем Яре только после публичного скандала. Именно поэтому он пойдет туда, куда будет зазывать его кремлевский обитатель. Тем более что Макрон и Меркель будут его туда подталкивать - пока не поймут, что уже поздно. А Трамп, конечно же, не будет мешать - с чего бы это Трампу мешать Зеленскому?
Поэтому надежда - она не на Зеленского. И не на Запад. Она на украинский народ, который в решающий час способен будет бросить вызов даже не своему президенту, а своему обывателю.
А не будет способен - никакой Украины не будет.
Будет "формула Штайнмайера".
Представители Украины на переговорах в Минске согласовали "формулу Штайнмайера", предусматривающую вступление в силу закона об особом статусе отдельных районов Донбасса на временной основе в день выборов в этих районах. После выборов, если ОБСЕ признает их демократичными, особый статус станет постоянным. Вопрос о выводе войск и порядке проведения выборов остается нерешенным. Означает ли это капитуляцию Киева?
Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы - такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чеснаков, Никанорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал"
Дата парижского саммита четверки еще не назначена, его подготовка полна драматизма. На какие уступки пойдет Владимир Зеленский, на каких условиях будут замирять Донбасс? Главный украинский переговорщик Леонид Кучма прямо говорит, что Путин, Макрон и Меркель будут загонять Зеленского в угол. Кремль продавливает "формулу Штайнмайера", которая приведет к приднестровскому сценарию для Донбасса.
Можно даже представить себе, что большинство граждан под убаюкивающие песни олигархических телеканалов о мире проголосует за то, что Андрей Богдан называет "решениями, которые раскалывают общество". Но от мнения большинства - даже такого, которое поддержало Владимира Зеленского на выборах президента, - раскол не перестанет быть расколом, и сопротивление решениям, которые многие могут считать антигосударственными, только усилится и перейдет в горячую фазу.
Огарков сбивал "Боинг" в своем воздушном пространстве. Нынешние руководители России - в чужом. И для них очень важно, чтобы ничто не могло свидетельствовать об их причастности к войне на Донбассе. По крайней мере, пока не установлен полный контроль над всей Украиной. Если этот контроль будет установлен, если сработает актуальный кремлевский план и очередной украинский президент окажется очередной кремлевской марионеткой и вернет украинцев в стойло, мы сразу все узнаем. Прямо от Путина