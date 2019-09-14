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Дата парижского саммита четверки еще не назначена, его подготовка полна драматизма. На какие уступки пойдет Владимир Зеленский, на каких условиях будут замирять Донбасс?
Представитель Украины в минской контактной группе Леонид Кучма прямо говорит, что Владимир Путин при поддержке Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель будет загонять украинского президента в угол.
Ключевой вопрос - в каких условиях пройдут выборы на оккупированных территориях. Сначала - вывод российских войск и восстановление украинского контроля над границей, и только потом - голосование, настаивает Кучма. Но будет ли Зеленский столь же тверд?
Кремль продавливает "план Штайнмайера": внесение в украинскую Конституцию поправок об особом статусе Донбасса, проведение выборов, а затем уже вывод войск. Путинский помощник Юрий Ушаков в пятницу заявил, что письменная фиксация "формулы Штайнмайера" - предварительное условие проведения саммита нормандской четверки. Зеленский на это не пойдет, уверен Кучма. "Особый статус с теми полномочиями, которые ставятся сегодня, что практически у нас Украина не унитарное государство, а какая-то или конфедерация, или федерация, еще с предложением изменить Конституцию - простите, это не путь для Украины", - сказал экс-президент.
Сам Зеленский в пятницу подтвердил эту позицию. "Вопрос выборов на оккупированных территориях Украины должен обсуждаться только после выполнения ряда условий, среди которых - вывод российских войск", - говорится в сообщении президентского офиса.
В то же время глава украинского МИДа Вадим Пристайко говорит, что немецкий план выполнять придется: ""Формулу Штайнмайера", которую наш глава государства (экс-президент Петр Порошенко. - Ред.) согласовал, мы, как люди, которые выполняют даже то, что пообещали наши предыдущие президенты, должны выполнять. Мы сейчас обсуждаем, в какой форме. В ней нет ничего интересного или такого, чтобы обвиняли в "зраде" или победе"... В первый день закон (об особом статусе Донбасса. - Ред.) начинает действовать во временном порядке, а на момент, когда ОБСЕ говорит, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами, этот закон начинает действовать в полном объеме. Ничего большего, меньшего в "формуле Штайнмайера" нет".
По словам Пристайко, выборы в Донбассе могут пройти одновременно с другими местными выборыми. Они запланированы на осень 2020 года, но могут состояться досрочно - в апреле.
В пятницу Верховная рада по предложению Зеленского досрочно распустила ЦИК. Сторонники Порошенко уверены, что это подготовка к референдуму по донбасскому вопросу, то есть фактической легализации путинского плана. За роспуск ЦИКа солидарно голосовали президентское большинство и депутаты от пророссийской партии Виктора Медведчука.
Проведение выборов под российским контролем будет означать приднестровский сценарий для Донбасса. "Это будут не выборы, а фарс с Россией, которая, возможно, попытается согласовать с нами часть кандидатов, возможно, часть продвинет своих и сохранит контроль над полуофициально оккупированным Донбассом. И тогда Донбасс станет ядром будущей федерализации по российскому сценарию", - уверен экс-министр иностранных дел Павел Климкин.
Можно даже представить себе, что большинство граждан под убаюкивающие песни олигархических телеканалов о мире проголосует за то, что Андрей Богдан называет "решениями, которые раскалывают общество". Но от мнения большинства - даже такого, которое поддержало Владимира Зеленского на выборах президента, - раскол не перестанет быть расколом, и сопротивление решениям, которые многие могут считать антигосударственными, только усилится и перейдет в горячую фазу.
Огарков сбивал "Боинг" в своем воздушном пространстве. Нынешние руководители России - в чужом. И для них очень важно, чтобы ничто не могло свидетельствовать об их причастности к войне на Донбассе. По крайней мере, пока не установлен полный контроль над всей Украиной. Если этот контроль будет установлен, если сработает актуальный кремлевский план и очередной украинский президент окажется очередной кремлевской марионеткой и вернет украинцев в стойло, мы сразу все узнаем. Прямо от Путина