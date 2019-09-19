О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.277447.html
Также: Портников, Украина, Россия, Война, Колонки, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, Борис Грызлов

статья Формула здравого смысла

Виталий Портников, 19.09.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама

Представитель Кремля на переговорах в Минске Борис Грызлов, "голос Суркова" Алексей Чеснаков, "министр иностранных дел ДНР" Наталия Никанорова дружно обвиняют украинскую делегацию в "срыве переговоров" по урегулированию на оккупированных Россией территориях, в отказе выполнить условие Путина, с которым украинские чиновники во время предыдущих раундов консультаций уже вроде бы согласились. Речь идет о письменном признании так называемой "формулы Штайнмайера", которая должна открыть дорогу к местным выборам на Донбассе - и к выполнению сторонами минских соглашений. Парадокс ситуации в том, что и на этот раз, при Владимире Зеленском, обсуждение этих выборов остановилось ровно на том же месте, где оно застыло при его предшественнике Петре Порошенко.

Если очень коротко - Киев согласен с тем (и это подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко), что в день проведения выборов на Донбассе в силу должен вступить закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Но требует, чтобы это были настоящие выборы - по украинскому законодательству, с возможностью агитации для украинских партий, с эфиром украинских телеканалов. И без российских войск и их наемников. Проще говоря - чтобы граждане Украины имели возможность свободного выбора.

Но Москва, что такое свободный выбор, просто не понимает - или притворяется, что не понимает. Кремль хочет организовать на Донбассе фейковые выборы - такие, как в России, только хуже. Никакие войска никто выводить не собирается. От Украины требуют одного: чтобы она признала такие выборы и еще помогла признанию со стороны ОБСЕ. Практически Россия требует от Украины узаконить и легитимизировать оккупацию. А поскольку этого опять не происходит, господа Грызлов, Чеснаков, Никанорова и прочие участники постыдного процесса бесятся и обвиняют во всем украинскую сторону. И объясняют, что Зеленский "не оправдал".

Бывший президент Украины Леонид Кучма, который отказался подтвердить "формулу Штайнмайера" на российских условиях, пытался объяснить представителям Кремля, что такое решение вызовет волнения на Украине - даже если предположить, что руководство страны приняло бы этот российский ультиматум. А Кучма очень хорошо знает, что такое Майдан. И Грызлов знает - когда был первый Майдан времен Кучмы, он руководил российской делегацией на переговорах "круглого стола".

Но российские чиновники, как известно, ничего не забывают и ничему не учатся. Они по-прежнему считают, что украинское руководство нужно просто "нагнуть", а недовольных в Киеве и других украинских городах - просто разогнать. И если это не получается - значит, плохо разгоняют. Ведь в России же все выходит!

И эта неспособность представителей Кремля делать выводы всякий раз загоняет любой российско-украинский диалог в тупик и делает любого украинского президента - за исключением разве что беглеца Януковича - врагом России.

Потому что кроме "формулы Штайнмайера" есть еще формулы свободы, самоуважения и здравого смысла. В России их просто еще не открыли.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 19.09.2019
статья Статьи по теме
Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Сдачи не надо

14.09.2019

Дата парижского саммита четверки еще не назначена, его подготовка полна драматизма. На какие уступки пойдет Владимир Зеленский, на каких условиях будут замирять Донбасс? Главный украинский переговорщик Леонид Кучма прямо говорит, что Путин, Макрон и Меркель будут загонять Зеленского в угол. Кремль продавливает "формулу Штайнмайера", которая приведет к приднестровскому сценарию для Донбасса.

Виталий Портников

Референдум с петлей на шее

Виталий Портников, 23.05.2019

Можно даже представить себе, что большинство граждан под убаюкивающие песни олигархических телеканалов о мире проголосует за то, что Андрей Богдан называет "решениями, которые раскалывают общество". Но от мнения большинства - даже такого, которое поддержало Владимира Зеленского на выборах президента, - раскол не перестанет быть расколом, и сопротивление решениям, которые многие могут считать антигосударственными, только усилится и перейдет в горячую фазу.

Виталий Портников

План второй пятилетки

Виталий Портников, 17.07.2019

Огарков сбивал "Боинг" в своем воздушном пространстве. Нынешние руководители России - в чужом. И для них очень важно, чтобы ничто не могло свидетельствовать об их причастности к войне на Донбассе. По крайней мере, пока не установлен полный контроль над всей Украиной. Если этот контроль будет установлен, если сработает актуальный кремлевский план и очередной украинский президент окажется очередной кремлевской марионеткой и вернет украинцев в стойло, мы сразу все узнаем. Прямо от Путина
новость Новости по теме
13.09.2019 Зеленский: Украина готовит списки для следующего этапа обмена →
Фото и Видео
50787
Play own
Провокация полиции в Улан-Удэ
50786
Play own
Крымские татары - заложники Путина
50783
Play own
Возвращение узников: пять лет борьбы
50782
Play own
Приговор Константину Котову
Реклама


Выбор читателей
новость Конец пути шамана
Александр Габышев. Фото: sibreal.org
новость Стомахин на воле: ВИДЕО
Борис Стомахин на свободе. Фото Глеба Эделева/Грани.Ру
статья Устинов и "оттепель"
Илья Мильштейн
статья Как Сталин напал на Польшу
Борис Соколов
РЕКЛАМА
статья Хроники репрессий
Очередь на пикет в поддержку Павла Устинова. Фото Натальи Деминой
новость Программа поглощения Белоруссии
Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото пресс-службы Кремля
новость Экспертиза: Калви невиновен
Майкл Калви на ПЭФ в 2018 году. Фото marketmedia.ru
статья "Новое величие": главный провокатор
Родион Зелинский
новость Таганрог: ФСБ, леваки и евреи
Сергей Шурыгин. Фото с личной ВК-страницы
новость Лебедев опять возглавит ВС
Вячеслав Лебедев. Источник: simbirsk.city
статья Провал болгарских "Русофилов"
Виталий Портников
новость Актеры за Устинова
Актеры театра "Практика" на финальном поклоне спектакля "Кеды" выступили в поддержку Павла Устинова. Кадр видео
статья Ложь о войне 80 лет спустя
Фото из группы "Памятник Сталину в Новосибирске"
новость Sputnik и кража миллиарда
Владимир Новосадюк. Фото: Sputnik Молдова
статья Бросок на Париж
Архиепископ Иоанн (Реннето). Фото: ortodoks.dk
статья Беспредел в Бурятии: ВИДЕО
Столкновения с силовиками в Улан-Удэ. Кадр видео
новость Исправработы за "долбоеба"
Станислав Мельниченко. Фото: znak.com
статья Игра в "выборы"
Александр Подрабинек
статья Сальвини и Путин проиграли
Виталий Портников
статья Итоги "выборов"
Вброс бюллетеней в Петербурге на УИК №2096. Фото: "Карта нарушений на выборах"