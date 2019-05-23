О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина | Свидетели Иеговы
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.276406.html
Также: Портников, Украина, Россия, Война, Колонки, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Зеленский, Игорь Коломойский, Владимир Путин

статья Референдум с петлей на шее

Виталий Портников, 23.05.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама

Прошли уже сутки, а новый украинский президент Владимир Зеленский так и не высказался по поводу скандального заявления главы своей администрации, бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана о проведении референдума по поводу возможных договоренностей с Кремлем. И поскольку за это время президент нашел возможность записать очередное видеообращение к сторонникам с призывом "сделать" теперь уже не участников президентских, а участников парламентских выборов, можно считать, что он разделяет позицию высокопоставленного чиновника. И что это не референдум Богдана, а референдум Зеленского. И что проведение этого референдума - одно из первых реальных намерений новой администрации.

Пока что неясно, каким он должен быть, этот референдум. Россия фактически вышла из минского процесса. Накануне избрания Владимира Зеленского президентом Украины Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей и пообещал вскоре распространить эту процедуру на всех украинских граждан, то есть по сути российские руководители продолжают утверждать, что их страна не является стороной конфликта, а Украина и "народные республики" являются. И если Киев действительно хочет урегулирования, то руководству Украины нужно начать прямые переговоры с российскими марионетками в Донбассе. И выполнять свою часть Минских соглашений, в то время как Россия свою исполнять не собирается.

Возможно, договоренности, которых хотели бы в Москве и которые могут обсуждать в близких к Зеленскому олигархических кругах, состоят именно в этом - Киев исполняет свою часть Минска, превращая оккупированные Россией территории в "государства в государстве", и закрывает глаза на неисполнение Москвой своей части договоренностей. Взамен Кремль мог бы перестать обстреливать линию разграничения и согласиться на возвращение украинских пограничников - желательно с донецкой пропиской - на участок украинско-российской границы, который сейчас с обеих сторон контролируется ФСБ.

Такая ситуация - с сохранением анклавов, в которых день и ночь работает российское телевидение, живут российские граждане и стоят российские войска, переодетые в "народную милицию", действительно на руку Кремлю. Сохраняя контроль над Донбассом, Москва одновременно обеспечивает его жителям участие в президентских и парламентских выборах в Украине, что гарантирует если не большинство, то уж, во всяком случае, определяющее влияние пророссийских политических сил в Верховной раде и возможность избрания ставленника Кремля президентом страны.

То есть по сути речь идет о петле, которую хотят накинуть на шею Украине - но затянуть с помощью самого украинского народа. И в этом главная опасность.

Можно даже представить себе, что большинство граждан под убаюкивающие песни олигархических телеканалов о мире проголосует за то, что Андрей Богдан называет "решениями, которые раскалывают общество". Но от мнения большинства - даже такого, которое поддержало Владимира Зеленского на выборах президента, - раскол не перестанет быть расколом, и сопротивление решениям, которые многие могут считать антигосударственными, только усилится и перейдет в горячую фазу.

И тогда в Украине начнется уже не придуманный Владимиром Путиным с помощью его диверсантов, а вполне настоящий гражданский конфликт между сторонниками и противниками капитуляции перед Кремлем. Не думаю, чтобы начало такого конфликта входило в планы Владимира Зеленского или Игоря Коломойского.

Зато оно вполне может входить в планы Владимира Путина.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 23.05.2019
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Жизнь его, кинематограф

Илья Мильштейн, 22.05.2019

К несчастью, реальный мир, в котором мы все живем, сильно отличается от киношного. Потому мы и недоумеваем, пытаясь постичь происходящее в Киеве, в Европе, в Америке, в Москве. Оттого вопросов гораздо больше, чем ответов, и что-то подсказывает, какое-то гнетущее шестое чувство, что ответов сегодня в принципе нет ни у никого и конкретных планов на будущее тоже никаких не имеется. В особенности у Владимира Александровича.
Виталий Портников. Courtesy photo

Приглашение к протекторату

Виталий Портников, 25.04.2019

Этот указ - приглашение к протекторату. Он означает, что в Кремле уверены: после президентских выборов Украина ослабла настолько, что новые куски территории от нее можно откусывать без особых опасений. И я вовсе не собираюсь утверждать, что избравшие Зеленского украинцы голосовали за войну и новые потери территории. Я вполне допускаю, что война и новые потери были бы неизбежны в любом случае.

Карикатура на Гиркина в Донецке. Фото: ФБ-сообщество "Свободный Донбасс"

Когти увязли

Борис Соколов, 12.04.2019

Пять лет назад с рейда Игоря Гиркина в Славянск началась война в Донбассе. К тому времени уже возникли зловещие аббревиатуры ДНР и ЛНР, произошли кровавые столкновения в Харькове, по востоку Украины стремительно расползался "Антимайдан". Какие планы вынашивал Путин, почему "русская весна" обернулась пирровой победой и каковы реальные потери российской стороны в этой войне? Борис Соколов подводит итоги смертоносной пятилетки.
новость Новости по теме
22.05.2019 Глава АП Украины Богдан: Договоренности с Россией вынесем на референдум →
Фото и Видео
49834
Play own
Протест у Театра драмы
49835
Play own
Провокаторы на Лубянке
49822
Play own
Тбилиси без Путина
49721
Play own
Разгром шествия на Невском
Реклама


Выбор читателей
новость Пригожинский план развала США
"Сепаратистские" штаты США. Коллаж сотрудников Пригожина
новость Макрон и Меркель поговорили с Путиным
Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель. Фото: bundesregierung.de
новость Спецоперация под Владимиром: двое убитых
Спецназ штурмует дом в Кольчугине. Фото: nac.gov.ru
новость Куйвашев: Храм в сквере не нужен
Сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге. Фото из инстаграма Куйвашева
РЕКЛАМА
новость Секретный патриарший объект
Патриарх Кирилл. Фото пресс-службы президента РФ
новость Удот под домашним арестом
Романа Удота увозят из суда. Фото: Григорий Мельконьянц
статья Стандарты Желонкина
Владимир Желонкин, Фото: личная ФБ-страница
новость Керченский захват: атака на Порошенко
Андрей Портнов в аэропорту Борисполь. Фото с личной ФБ-страницы
статья На пути к чучхе: обращение Тимофеева и Подрабинека
Владимир Путин и Талия Хабриева. Фото: alrf.ru
статья Путин разруливает протест
Илья Мильштейн
новость 20 суток Волкову
Леонид Волков. Фото с личной страницы
новость Санкции за ракеты
Российский ЗРК С-400 на базе Хмеймим. Кадр видео Минобороны
новость Зеленский и санкции
Сварка труб для "Северного потока - 2". Фото: nord-stream2.com
новость Акция против Кирилла: задержание
Лилия Осипова. Фото: novayagazeta.ru
новость Поджигатель из Кондопоги
Горящая Успенская церковь в Кондопоге. Кадр видео
статья Австрия: скандал с "русской племянницей"
Хайнц-Кристиан Штрахе и жена его соратника Таяна Гуденус на встрече с "Аленой Макаровой". Кадр съемки скрытой камерой
новость Абхазия: мощные протесты
Перекрытие дороги в Абхазии. Фото: "Кавказский узел"
в блоге Греф: мечты сбываются
26
новость Гройсман ушел в отставку
Владимир Гройсман. Фото: solydarnist.org
статья Скандал в "Коммерсанте"
Газета "Коммерсант"