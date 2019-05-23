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Прошли уже сутки, а новый украинский президент Владимир Зеленский так и не высказался по поводу скандального заявления главы своей администрации, бывшего адвоката олигарха Игоря Коломойского Андрея Богдана о проведении референдума по поводу возможных договоренностей с Кремлем. И поскольку за это время президент нашел возможность записать очередное видеообращение к сторонникам с призывом "сделать" теперь уже не участников президентских, а участников парламентских выборов, можно считать, что он разделяет позицию высокопоставленного чиновника. И что это не референдум Богдана, а референдум Зеленского. И что проведение этого референдума - одно из первых реальных намерений новой администрации.

Пока что неясно, каким он должен быть, этот референдум. Россия фактически вышла из минского процесса. Накануне избрания Владимира Зеленского президентом Украины Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче паспортов жителям оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей и пообещал вскоре распространить эту процедуру на всех украинских граждан, то есть по сути российские руководители продолжают утверждать, что их страна не является стороной конфликта, а Украина и "народные республики" являются. И если Киев действительно хочет урегулирования, то руководству Украины нужно начать прямые переговоры с российскими марионетками в Донбассе. И выполнять свою часть Минских соглашений, в то время как Россия свою исполнять не собирается.

Возможно, договоренности, которых хотели бы в Москве и которые могут обсуждать в близких к Зеленскому олигархических кругах, состоят именно в этом - Киев исполняет свою часть Минска, превращая оккупированные Россией территории в "государства в государстве", и закрывает глаза на неисполнение Москвой своей части договоренностей. Взамен Кремль мог бы перестать обстреливать линию разграничения и согласиться на возвращение украинских пограничников - желательно с донецкой пропиской - на участок украинско-российской границы, который сейчас с обеих сторон контролируется ФСБ.

Такая ситуация - с сохранением анклавов, в которых день и ночь работает российское телевидение, живут российские граждане и стоят российские войска, переодетые в "народную милицию", действительно на руку Кремлю. Сохраняя контроль над Донбассом, Москва одновременно обеспечивает его жителям участие в президентских и парламентских выборах в Украине, что гарантирует если не большинство, то уж, во всяком случае, определяющее влияние пророссийских политических сил в Верховной раде и возможность избрания ставленника Кремля президентом страны.

То есть по сути речь идет о петле, которую хотят накинуть на шею Украине - но затянуть с помощью самого украинского народа. И в этом главная опасность.

Можно даже представить себе, что большинство граждан под убаюкивающие песни олигархических телеканалов о мире проголосует за то, что Андрей Богдан называет "решениями, которые раскалывают общество". Но от мнения большинства - даже такого, которое поддержало Владимира Зеленского на выборах президента, - раскол не перестанет быть расколом, и сопротивление решениям, которые многие могут считать антигосударственными, только усилится и перейдет в горячую фазу.

И тогда в Украине начнется уже не придуманный Владимиром Путиным с помощью его диверсантов, а вполне настоящий гражданский конфликт между сторонниками и противниками капитуляции перед Кремлем. Не думаю, чтобы начало такого конфликта входило в планы Владимира Зеленского или Игоря Коломойского.

Зато оно вполне может входить в планы Владимира Путина.