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Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы о возвращении российской делегации к полноправной работе в ПАСЕ без выполнения ею каких-либо условий, поставленных ранее этой организацией, - не просто успех кремлевской дипломатии. Это демонстрация неспособности современного Запада противостоять силе, которая игнорирует международное право, и неготовности это право защищать.
Изгнание России из ПАСЕ - один из распространенных мифов, которые поддерживались кремлевской пропагандой на протяжении длительного времени, а теперь еще и тиражируются западными политиками - сторонниками возвращения. Россию никто никогда не изгонял из ПАСЕ. Санкции, которые были наложены на эту страну после оккупации ею Крыма и Донбасса, предусматривали всего лишь ограниченное участие российской делегации в процедурах ассамблеи. Никакого другого инструмента, для того чтобы продемонстрировать свое отношение к вопиющему нарушению международного права, у ПАСЕ просто нет.
Отказаться от участия в работе ассамблеи решила сама Россия. Это не ПАСЕ ставила ультиматумы Москве, а Москва - ПАСЕ. Это спикеры Государственной думы - вначале Сергей Нарышкин, а затем Вячеслав Володин - шантажировали приезжавших в Москву руководителей ассамблеи тем, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ без полного снятия любых ограничений на ее пребывание в организации. Это в Москве решили перестать платить членские взносы в СЕ и таким образом "завербовали" чиновников из аппарата организации. Это в Москве стали подводить ситуацию к исключению страны из СЕ, чтобы поставить международное сообщество перед простым выбором: либо с Россией без санкций, либо вообще без России.
Кремль в этой ситуации действовал как банальный шантажист, все время повышающий ставки в надежде, что рано или поздно клиент испугается и сдрейфит. И решение ПАСЕ подтвердило правильность такого подхода. С Западом не нужно договариваться. Запад нужно шантажировать.
Заверения в том, что на самом деле ничего особенного не случилось, что речь идет исключительно о поддержании жизнеспособности одной-единственной международной организации, в которой важно "разговаривать" с Россией, не имеют под собой никаких оснований. Судя по откровенному высказыванию президента Франции Эмманюэля Макрона на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, по тому, как отвечали на вопрос о возвращении России в ПАСЕ федеральный канцлер Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, решение о возвращении России в организацию принималось отнюдь не депутатами. Оно было согласовано на самом высоком уровне. Это не просто Запад и его общественное мнение устали от противостояния с Кремлем. Это лидеры западных стран устали от противостояния с Кремлем, так ничего и не добившись от Путина.
Потому что Крым остается аннексированным, Донбасс - оккупированным. А Россия уже возвращается, и отмена санкций против нее в ПАСЕ может быть только началом отказа Запада от хотя бы символического сопротивления Москве.
К какого рода последствиям может привести такая "усталость", сейчас остается только догадываться. Впрочем, перед нашими глазами уже есть примеры умиротворения Рейха перед началом Второй мировой войны и постоянные попытки договориться с Советским Союзом по ее окончании. В обоих случаях аппетит Гитлера и советских вождей только повышался, а границы оккупированных ими территорий и сфер влияния только расширялись.
С агрессором нельзя договориться. Его можно только раззадорить.
Россия не просто рассчитывает на полное восстановление своих полномочий в ПАСЕ, но и собирается отправить в Страсбург "депутатов" от оккупированного Крыма. В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса за аннексию. Поправки в регламент, которые будут вынесены на голосование 24 июня, крайне затрудняют введение санкций против стран-участниц. Зашкаливающая наглость Москвы может повлиять на результаты, полагает Илья Мильштейн.
Совместный призыв российских, украинских и европейских исследователей, журналистов и гражданских активистов: не возвращать Российской Федерации право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока она продолжает грубо нарушать нормы международного права. Такова одна из рекомендаций комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским Союзом", которая в начале июня собиралась во французском городе Кан на полях Международного форума мира в Нормандии.
Мы стреляем, убиваем, насилуем, оккупируем, лжем - и это замечательно. А вы ввели санкции, которые не позволяют нам полноценно участвовать в работе вашей ассамблеи, - и это вы насильники и грабители, которые хотят поставить Россию на колени. А с Россией так не пойдет. Если понятно - пойдите вылижите ботинки Пете Толстому, он ждет в приемной.
Спору нет, механизм международного европейского правосудия они используют на благо невинных жертв российского режима, хотя чаще всего это благо выражено просто денежным эквивалентом. Это, конечно, неплохо, но это не решает общие проблемы. Государство откупается от одного случая из тысячи и продолжает гнуть свою линию. Складывается некое взаимовыгодное равновесие между правозащитниками и властью, при котором все заняты своей работой и заинтересованы в сохранении статус-кво.
К традиционным "доброжелателям" в ПАСЕ, которые считают, что самое главное - диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы.