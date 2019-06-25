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Война с Россией пока прохладная, но гореть есть чему. В огне кремлевской политики в России сгорают институты демократии, цивилизованное законодательство, надежды на свободу и оставшиеся с былых времен недостроенные конструкции правового государства. В огне военных конфликтов с непокорными соседями сгорают человеческие судьбы. Гибнут люди, защищающие свободу своих стран. Исчезают в нынешнем ГУЛАГе смельчаки, защищающие свои и общие гражданские права.
Все это далеко от Страсбурга с его Парламентской ассамблеей и Комитетом министров, с его довольными депутатами, "понимающими Путина", с его поиском путей умиротворения несговорчивого агрессора. Решение ПАСЕ о реформе, позволяющей российской делегации вернуться со всеми полномочиями, это солидное вложение в топку войны - нынешней холодной и, увы, завтрашней горячей.
Трудно сказать, кто из парламентариев не понимает этого, а кто притворяется, что не понимает. Но тех, кто с русским "авось пронесет" проголосовал фактически за возвращение России в ПАСЕ, оказалось большинство. Правда, странное большинство. За позорную резолюцию проголосовали 118 депутатов, против - 62, и 10 воздержались. Всего 190 человек. А в ПАСЕ без России и Боснии и Герцеговины (которая тоже вовремя не сформировала делегацию) 295 парламентариев. Где остальные 105? Почему заседание по столь важному процедурному вопросу проходит при полупустом зале? Жара, июнь, время отпусков. А возможно, кто-то не захотел брать на себя какую-либо ответственность.
В конечно счете не будет иметь значения, исходя из каких мотивов кто и как голосовал, ибо результат налицо: Совет Европы капитулировал перед путинской Россией, согласившись с аннексией Крыма, вмешательством в Восточной Украине, сбитым "Боингом" и главное - требованием считать авторитаризм равным в правах с демократиями.
Делегатами Парламентской ассамблеи движет безответственность. Возможно, к этому добавляется плохое знание истории и непонимание того, к чему чаще всего приводит политика умиротворения. И, боюсь предположить, не забота ли о финансовом благополучии Совета Европы является еще одним важным мотивом вчерашнего голосования? Дефицит бюджета в СЕ на сегодня - 15 млн евро. Вернувшись в ПАСЕ, Россия возобновит выплаты в бюджет. Теперь депутаты и персонал могут не опасаться за свои зарплаты.
Путь уступок бесправию и насилию - это наклонная плоскость, остановиться на этом пути всегда трудно, а чем дальше, тем труднее. Смирившись с полноценным возвращением России в ПАСЕ, придется смириться и с депутатами от аннексированного Крыма. А как быть с другими депутатами Госдумы, которым в порядке санкций запрещен въезд в Евросоюз? Их теперь придется впускать, а о санкциях забыть? Ведь состав национальной делегации формирует страна-участник и ПАСЕ этот процесс не контролирует. Сколько еще придется испить из чаши позора европейским парламентариям, сейчас даже трудно представить.
Это только на первый взгляд может показаться, что возвращение России в ПАСЕ носит формальный характер и никакого серьезного влияния на европейскую политику не окажет. Окажет, и немалое! Дело не только в том, что путинские посланцы внесут свою лепту в общеевропейскую говорильню и получат дополнительную площадку для лживой пропаганды. Это было бы еще полбеды. Хуже то, что авторитарный российский режим значительно укрепляется, самоутверждается и растет как на дрожжах в результате принятия таких решений. Становясь крепче, самоуверенней, он будет еще решительнее вмешиваться в ход мировых событий, в том числе внутриевропейских. Простили Крым и Донбасс? Тогда мы идем к вам! Сначала попробуем Белоруссию и Северный Казахстан, потом приглядимся к бывшей советской Прибалтике и левобережной Молдавии, а там недалеко и до бывших законных российских владений - Польши и Финляндии. И, в конце концов, мы брали Берлин и все уже знают, что "можем повторить"!
Те, кто думает, что лучше немножко уступить, чтобы не потерять все, поймут, как они заблуждались, именно тогда, когда потеряют все.
В числе главных лоббистов возвращения России в ПАСЕ - парламентские делегации Франции и Германии, двух крупнейших европейских держав. Лидеры этих стран хотят сохранить возможность диалога с Россией. Почему этот диалог необходимо вести именно в ПАСЕ, они не объясняют. Впрочем, президент Макрон нашел один аргумент: если Москва хлопнет дверью Совета Европы, то российские граждане потеряют возможность апеллировать к Европейскому суду по правам человека. Этот аргумент приводят и многие российские правозащитники, неплохо пригретые властью и успешно ведущие дела в Европейском суде в Страсбурге. На это намекает и российская власть, угрожающая оставить российских граждан без международной защиты. Им же не привыкать "бомбить Воронеж"! Таким странным образом сходятся интересы очень разных акторов.
А что же дальше? Что последует за сдачей позиций Советом Европы? Похоже, встав на этот путь, Европа покатится дальше по наклонной плоскости. В кампании санкций против России участвуют Евросоюз, НАТО, G8, Организация экономического сотрудничества и развития, Европейская ассоциация свободной торговли, Европейская организация по безопасности аэронавигации, Совет государств Балтийского моря, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и некоторые другие международные организации. Кто из них дрогнет первым вслед за Советом Европы? Кто устоит?
Российский авторитаризм похож на страшного клоуна из романа "Оно" Стивена Кинга - он питается чужим страхом, и это единственное, что помогает ему выжить. Страх Европы добавляет сил авторитарному режиму, продлевает ему жизнь и делает его опасным для всего мира.
Отказаться от участия в работе ассамблеи решила сама Россия. Это не ПАСЕ ставила ультиматумы Москве, а Москва - ПАСЕ. Это спикеры Госдумы шантажировали приезжавших в Москву руководителей ассамблеи тем, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ без полного снятия любых ограничений. Это в Москве решили перестать платить членские взносы в СЕ и таким образом "завербовали" чиновников из аппарата организации.
Россия не просто рассчитывает на полное восстановление своих полномочий в ПАСЕ, но и собирается отправить в Страсбург "депутатов" от оккупированного Крыма. В 2014 году российскую делегацию лишили права голоса за аннексию. Поправки в регламент, которые будут вынесены на голосование 24 июня, крайне затрудняют введение санкций против стран-участниц. Зашкаливающая наглость Москвы может повлиять на результаты, полагает Илья Мильштейн.
Совместный призыв российских, украинских и европейских исследователей, журналистов и гражданских активистов: не возвращать Российской Федерации право голоса в Парламентской ассамблее Совета Европы, пока она продолжает грубо нарушать нормы международного права. Такова одна из рекомендаций комиссии "Правда, справедливость и примирение между Россией и Украиной, совместно с Европейским Союзом", которая в начале июня собиралась во французском городе Кан на полях Международного форума мира в Нормандии.
Мы стреляем, убиваем, насилуем, оккупируем, лжем - и это замечательно. А вы ввели санкции, которые не позволяют нам полноценно участвовать в работе вашей ассамблеи, - и это вы насильники и грабители, которые хотят поставить Россию на колени. А с Россией так не пойдет. Если понятно - пойдите вылижите ботинки Пете Толстому, он ждет в приемной.
Спору нет, механизм международного европейского правосудия они используют на благо невинных жертв российского режима, хотя чаще всего это благо выражено просто денежным эквивалентом. Это, конечно, неплохо, но это не решает общие проблемы. Государство откупается от одного случая из тысячи и продолжает гнуть свою линию. Складывается некое взаимовыгодное равновесие между правозащитниками и властью, при котором все заняты своей работой и заинтересованы в сохранении статус-кво.
К традиционным "доброжелателям" в ПАСЕ, которые считают, что самое главное - диалог с агрессором, добавились всеядные европейские бюрократы, которым просто нужны российские взносы. И ситуация сдвинулась с мертвой точки. Тем более что сейчас транзитом власти в Украине и неопытностью нового президента Владимира Зеленского и его команды решили воспользоваться куда более мощные игроки, чем депутаты и бюрократы.