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Также: Портников, Мир, Россия, Колонки, Политика | Персоны: Виталий Портников

статья Вам не видать таких сражений

Виталий Портников, 24.01.2019
Виталий Портников
Виталий Портников
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В Венесуэле государственный переворот! Американцы устроили там Майдан! Путинская пропаганда просто захлебывается от возмущения. Никогда не было - и вот опять! И никому ни в руководстве России, ни среди пропагандистов не приходит в голову, что просто невозможно с помощью каких-то там технологий, за деньги, за "печенье Госдепа" вывести на улицы сотни тысяч людей. Такое количество граждан решается на участие в массовых протестах только тогда, когда понимает, что никакого другого способа повлиять на власть просто не существует. Майдан - это всегда отчаяние.

И есть еще одна особенность Майдана - то, что сближает Украину и Венесуэлу. Граждан обеих этих стран еще не лишили полностью права голоса, они смогли проголосовать за своих избранников - оппонентов авторитарного режима. Но после голосования оказалось, что оно было всего лишь церемонией, а парламент - декорацией, котороя не должна мешать проходимцам. Именно понимание того, что твой голос, твое мнение украдено, и становится дрожжами Майдана. И не случайно поэтому в Киеве интересы протестующих представляли руководители трех парламентских - именно парламентских - фракций и на всех баррикадах Майдана были народные депутаты. И не случайно поэтому во главе протестов в Венесуэле - депутаты парламента, в котором большинство составляют противники режима. А это означает, что против банды Мадуро - большинство венесуэльцев, потому что все прочие голосования - и за фейковую конституционную ассамблею, и за самого туповатого диктатора - были манипуляцией и фальсификацией. Венесуэльцы вышли на улицы, чтобы выгнать Мадуро, потому что они ранее так проголосовали.

И когда мы видим это, мы должны вспомнить, что россияне, в отличие от украинцев или венесуэльцев, лишены даже этого. Даже возможности проголосовать за тех, кто выступает против авторитарного режима - ну разве что на уровне каких-нибудь там бессмысленных районных управ в Москве. Что депутаты российской Госдумы точно так же не представляют своих сограждан, как Путин, Медведев и прочие проходимцы. Некому выходить вместе с гражданами на протест, все - часть системы, все - "общак".

Поэтому в России, когда режим начнет рушиться, может случиться только Сирия - там тоже был никого не представлявший парламент марионеток хищного асадовского семейства. В России не может быть Майдана, пусть Путин не боится ни его, ни Госдепа. В России может быть только "арабская весна", война народа против элиты и всех против всех, Ливия, Сирия - но только не Украина, только не Венесуэла. И этого монстра безысходности своими руками вырастил сам Путин, когда отобрал у русских последние шансы быть услышанными, когда кастрировал парламентаризм, уничтожил даже декорацию демократии и превратил телевизионщиков в стадо жадных орангутангов.

Россия - это будет не про печенье.

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Виталий Портников, 24.01.2019
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Знай, что я идеал

Виталий Портников, 06.12.2018

Если бы Лукашенко был предан России, как Мадуро, он давно бы признал Абхазию с Осетией, а не предоставлял бы Саакашвили прямой эфир белорусского телевидения. Если бы Янукович был предан России, как Мадуро, он перестрелял бы обнаглевший Майдан в первые дни массовых протестов, вступил бы в ОДКБ и Евразийский союз и потом разгонял бы уже только голодные бунты, если бы российских кредитов не хватило.
Илья Мильштейн

Братство конца

Илья Мильштейн, 16.01.2015

Мадуро приехал в Москву, как позавчера приезжали разные марксисты в галстуках и вожди национально-освободительных племен в тюрбанах, чалмах и арафатках. Во-первых, выразить свое восхищение первой в мире страной, которая построила то, что построила. Во-вторых, за деньгами.
Виталий Портников. Courtesy photo

Ленин и Майдан

Виталий Портников, 01.11.2018

Украинец не забыл демократических уроков Великого Княжества, Речи Посполитой, гетманщины - всего того, что русский, задавленный Ордой, поротый своими недалекими жадными князьками, убиваемый своими безумными царями и пытаемый своими фанатичными комиссарами, просто не прошел. Может быть, поэтому ненависть к народному протесту даже на уровне инстинкта так велика, что все, что отрицается и осуждается, автоматически называется "майданом".
Виталий Портников

Революция безысходности

Виталий Портников, 10.05.2018

В Армении пытаются объяснить проблемы страны коррупцией и клановым засильем. Но главная проблема страны - это ее геополитическая обреченность. На шею Армении накинута петля карабахского конфликта - но государство, вместо того чтобы попытаться ослабить петлю, борется с собственными насекомыми-паразитами.
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