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Также: Портников, История, Украина, Россия, Колонки, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Ульянов (Ленин)

статья Ленин и Майдан

Виталий Портников, 01.11.2018
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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В пространном редакционном тексте, посвященном необходимости честной оценки последствий сталинизма для России, "Газета.ру" сравнивает большевистский переворот с... Майданом. "Ленин и его единомышленники, пришедшие к власти в результате госпереворота, эдакого "майдана" у Зимнего дворца, начали массовый террор уже через несколько недель - после проигрыша выборов в Учредительное собрание". В одной этой фразе - диагноз всему российскому политическому мышлению. Эта шизофрения угнездилась в мозгах как результат пропаганды и того дикого шовинизма, который издавна был бичом русского народа и зачастую лишал даже стремящихся к свободе и правде его представителей остатков здравого смысла.

Штурм Зимнего дворца не был никаким "майданом", никаким народным восстанием. Он был именно вооруженным штурмом - и ничем больше, именно переворотом, после которого власть в стране временно (а оказалось, что на десятилетия) перешла к большевикам и контролируемой ими в Питере структуре классового представительства - Советам. А вот когда в стране прошли свободные выборы в Учредительное собрание, большевики разогнали новый парламент и расстреляли демонстрацию в его поддержку.

Так вот, уважаемые российские шовинисты, эта расстрелянная большевистской властью демонстрация и была Майданом, протестом людей против узурпации власти группой наделенных полномочиями и контролирующих силовые структуры бандитов. Ленин и его подельники сделали то, что Путин и его подельники советовали в 2014 году сделать Януковичу, - расстрелять протест. И Янукович именно это сделал - кровь, которой так хотели в России, лилась по улицам Киева так же, как в 1918 году - по улицам Петрограда. Просто украинцы не разбежались - если вы именно это обстоятельство считаете главным отрицательным фактором Майдана, то Бог вам судья.

Не разбежались. Разбежались организаторы расстрела, отправившиеся к своим хозяевам в Москву. Именно поэтому в Украине продолжают проводиться честные демократические выборы, именно поэтому ни один наблюдатель, ни один прорицатель не скажет вам, кто будет президентом Украины в 2019 году и каким будет состав парламента.

А у вас с 1918 года ничего подобного не происходит, просто не может происходить. В архаичной Российской империи с ее сословной "демократией" подданные хотя бы имели возможность избирать своих депутатов Государственной Думы. Вы и этой возможности вот уже столетие лишены - ваши народные избранники всегда избранники диктатуры и серости, а не ваши собственные. Даже короткий период свободных выборов в 90-е годы оказался всего лишь имитацией, организованной бандитами и чекистами в тени портретов Ельцина. В России оказался, в Украине - не оказался. С чего бы это?

Может быть, потому что украинец - несмотря на то что разделил с вами все тяготы имперского сумасшествия и большевистского кровавого идиотизма - способен на Майдан? Не забыл демократических уроков Великого Княжества, Речи Посполитой, гетманщины и всплесков народного негодования - всего того, что русский, задавленный Ордой, поротый своими недалекими жадными князьками, убиваемый своими безумными царями и пытаемый своими фанатичными комиссарами, просто не прошел? Может быть, поэтому ненависть к народному протесту даже на уровне инстинкта так велика, что все, что отрицается и осуждается, автоматически называется "майданом", как раньше любые проблемы России объяснялись протоколами сионских мудрецов - чем же еще?

Но я все же посоветовал бы коллегам из "Газеты.ру", ратующим за осуждение сталинизма и покаяние россиян, не ставить телегу впереди лошади. Для того чтобы осудить диктатора - такого, как Сталин, - и для того чтобы избавиться от диктатора - такого, как Путин, - нужно для начала выдавить из себя раба. И не по капле - поздно уже по капле. Потоком.

А для этого нужно выходить на Майдан, а не осуждать майданы. И не разбегаться.

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Виталий Портников, 01.11.2018
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Майдан для России

Александр Подрабинек, 25.02.2014

Почему Россия не Украина? Нашему обществу не хватает чувства собственного достоинства и ярости сопротивления. То ли мы запуганы через край, то ли замучены столетиями подневольной жизни. Мы хотим, чтобы счастливое будущее наступило как-нибудь само, чтобы ничем не надо было жертвовать, а еще лучше - и вообще без каких-либо с нашей стороны усилий.
Александр Скобов

Не может кончиться иначе

Александр Скобов, 21.02.2014

Если смотреть на украинскую революцию без обывательской истерики, то эксцессов там удивительно мало. Восставший народ демонстрирует человечность: спасает от самосудов раненых врагов и оказывает им помощь, отпускает пленных. Победа революции хотя бы дает народу шанс. Сохранение же режима Януковича не сулит ничего кроме консервации бандитского капитализма, коррупции и отсталости.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

От Майдана до Манежки

Виталий Портников, 31.12.2014

И дело, в конце концов, не в Навальном - как в Киеве дело было не в европейской интеграции. И дело даже не в количестве людей - хотя, скажу я вам, миллион свободных людей лучше нескольких десятков, сотен и даже тысяч. Дело именно в этом чувстве собственного достоинства.

Владимир Лимешко, активист Самообороны Майдана. Кадр Грани-ТВ

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"Наши братья пришли на нашу землю и начали нас убивать". "Рано или поздно мы отвоюем свою землю всем миром". "Мы воюем не с Россией, а против Путина". "Мы, русские, учили своих детей любить Украину. Мы защищаем землю, на которой живем". Украинские добровольцы о своих врагах. Фильм Александры Агеевой.

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Крымский кризис - новый этап в российской и украинской борьбе за свободу. И важнейшим ресурсом в этой борьбе становится опыт Майдана - его дух, идеи, технологии и навыки. Дмитрий Борко - о том, как работает солидарность.
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