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Также: Портников, Президент, Мир, Колонки, Россия, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Виктор Янукович

статья Знай, что я идеал

Виталий Портников, 06.12.2018
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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Угодливо улыбающийся Владимиру Путину венесуэльский безумец Николас Мадуро, доведший родную страну до полного цугундера, - это ведь не просто визитер, это воплощенная мечта. Мечта о настоящем союзнике. Союзнике, у которого нет никаких сомнений и никаких колебаний. Который способен удовлетворить даже самые странные капризы Москвы - вплоть до признания независимости Абхазии и Южной Осетии, да еще и заставить дружественный режим совершить такой же шаг.

Который способен игнорировать проблемы собственного населения, бегущего из страны в любых направлениях, - только бы не попасть в зависимость от проклятых империалистов. Который может не обращать никакого внимания на контролируемый оппозиционерами парламент, пусть даже за "врагов революции" голосует большинство граждан страны, и может бросить силовиков на подавление протестующих.

Если бы Лукашенко был предан России, как Мадуро, он давно бы признал Абхазию с Осетией, а не предоставлял бы Саакашвили прямой эфир белорусского телевидения. Если бы Янукович был предан России, как Мадуро, он перестрелял бы обнаглевший Майдан в первые дни массовых протестов, вступил бы в ОДКБ и Евразийский союз и потом разгонял бы уже только голодные бунты, если бы российских кредитов не хватило.

Почему, если на постсоветском пространстве происходят революции, то все какие-то неправильные, организованные Госдепом и Соросом, а не боливарианские, чистые, честные и с любовью к Путину? Почему по соседству России приходится дружить с разнообразными лгунами и рассчитывать на слабаков - да еще и платить им? Почему Россия не в Северной Америке, а США - не на границе с Китаем? От этого простого перемещения мест все обрели бы настоящих друзей, Путин ходил бы по хрустальному мосту к Мадуро, а Трамп - к Порошенко. А так приходится закачивать в Венесуэлу миллиарды, надеясь, что Сечину все же удастся выкачать из Мадуро хоть какое-то количество нефти.

Почему так далеко? Почему таких, как Мадуро, у нас не делают? Делали бы - Россия была бы окружена Венесуэлами, чье население мечтало бы о побеге в Брянскую область, а власти брали бы у Кремля кредит за кредитом, обещая рассчитаться чем бог пошлет. Но когда Мадуро нет, а туалетная бумага в магазинах все еще есть, рассчитывать на бескорыстную любовь к России не приходится.

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Виталий Портников, 06.12.2018
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Илья Мильштейн

Братство конца

Илья Мильштейн, 16.01.2015

Мадуро приехал в Москву, как позавчера приезжали разные марксисты в галстуках и вожди национально-освободительных племен в тюрбанах, чалмах и арафатках. Во-первых, выразить свое восхищение первой в мире страной, которая построила то, что построила. Во-вторых, за деньгами.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

По улице его который год

Виталий Портников, 07.03.2013

И все же есть нечто большее, нечто делающее Чавеса родным и близким не только для Путина, но и для миллионов российских обывателей: "не любил пиндосов"! За это можно назвать в честь покойного не только улицу, но и город и объявить траур. Солидарность закомплексованных, завистливых, безнадежно отставших, опустошающих собственные недра в надежде, что работать не придется никогда.
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