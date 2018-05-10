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В Армении созрели условия для смены власти, чего никак не скажешь про Россию. Среди них отметим сформированное гражданское общество, которое за минувшие годы медленно, но верно укреплялось в мысли, что власть надо менять, и ожидало лишь того настырного вожака, который выведет людей на улицы и оттуда уже не уйдет, покуда своего не добьется.
В Армении созрели условия для смены власти, чего никак не скажешь про Россию. Среди них отметим сформированное гражданское общество, которое за минувшие годы медленно, но верно укреплялось в мысли, что власть надо менять, и ожидало лишь того настырного вожака, который выведет людей на улицы и оттуда уже не уйдет, покуда своего не добьется.
И тут опять вопрос: сами ли они решили лить бензин в костер или все же не было у них выхода, потому что этого потребовали в Москве? И они должны были хотя бы имитировать выполнение безумного приказа, чтобы потом иметь возможность сказать - видите, мы стараемся, делаем то, что вы советуете, но их только больше становится.
И тут опять вопрос: сами ли они решили лить бензин в костер или все же не было у них выхода, потому что этого потребовали в Москве? И они должны были хотя бы имитировать выполнение безумного приказа, чтобы потом иметь возможность сказать - видите, мы стараемся, делаем то, что вы советуете, но их только больше становится.
День 9 мая 2018 года новый армянский премьер-министр Никол Пашинян провел в Нагорном Карабахе. Казалось бы, ничего нового и неожиданного в этом нет: армянские руководители всегда проводят важные для себя и страны дни на территории самопровозглашенной республики. Я бы сказал иначе: особенность армянских новостей именно в том, что ничего нового не происходит. Даже после народного восстания.
Никол Пашинян постоянно подчеркивает особенность этого восстания и его отличие от того, что ранее происходило на постсоветском пространстве. Возможно, это даже не политический жест, направленный на успокоение России, а искренняя убежденность человека, чья жизнь и политическая деятельность происходит в герметичном провинциальном обществе, отстающем от тенденций мировой истории. Я встречал украинских политиков, убежденных в уникальности Майданов. И грузин, уверенных в неповторимости "революции роз".
Я не собираюсь умалять значимости всех этих событий. Но все восстания всегда похожи одно на другое. Народное восстание, кто бы его ни организовывал, - это всегда протест против несправедливости. Именно поэтому самое интересное начинается не во время, а после успешного восстания. Потому что именно после становится ясно, изменился ли вектор развития страны.
В Грузии и Украине после "революции роз" и после Майдана 2013-2014 годов изменение вектора с пророссийского на западный было очевидным. В Грузии изменение вектора совмещалось с антикоррупционными усилиями. В Украине сегодня происходит подмена смены вектора борьбой с коррупцией - при непонимании частью общества того непреложного факта, что именно смена вектора, окончательный и бесповоротный разрыв с Россией, рано или поздно приведет к победе над коррупционным образом жизни. И это непонимание - то, что роднит современную Украину с современной Арменией.
Потому что в Армении пытаются объяснить проблемы страны коррупцией и клановым засильем. Коррупция и клановое засилье - это, конечно, очень плохо. Но главная проблема страны - это ее геополитическая обреченность. На шею Армении накинута петля карабахского конфликта, она не позволяет государству дышать - но государство, вместо того чтобы попытаться ослабить петлю, борется с собственными докучливыми насекомыми-паразитами.
Революция безысходности начинает менять страну только тогда, когда общество готово узнать правду о самом себе и своих проблемах и когда у лидеров революции есть мужество эту правду сказать. У нового народного лидера был шанс сказать людям правду. Правду о том, что действительно мешает Армении. Правду о том, что без решения карабахского конфликта армянская государственность так и останется государственностью осажденной крепости, зависящей от настроений Кремля. Но Пашинян с первого же дня после своего избрания премьером старается доказать, что армянская политика неизменна. Может быть, потому, что еще в большей степени зависит от народных настроений, чем его предшественники. А может быть, потому что и сам правды не знает.
Что будет дальше? Пашинян будет выступать с пламенными речами, победит на парламентских выборах, утвердится в роли бесспорного лидера страны - или, напротив, уже через несколько месяцев будет восприниматься своими вчерашними сторонниками как пустозвон. Но самое важное - бедность и безысходность никуда не уйдут из армянского дома. А значит - возникнет естественное разочарование в восстании. Зачем выходили на улицу? Это то, что российская пропаганда так любит тиражировать из украинских социальных сетей: зачем выходили на Майдан? То, что позволяет Кремлю отнестись к армянскому восстанию спокойнее, чем к украинскому. Потому что оно должно вновь убедить россиян в бесполезности всяких Майданов и прочих революций.
Но при этом армянские события для Москвы гораздо опаснее, чем украинские. Потому что они доказывают: люди не хотят мириться с пренебрежением к себе отнюдь не только тогда, когда речь идет о выборе геополитического вектора. Да, собственно, Москва сама нередко навязывает этот выбор.
Если кто-то думает, что Армения "обречена" на пророссийскую позицию, он серьезно ошибается. Российскому руководству достаточно сделать несколько привычных ошибок, чтобы страна, которая кажется "обреченной" на союзничество, стала воспринимать Россию так, как ее воспринимают сегодня в Украине, - как предательницу.
И вот когда наступает момент истины, гражданин Армении буквально чувствует, что его некому защитить, что его страна - вывеска, а не государство, что его президент - наместник, а не национальный лидер. Он выходит на улицу, повинуясь даже не чувству протеста, а инстинкту самосохранения.