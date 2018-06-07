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Также: Портников, Президент, Правительство, Телевидение, Колонки, Россия, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виталий Мутко

статья Боярский батюшка

Виталий Портников, 07.06.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Много в нем было линейного

Общение с народом на девятнадцатом году правления - мероприятие утомительное для всех: и для виновника торжества, и для статистов, и для телезрителей. Владимир Путин привычно манипулировал цифрами, обещал бороться с бедностью, разъяснял внешнюю политику. "Прямая линия" продолжалась четыре с половиной часа. Наш обозреватель Николай Руденский выбрал пару десятков забавных моментов.

07.06.2018
39
Сергей Ковалев 05.06.2018
в блоге Три вопроса к "прямой линии"

"Не врать". Такой совет Владимир Путин дал своим согражданам в качестве главной отцовской заповеди. Удивляться тому, что человек, сделавший беспардонную ложь главной чертой своего политического стиля, не велит врать другим, не приходится. Самое большое удовольствие, которое может доставить себе главный лжец постоянно лгущей страны, - это выглядеть этаким набожным правдолюбцем, желающим передать детям и внукам и набожность, и правдолюбие.

Внутренне он в такие минуты может подхихикивать над ситуацией, просто любоваться собой и раболепными подданными, поддакивающими каждому его слову и старающимися не замечать неприятных вопросов, неожиданно появляющимися на телевизионных экранах. Но мне кажется, что он уже не подхихикивает. Что на четвертом сроке правления он уверовал в себя и в собственную непогрешимость. - Может быть, это психологическая защита, а может, работают те неотвратимые изменения, которые неизбежно происходят в психике любого диктатора.

Сделать такой вывод можно по простому признаку. Он больше не защитник "Уралвагонзавода". Он защитник коллективного Мутко. Всякий раз, когда критикуют чиновников, он напрягается и начинает уверять подданных в их непогрешимости и эффективности. Раболепное население традиционно ненавидит вороватых бояр и обожает справедливого и строгого царя. Но царь больше не хочет играть с холопами в их любимые игры. У него и правительство замечательное, и Мутко непотопляемый - "невозможно отправить его на пенсию", и даже когда спрашивают о чиновниках, которые получили лучшие гектары дальневосточной земли, он такой клевете не верит.

Возможно, со своей точки зрения он и прав. В конце концов, его собственное выживание и благополучие зависят не от этих - спрашивающих что нужно и голосующих как надо, а от тех - охраняющих, ворующих, поддерживающих стабильность, делящихся с Кремлем частью своего чиновничьего "общака". Но свою "прямую линию" он ведь проводит не для тех, а для этих - чиновники в его линии не нуждаются, а народу нужно увидеть, какой у него заботливый да строгий батюшка. И многие сегодня увидят - если захотят, конечно, - что это боярский батюшка. Не народный.

Конечно, ничего непоправимого от этого для него не произойдет. Все останутся на своих местах, в своих позах. Да вот только не только его собственная, но и всечиновничья вера во вседозволенность и ничтожность "людишек" будет только крепнуть, унавоживая почву для будущего бунта.

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Виталий Портников, 07.06.2018
в блоге Блоги
383
Пара фраз 14.06.2017
в блоге Линейка для прямой линии
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