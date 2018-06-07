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Также: Президент, Телевидение, Россия, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Владимир Путин

статья Линия без колебаний

07.06.2018
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Общение с народом на девятнадцатом году правления - мероприятие утомительное для всех: и для виновника торжества, и для статистов, и для телезрителей. Владимир Путин привычно манипулировал цифрами, обещал бороться с бедностью, разъяснял внешнюю политику. "Прямая линия" продолжалась четыре с половиной часа. Наш обозреватель Николай Руденский выбрал пару десятков забавных моментов.

16:28 | 07.06.2018

"Для того чтобы совершить прорыв, нам не нужно прибегать к крайним мерам, как это было в 30-е годы". На этой оптимистической ноте мероприятие завершается. Двойное облегчение.

16:01 | 07.06.2018

Ведущий: "Тут вас спрашивают - считаете ли вы возможным обмен нашего журналиста Вышинского на украинского режиссера Сенцова? "Режиссера" - это условно, конечно".

15:56 | 07.06.2018

Смотреть и слушать уже становится трудно. Донеслось произнесенное подобострастным тоном: "Спасибо вам от крымчан, а тем более керчан... Вопрос один: когда начнут снижаться цены?"

15:37 | 07.06.2018

Добрая шутка. "Тут спрашивают: почему мясо коровы называют говядиной? А вот у нас Алексей Васильевич Гордеев специалист по сельскому хозяйству, давайте у него спросим". Гордеев (потерянно): "Владимир Владимирович, к стыду своему, не знаю". Путин (с довольной улыбкой): "Вот, даже специалист не знает!"

15:19 | 07.06.2018

Развивая мысль о полезности войны в Сирии: "Наши офицеры и генералы впервые начали понимать, насколько важна разведка, связь..."
Вот те на. А мы думали, военных этому учат бескровно.

15:14 | 07.06.2018

О Сирии: "Я прежде всего хочу сказать, что боевое применение наших вооруженных сил - это уникальный опыт. Никакие учения не могут его заменить. Да, конечно, при этом есть потери... Мы пока не планируем вывода этих подразделений".

15:08 | 07.06.2018

"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом".
Он неспособен понять, что между двумя частями этой фразы есть непримиримое противоречие.

14:46 | 07.06.2018

Сергей Собянин: "Мы будем все делать для того, чтобы программа (реновации) была не только реализована, но и реализована комфортно для граждан".
Это такой существенный нюанс.

14:13 | 07.06.2018

"Есть ли такой вопрос, на который у вас нет ответа? - "(После долгого раздумья.) Вот на ваш вопрос трудно дать ответ".

13:58 | 07.06.2018

Вероника Скворцова: "В два раза снизилась запущенность раков в нашей стране".

13:49 | 07.06.2018

"За годы работы Мутко в качестве министра спорта было немало сделано".
Макларен не даст соврать.

13:40 | 07.06.2018

"Как же так можно поступать как Украина - считать территории своими и при этом подвергать их блокаде, обстрелам... Это все потому, что им не нужны такие избиратели, которые за киевскую власть никогда не проголосуют".
То ли дело Россия с Чечней в свое время: ни тебе блокады, ни обстрелов. Видно, поэтому и голосуют теперь чеченцы за московскую власть исправно.

13:34 | 07.06.2018

Захар Прилепин: "В ДНР такое ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу, чтобы начать наступление". Путин: "Если такое случится, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности".

13:25 | 07.06.2018

О деле Скрипалей: "Мы бы в первую очередь хотели, чтобы нам дали доступ к нашим гражданам".
Кто бы сомневался.

13:16 | 07.06.2018

Об отношении Евросоюза к ущемлению статуса русского языка в Латвии: "Это тот случай, когда, как в нашем народе говорят, в чужом глазу соринку видят, а своем и бревна не замечают".
Хорошо знает пословицы русского народа.

13:08 | 07.06.2018

"Эти бесконечные обвинения в адрес России - это способ сдерживания России. Потому что видят в России угрозу".
А что, здравая мысль.

13:05 | 07.06.2018

"Новый космодром Восточный - он построен именно на Дальнем Востоке, а не где-то в другом месте".
Какая интересная особенность.

12:54 | 07.06.2018

"Томская область - хороший регион, устойчивый регион".

12:50 | 07.06.2018

Вопрос: "Есть такая традиция - при вступлении президента в должность объявляется амнистия. Нельзя ли выпустить хотя бы тех, кто сидит впервые и за незначительные преступления?" Ответ: "Не знаю, что это за традиция. У нас такой традиции нет".

12:34 | 07.06.2018

Министр энергетики Александр Новак: "Разрешите доложить... На данный момент рост цен (на бензин) остановлен правительством".
Да это прямо панфиловцы какие-то.

12:26 | 07.06.2018

"Изменения в налоговой системе направлены не на увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, а на уменьшение".
Ну спасибо, отец родной. А то мы уж думали...

12:19 | 07.06.2018

О правительстве: "Необходимо было оставить тех, кто готовил решения о прорывном развитии".
Вот пускай и прорываются.

12:12 | 07.06.2018

Ну началось. "Если говорить о том, в какой полосе - белой или черной - мы сейчас находимся, то мы движемся в сторону устойчиво белого цвета".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
07.06.2018
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Илья Мильштейн

Линия линяет

Илья Мильштейн, 16.06.2017

Вчерашняя встреча Путина с народом по уровню бессодержательности превзошла все предыдущие. Скука была смертная слушать и смотреть, как он изображал из себя президента всех россиян, впрягая в одну телегу режиссера Учителя и трепетную лань Поклонскую, призывал повысить производительность труда, лицезрел народные танцы и принимал роды.

На линии без огня

15.06.2017

Пятнадцатой по счету прямой линии Владимира Путина явно не хватало искрометности. Население жаловалось на жизнь, правитель реагировал весьма расслабленно: мол, в Штатах тоже проблемы. К кому-то обещал "заехать". Вопросы, связанные с культурой, вносили заметное оживление. Лучшие моменты зафиксировал Николай Руденский.

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