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Общение с народом на девятнадцатом году правления - мероприятие утомительное для всех: и для виновника торжества, и для статистов, и для телезрителей. Владимир Путин привычно манипулировал цифрами, обещал бороться с бедностью, разъяснял внешнюю политику. "Прямая линия" продолжалась четыре с половиной часа. Наш обозреватель Николай Руденский выбрал пару десятков забавных моментов.
"Для того чтобы совершить прорыв, нам не нужно прибегать к крайним мерам, как это было в 30-е годы". На этой оптимистической ноте мероприятие завершается. Двойное облегчение.
Ведущий: "Тут вас спрашивают - считаете ли вы возможным обмен нашего журналиста Вышинского на украинского режиссера Сенцова? "Режиссера" - это условно, конечно".
Смотреть и слушать уже становится трудно. Донеслось произнесенное подобострастным тоном: "Спасибо вам от крымчан, а тем более керчан... Вопрос один: когда начнут снижаться цены?"
Добрая шутка. "Тут спрашивают: почему мясо коровы называют говядиной? А вот у нас Алексей Васильевич Гордеев специалист по сельскому хозяйству, давайте у него спросим". Гордеев (потерянно): "Владимир Владимирович, к стыду своему, не знаю". Путин (с довольной улыбкой): "Вот, даже специалист не знает!"
Развивая мысль о полезности войны в Сирии: "Наши офицеры и генералы впервые начали понимать, насколько важна разведка, связь..."
Вот те на. А мы думали, военных этому учат бескровно.
О Сирии: "Я прежде всего хочу сказать, что боевое применение наших вооруженных сил - это уникальный опыт. Никакие учения не могут его заменить. Да, конечно, при этом есть потери... Мы пока не планируем вывода этих подразделений".
"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом".
Он неспособен понять, что между двумя частями этой фразы есть непримиримое противоречие.
Сергей Собянин: "Мы будем все делать для того, чтобы программа (реновации) была не только реализована, но и реализована комфортно для граждан".
Это такой существенный нюанс.
"Есть ли такой вопрос, на который у вас нет ответа? - "(После долгого раздумья.) Вот на ваш вопрос трудно дать ответ".
Вероника Скворцова: "В два раза снизилась запущенность раков в нашей стране".
"За годы работы Мутко в качестве министра спорта было немало сделано".
Макларен не даст соврать.
"Как же так можно поступать как Украина - считать территории своими и при этом подвергать их блокаде, обстрелам... Это все потому, что им не нужны такие избиратели, которые за киевскую власть никогда не проголосуют".
То ли дело Россия с Чечней в свое время: ни тебе блокады, ни обстрелов. Видно, поэтому и голосуют теперь чеченцы за московскую власть исправно.
Захар Прилепин: "В ДНР такое ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу, чтобы начать наступление". Путин: "Если такое случится, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности".
О деле Скрипалей: "Мы бы в первую очередь хотели, чтобы нам дали доступ к нашим гражданам".
Кто бы сомневался.
Об отношении Евросоюза к ущемлению статуса русского языка в Латвии: "Это тот случай, когда, как в нашем народе говорят, в чужом глазу соринку видят, а своем и бревна не замечают".
Хорошо знает пословицы русского народа.
"Эти бесконечные обвинения в адрес России - это способ сдерживания России. Потому что видят в России угрозу".
А что, здравая мысль.
"Новый космодром Восточный - он построен именно на Дальнем Востоке, а не где-то в другом месте".
Какая интересная особенность.
"Томская область - хороший регион, устойчивый регион".
Вопрос: "Есть такая традиция - при вступлении президента в должность объявляется амнистия. Нельзя ли выпустить хотя бы тех, кто сидит впервые и за незначительные преступления?" Ответ: "Не знаю, что это за традиция. У нас такой традиции нет".
Министр энергетики Александр Новак: "Разрешите доложить... На данный момент рост цен (на бензин) остановлен правительством".
Да это прямо панфиловцы какие-то.
"Изменения в налоговой системе направлены не на увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, а на уменьшение".
Ну спасибо, отец родной. А то мы уж думали...
О правительстве: "Необходимо было оставить тех, кто готовил решения о прорывном развитии".
Вот пускай и прорываются.
Ну началось. "Если говорить о том, в какой полосе - белой или черной - мы сейчас находимся, то мы движемся в сторону устойчиво белого цвета".
Вчерашняя встреча Путина с народом по уровню бессодержательности превзошла все предыдущие. Скука была смертная слушать и смотреть, как он изображал из себя президента всех россиян, впрягая в одну телегу режиссера Учителя и трепетную лань Поклонскую, призывал повысить производительность труда, лицезрел народные танцы и принимал роды.
Пятнадцатой по счету прямой линии Владимира Путина явно не хватало искрометности. Население жаловалось на жизнь, правитель реагировал весьма расслабленно: мол, в Штатах тоже проблемы. К кому-то обещал "заехать". Вопросы, связанные с культурой, вносили заметное оживление. Лучшие моменты зафиксировал Николай Руденский.