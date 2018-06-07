Общение с народом на девятнадцатом году правления - мероприятие утомительное для всех: и для виновника торжества, и для статистов, и для телезрителей. Владимир Путин привычно манипулировал цифрами, обещал бороться с бедностью, разъяснял внешнюю политику. "Прямая линия" продолжалась четыре с половиной часа. Наш обозреватель Николай Руденский выбрал пару десятков забавных моментов.

"Для того чтобы совершить прорыв, нам не нужно прибегать к крайним мерам, как это было в 30-е годы". На этой оптимистической ноте мероприятие завершается. Двойное облегчение.

Ведущий: "Тут вас спрашивают - считаете ли вы возможным обмен нашего журналиста Вышинского на украинского режиссера Сенцова? "Режиссера" - это условно, конечно".

Смотреть и слушать уже становится трудно. Донеслось произнесенное подобострастным тоном: "Спасибо вам от крымчан, а тем более керчан... Вопрос один: когда начнут снижаться цены?"

Добрая шутка. "Тут спрашивают: почему мясо коровы называют говядиной? А вот у нас Алексей Васильевич Гордеев специалист по сельскому хозяйству, давайте у него спросим". Гордеев (потерянно): "Владимир Владимирович, к стыду своему, не знаю". Путин (с довольной улыбкой): "Вот, даже специалист не знает!"

Развивая мысль о полезности войны в Сирии: "Наши офицеры и генералы впервые начали понимать, насколько важна разведка, связь..."

Вот те на. А мы думали, военных этому учат бескровно.

О Сирии: "Я прежде всего хочу сказать, что боевое применение наших вооруженных сил - это уникальный опыт. Никакие учения не могут его заменить. Да, конечно, при этом есть потери... Мы пока не планируем вывода этих подразделений".

"Я всегда относился к Украине как к братской стране и считаю украинцев и русских практически одним народом".

Он неспособен понять, что между двумя частями этой фразы есть непримиримое противоречие.

Сергей Собянин: "Мы будем все делать для того, чтобы программа (реновации) была не только реализована, но и реализована комфортно для граждан".

Это такой существенный нюанс.

"Есть ли такой вопрос, на который у вас нет ответа? - "(После долгого раздумья.) Вот на ваш вопрос трудно дать ответ".

Вероника Скворцова: "В два раза снизилась запущенность раков в нашей стране".

"За годы работы Мутко в качестве министра спорта было немало сделано".

Макларен не даст соврать.

"Как же так можно поступать как Украина - считать территории своими и при этом подвергать их блокаде, обстрелам... Это все потому, что им не нужны такие избиратели, которые за киевскую власть никогда не проголосуют".

То ли дело Россия с Чечней в свое время: ни тебе блокады, ни обстрелов. Видно, поэтому и голосуют теперь чеченцы за московскую власть исправно.

Захар Прилепин: "В ДНР такое ощущение, что украинская армия воспользуется чемпионатом мира по футболу, чтобы начать наступление". Путин: "Если такое случится, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности".

О деле Скрипалей: "Мы бы в первую очередь хотели, чтобы нам дали доступ к нашим гражданам".

Кто бы сомневался.

Об отношении Евросоюза к ущемлению статуса русского языка в Латвии: "Это тот случай, когда, как в нашем народе говорят, в чужом глазу соринку видят, а своем и бревна не замечают".

Хорошо знает пословицы русского народа.

"Эти бесконечные обвинения в адрес России - это способ сдерживания России. Потому что видят в России угрозу".

А что, здравая мысль.

"Новый космодром Восточный - он построен именно на Дальнем Востоке, а не где-то в другом месте".

Какая интересная особенность.

"Томская область - хороший регион, устойчивый регион".

Вопрос: "Есть такая традиция - при вступлении президента в должность объявляется амнистия. Нельзя ли выпустить хотя бы тех, кто сидит впервые и за незначительные преступления?" Ответ: "Не знаю, что это за традиция. У нас такой традиции нет".

Министр энергетики Александр Новак: "Разрешите доложить... На данный момент рост цен (на бензин) остановлен правительством".

Да это прямо панфиловцы какие-то.

"Изменения в налоговой системе направлены не на увеличение числа людей, живущих за чертой бедности, а на уменьшение".

Ну спасибо, отец родной. А то мы уж думали...

О правительстве: "Необходимо было оставить тех, кто готовил решения о прорывном развитии".

Вот пускай и прорываются.