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Также: Портников, Президент, История, Кино, Свобода слова, Колонки, Россия, Общество, Культура, СМИ, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Иосиф Сталин, Наталья Поклонская, Никита Михалков

статья Без смеха и упрека

Виталий Портников, 25.01.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Любовь побеждает смерть

Странно даже, что сатирическая комедия про советских вождей и военачальников, причем основанная на реальных фактах, чуть не дошла до кинотеатров. Закрадывается подозрение, что в системе произошел сбой и начальство, утомленное разнообразными прежними скандалами, как-то отвлеклось и вовремя не распознало русофобскую провокацию.

Илья Мильштейн
24.01.2018
383
Пара фраз 24.01.2018
в блоге Фарс невозможно провернуть

Знаменательно, что запрет кучкой проходимцев искрометной комедии "Смерть Сталина" совпал по времени с демонстрацией в российских кинотеатрах фильма о другой, куда более важной фигуре середины прошлого века. "Темные времена" - не просто афиша, не просто напоминание о том, что политик совершенно не обязательно должен быть вурдалаком и безумцем. Это еще и точная характеристика наступившей в России эпохи. Темные времена. Шабаш юродивых. То Путин с Крымом, то Поклонская с "Матильдой", то Никита Михалков со "Смертью Сталина" - и никакой смирительной рубашки, никакой. Одни аплодисменты, переходящие в овацию.

Что интересно - даже защищать они умеют только тогда, когда им разрешают. Никто в России в момент передачи Крыма Украине и в последующие советские десятилетия не был озабочен сакральностью и справедливостью. О Крыме вспомнили, когда велел Путин. Никто не пытался защищать память о расстрелянном императоре, превратившемся на закате в советской эпохи в анекдотический персонаж из романов Пикуля. О императоре заговорили, когда стало можно и модно.

Со "Смертью Сталина" - и того хуже. Над Сталиным, оказывается, нельзя смеяться. А всей страной осуждать культ личности, рассказывать о преступлениях и убийствах миллионов людей, выволакивать из мавзолея, как надоевшую куклу, - можно? Над Хрущевым нельзя смеяться. А рассказывать анекдоты о "Никитке", держать в изоляции, превратить в символ "кукурузничества" и дурости - можно? Над Берией нельзя смеяться? Конечно, нельзя. Можно расстрелять как шелудивого пса за "шпионаж" в пользу бог весть каких разведок. А товарищ Маленков надавал ему пинков. Это же не смешно, это Шекспир просто.

Над Жуковым тоже нельзя смеяться. Это ж теперь буквально "наше все", икона российской доблести, новый Александр Невский какой-то. Но тогда неясно, почему никто не возмущался, когда Жукова два раза - при Сталине и Хрущеве - изгоняли из руководства армией. При Хрущеве так вообще обвинили в "бонапартизме" и отправили в небытие. И никто не протестовал против решения пленума, "справедливой критики" маршала Малиновского и прочих легендарных военачальников - из этих героев войны Жукова не пнул только ленивый. Что ж это теперь озабочены, что фильм оскорбит чувства ветеранов, когда в момент расправы над живым Жуковым никто не был особенно оскорблен. Не знаю уж, Жуков был не тот или ветераны не те, а только воевать с британским режиссером нетрудно. Ты пойди с Хрущевым повоюй.

Российские блюстители нравственности возмущены, что их самое любимое, самое правильное руководство за весь ХХ век - Сталина и его камарилью - изображают какими-то мерзкими клоунами. Так это же не комедия, это жизнь. Они и были клоунами - только страшными. В темные времена - страшные клоуны.

К нынешнему российскому руководству это относится в полной мере.

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 25.01.2018
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Илья Мильштейн

Любовь и "Смерть Сталина"

Илья Мильштейн, 20.09.2017

"Если в фильме будет намек на какую-то любовь Иосифа Виссарионовича и Никиты Сергеевича, в западных фильмах такое практикуется, то, наверное, это будет не очень допустимо", - заявил Пожигайло, и это прозвучало диссонансом после всех его мудрых и патриотичных речей. Это опечалило как минимум по двум причинам.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Матильда в Октябре

Илья Мильштейн, 27.10.2017

"Матильду" не смотрел и не буду, но скажу: фильм состоялся. Хотя и вышел, по-видимому, маловысокохудожественным, пусть и зрелищным. В силу картонности отдельных персонажей и некоторой халтурности сценария. Зато очень своевременным. Подобно роману "Мать", который Ленин хвалил за актуальность, удалось это кино, но с полезным обратным знаком.
Виталий Портников

Век волкодава

Виталий Портников, 20.12.2017

Сразу же после смерти вождя аппаратчики превратили "органы" из повелителя в ведомство, из хозяев в обслугу, из палачей в подручных. Но и чекисты не забыли и не простили аппаратчикам своего унижения, падения с вершины злобы в бездну партийного контроля. Аппаратчики правили. Чекисты готовились.
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