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Также: Портников, Российско-американские отношения, Азия, Ядерное оружие, Президент, Колонки, США, Мир, Оружие, Россия, Политика, Война | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Дональд Трамп

статья Отказался вдруг

Виталий Портников, 18.01.2018
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
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статья Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников
16.06.2017
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Любопытные варвары

Людей, понимающих, как заблуждался президент Обама, все больше. Понимающих, что глобальная опасность в современном мире абсолютно не обязательно должна исходить от сильной инновационной экономики. Что такую опасность могут представлять и Иран, и Северная Корея, и Россия.

Виталий Портников
28.07.2017

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она помогает КНДР обходить международные санкции. По мнению Трампа, Россия противодействует не только американским, но и китайским усилиям - "в то, чем нам помогает Китай, вклинивается Россия. Иными словами, Россия компенсирует то, что делает Китай".

На первый взгляд такое обвинение может показаться парадоксальным. Во время предвыборной кампании - да и после нее - Трамп не стеснялся в обвинениях по адресу Китая и уверял, что сможет обо всем договориться с Путиным. Именно Китай, как известно, является главным спонсором северокорейского режима. Россия играет в его жизнеобеспечении скорее вспомогательную роль. Почему же виноват оказался Путин, а не Си Цзиньпин?

Начнем с того, что обвинения Трампа могут быть самой обыкновенной правдой. В Пекине действительно могут быть обеспокоены растущей самостоятельностью Пхеньяна. Советские лидеры в прошлом тоже ненавидели отбивающиеся от рук социалистические страны больше, чем капиталистов, - вспомним проклятия в отношении Югославии, Албании, да и того же Китая. Так что готовность действовать в рамках международных санкций против КНДР выглядит вполне оправданной с точки зрения Пекина. Формально Китай не предпринимает никаких самостоятельных шагов, он просто вынужден следовать предписаниям международного сообщества. И "братской дружбе" ничто не угрожает, и давление нарастает.

Путин - совсем другое дело. Вассал моего вассала, как известно, не мой вассал. Почему бы не помочь северокорейскому безумцу, тем более что ему удается так хорошо щекотать нервы американцам? О том, что помощь может привести к реальному применению бомбы, войне на Корейском полуострове и даже к более серьезным последствиям, российский президент вряд ли задумывается. За последние годы мы могли убедиться в том, что, когда речь идет о противостоянии с Америкой, Путина вообще не интересуют последствия.

И все же раньше Трамп банально закрывал на это глаза. Он прощал Путину игнорирование Америки и в Украине, и в Сирии, и в самих Соединенных Штатах. А в ситуации с Северной Кореей не простил.

И в этом тоже есть логика. Противостояние с КНДР (в отличие от проблем в Украине и Сирии) - это не просто международный конфликт, а военная угроза непосредственно Америке. По крайней мере Ким Чен Ын угрожает непосредственно Соединенным Штатам. И это слышит весь мир. И это слышит Америка. И это слышит избиратель американского президента.

Это личная война Трампа. И в этой войне "друг Владимир", с которым он так рассчитывал договориться, оказался на другой стороне. Обидно. Но предсказуемо. И, кроме того, на данный момент выгодно для самого Трампа. Потому что его окружение обвиняют в связях с Россией, а не с Китаем. Чем дальше Трамп дистанцируется от Кремля, чем более серьезным будет его собственное противостояние с Путиным, тем меньше Трамп уязвим для этих обвинений. Трампу удобно противостояние с Кремлем. А вот Путину противостояние с Белым Домом крайне невыгодно. Для того чтобы обезопасить себя, он должен был бы демонстративно помогать американскому президенту в его конфронтации с Пхеньяном.

Но это не рецепт для Путина. Вера в собственное величие - плохой советчик. Она помогла Путину превратиться в главное пугало ХХІ века, только Ким Чен Ын конкурирует с ним в этой номинации. Но она же суживает поле для маневра до размеров щели. И убеждает практически каждого, что с российским правителем договориться просто невозможно.

Теперь это понял и Трамп.

Комментарии 37 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 18.01.2018
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Владимир Абаринов

Наказание без отступления

Владимир Абаринов, 31.07.2017

Теперь, когда принят закон о санкциях, говорить о внутриполитической борьбе как-то неуместно. Кто с кем борется? В нижней палате за него проголосовало 419 человек против 3, в Сенате - 98 против 2. Это называется консенсус. Но МИД все равно говорит и о борьбе, и о русофобии.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Руководство на месте

Виталий Портников, 26.06.2009

Мог ли я надеяться, что пройдет не так уж много времени - и мое детство возвратится ко мне не глянцевыми картинками из журналов далекой счастливой Северной Кореи, а столь близкой российской реальностью. Что Владимир Владимирович Путин сможет руководить на месте всем - работая и за великого вождя, и за любимого руководителя, и за национального лидера.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Плата за страх

Виталий Портников, 20.12.2007

Доказательство того, что России надо бояться, удобно не только российскому президенту, но и целой армии западных экспертов, культивирующих образ великой страшной державы в глазах заказчиков. Эти эксперты по праву могут разделить с президентом России честь оказаться на обложке американского журнала.
Илья Мильштейн

Прореха на человечестве

Илья Мильштейн, 02.06.2009

Цивилизации остается лишь извлекать уроки из этого проклятого прошлого, которое все никак не кончится. Помнить о Ким Чен Ире, вступая в переговоры с Ираном и точно зная, как будут использовать свой "мирный атом" бешеные муллы. Проявлять предельную жесткость, не позволяя очередному сумасшедшему обзавестись этой смертоносной игрушкой - ядерным оружием. Пока нищий сифилитик не дернул человечество за рукав.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017

Между тем человечество уже теряет остатки терпения, а в Америке, приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пошли все к чертам

Илья Мильштейн, 10.04.2017

Это и есть основная красная черта, внутри которой мы время от времени наблюдаем множество мелких красных линий. Химическая атака на Хан-Шейхун, молниеносный ответ Трампа, заметно потрясенный Путин и "красная линия", сочиненная в рамках судорожного креатива, - это самый свежий пример.

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