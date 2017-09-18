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Также: Мильштейн, Азия, Ядерное оружие, США, История, Право, Колонки, Мир, Оружие, Общество, Политика, Война | Персоны: Илья Мильштейн, Дональд Трамп, Евгений Примаков

статья Ынакомыслящий

Илья Мильштейн, 18.09.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Ын сегодня в ударе

Все еще молодой вождь намерен уже по-взрослому шантажировать мир. Потому столь велик соблазн, спасая грядущие поколения от нынешнего и грядущих Кимов, устранить опасность навсегда, и в брутальных экспромтах Трампа отражаются, помимо прочего, и эти мечты.

Илья Мильштейн
14.08.2017
статья Статья

Кинутый Ким

Судя по тому, как шли переговоры между Россией и Америкой накануне голосования в Совбезе, судьба Ким Чен Ына сегодня становится разменной картой и висит на волоске. Иначе не объяснить сговорчивость Кремля при обсуждении резолюции, в которой не сказано, что военного решения проблемы КНДР нет.

Илья Мильштейн
07.08.2017
статья Статья

Прореха на человечестве

Цивилизации остается лишь извлекать уроки из этого проклятого прошлого, которое все никак не кончится. Помнить о Ким Чен Ире, вступая в переговоры с Ираном и точно зная, как будут использовать свой "мирный атом" бешеные муллы. Проявлять предельную жесткость, не позволяя очередному сумасшедшему обзавестись этой смертоносной игрушкой - ядерным оружием. Пока нищий сифилитик не дернул человечество за рукав.

Илья Мильштейн
02.06.2009
статья Статья

Плата за страх

Действительно ли КНДР решила пойти на уступки международному сообществу, приостановив ядерную программу, или это очередной хитрый политический ход? Читайте комментарии экспертов - Роуз Геттемюллер, Павла Золотарева, Олега Барабанова и Александра Храмчихина.

Аннна Карпюк
22.01.2007

Теперь уже не проверишь, поскольку спрашивать практически некого, но Евгений Примаков утверждал, что накануне второй войны в Заливе, встретившись в Багдаде с Саддамом, передал ему устное послание из дружественной Москвы. А в нем президент РФ будто бы советовал президенту Ирака, во имя любви к своему народу, подать в отставку. Тот, молча выслушав посланца, похлопал его по плечу и покинул помещение. Дальнейшее известно.

Описанная сцена вызывает некоторые сомнения по той причине, что мировое сообщество в те дни, включая американцев, вовсе не настаивало на уходе иракского национального лидера. Мировое сообщество ставило другие условия, которые не казались невыполнимыми. В частности, речь шла о том, чтобы инспекторы ООН получили возможность подтвердить или опровергнуть факт наличия у Саддама химического оружия. Того самого, которое впоследствии обнаружено не было. Но президент Ирака счел эти требования оскорбительными и, выбирая между войной и инспекторской проверкой, предпочел смерть. Для себя и тысяч и тысяч соотечественников.

Схожий выбор сегодня совершает Ким Чен Ын, причем в ситуации, с одной стороны, гораздо более опасной для него и северокорейского народа, а с другой - куда более комфортабельной. Никаких инспекторов в Пхеньян никто посылать не собирается. Ультиматумов насчет немедленного отказа от оружия массового уничтожения ему тоже никто не предъявляет. КНДР - ядерная держава, и с этой безотрадной реальностью человечество уже давно смирилось. Об отставке никто и не заикается. Осатаневшего от вседозволенности Кима просят уняться и прекратить ракетные испытания с имитацией ядерных ударов по соседним странам, иначе будет худо. А он не унимается, и взволнованная девушка в его телевизоре почти каждодневно информирует счастливых северных корейцев о новых и новых успехах в деле бомбостроительства и о том, как скоро их военно-космические войска сотрут в пыль Америку.

Между тем человечество уже теряет остатки своего ангельского терпения, что же касается Америки, то там чуть ли не все приближенное к Трампу начальство прямо говорит о том, что дипломатические игры кончаются и слово вот-вот предоставят товарищу маузеру. То есть главе Пентагона генералу Мэттису, который и позаботится о перевоспитании малолетнего вождя. А это в переводе с американского на общедоступный означает войну, вероятнее всего ядерную, ибо Ким Чен Ын столько раз уже пообещал всех убить водородной бомбой, что ему наконец поверили. При том что даже в эти дни и часы ему еще не поздно остановиться, но вообразить, что он уступит и хотя бы на время отложит в сторону свои смертоносные игрушки, нелегко. Воображения не хватает.

Чем объяснить такое скверное поведение отдельных диктаторов, которое еще можно назвать суицидным? В отличие от других, типа аятоллы и его "бешеных мулл" в Иране, которым все-таки хватает ума в последний момент умерить гордыню и заключить сделку. Почему фюреры вроде Саддама, Каддафи, Кима упорно и последовательно стремятся к смерти, увлекая за собой горемычных соплеменников?

Есть версия, что они и сами являются заложниками собственных амбиций - и ежели проявят слабость и уступчивость, то их подданные могут сильно удивиться и ближайшие соратники тиранов сметут. Однако практический опыт не подтверждает этих умозрительных построений. В конце концов и ливийского вождя, и иракского именно во время войны сдали генералы, не желавшие помирать под высокоточными бомбами.

А в Северной Корее тотально зомбированный народ вообще поражений от побед не отличает, и если завтра та же возбужденная девушка сообщит гражданам, что война завершена и конница Ким Чен Ына распрягает усталых коней возле Белого Дома, то можно будет и ядерную программу заморозить. И если найдется генерал, который эту новость воспримет без того, чтобы доверчиво забиться в счастливой истерике, то его расстреляют из пушки, и если какой-нибудь дядя блистательного полководца дерзнет косо поглядеть на племянника, то дядю скормят собакам. Короче, методика отлажена, и ничто как будто не мешает Киму поберечь себя и не грезить о ядерном грибе над Флоридой.

Но он грезит, причем наяву, и в кошмарных мечтах его и в действиях отражается грядущая гибель КНДР. А беда усугубляется еще и тем обстоятельством, что человечество в равной мере ужасают и война, и ее последствия в том случае, когда гордого молодого человека с его генералами и солдатами уничтожат и миллионы безутешных беженцев побегут в соседние страны. Из Северной Кореи - в Южную, в Китай, в Россию. Подобных гуманитарных катастроф мир еще не знал и знать не хочет, а преодолевается она путем превращения империи чучхе в выжженную пустыню, и это, к несчастью, совершенно не исключено, если Ким попытается вмазать бомбой по Америке. Или нам скажут, что он попытался, но вдарят сразу, чтобы попытаться не успел. А нет беженцев - нет проблемы.

Разгадка же иррационального поведения диктаторов определенного типа, по-видимому, заключается в том, что беспредельная глупость и спесь у них соединяются с беспредельной отвагой и ненавистью к чужеземцам. Они и впрямь заложники, только окружение тут ни при чем. Это специфический склад характера, который безуспешно пытаются постичь политики, политологи, психологи, журналисты. Это бесстрашие особого рода, помноженное на злобу, но такой силы и такого масштаба, что помрачает остатки разума и подавляет чувство самосохранения. И эта ненависть, заставляющая стремиться к войне с заранее известным итогом, сродни страсти к самоуничтожению.

Саддам оттого и прервал беседу с заезжим доброжелателем, если она имела место, что его распирало от желания повоевать с американцами. А к Киму никто и не осмелится подходить с такими увещеваниями, хотя какие-то закулисные переговоры до сих пор идут. Только он сам и может допереть, что счет пошел на дни и часы, сидя в одиночестве перед зеркалом и сжимая кулаки. Только говорящее правду стекло способно, глянув ему в глаза, честно проинформировать о происходящем, мягко намекнув, что он всех достал и расплата почти неминуема. Пока бойня не началась, есть надежда, что свою шкуру, внезапно вспомнив про Саддама, он все-таки побережет.

Комментарии 61 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 18.09.2017
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Андрей Пионтковский

Алеет Восток

Андрей Пионтковский, 02.06.2009

Заявления, звучащие в Сеуле и Токио, - это пока прежде всего дипломатические сигналы, адресованные Китаю, единственной державе, способной изменить поведение северокорейского режима. В целом это замечательная возможность для Китая впервые выступить в роли ведущей мировой державы XXI века на фоне по разным причинам беспомощных в данной ситуации супердержав XX века - России и США.
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Ядерное испытание в Корее: оценки экспертов

Анна Карпюк, 09.10.2006

В понедельник утром КНДР объявила, что провела успешное подземное ядерное испытание. "Наше исследовательское подразделение безопасно и успешно произвело подземное ядерное испытание 9 октября", - сообщили официальные власти Северной Кореи. Этому событию дают свою оценку эксперты: Сергей Караганов, Виктор Озеров, Александр Шаравин и Эдуард Воробьев.
Владимир Путин и Ким Чен Ир. Фото АР

Звонок от друга

Виталий Портников, 10.02.2005

Путинская дипломатия долго заигрывала с Северной Кореей - в Кремле похвалялись, что Россия умеет оказывать влияние на одиозный режим Ким Чен Ира, удерживая его от совсем уж безумных шагов во внешней политике. И вот "умиротворение" по типу мюнхенского приносит свои плоды: Пхеньян объявил, что обладает ядерным оружием и собирается использовать его для устрашения Америки.

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