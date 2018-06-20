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Голодовка Сенцова | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Победобесие
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Также: Мильштейн, Президент, Политзеки, Право, Культура, СМИ, Украина, Колонки, Россия, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Олег Сенцов, Юрий Норштейн, Александр Сокуров, Чулпан Хаматова, Владимир Познер, Ксения Собчак, Петр Порошенко

статья Пурга - территория Кремля

Илья Мильштейн, 20.06.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Владимир Путин, говорите громче

Есть мнение, что портить настроение Владимиру Владимировичу, бойкотируя праздник, нельзя. Поскольку очень опасно злить террориста, во власти которого находятся десятки беззащитных людей. С ним надо упорно переговариваться, пока есть время.

Илья Мильштейн
05.06.2018
статья Статья

Все меняются

Виновата война - одна из самых странных за всю историю человечества. Повинен тот, кто ее начал. Но расплачиваются за его грехи совсем другие люди, вольно или невольно вовлеченные в безумный спор славян между собой. Дискуссиям не видно конца, и это значит, что Кирилл Вышинский не станет последней жертвой.

Илья Мильштейн
18.05.2018
статья Статья

Услуга царю

Скандал вышел до того громкий, что проблема этики отступила на второй план перед конспирологией. Сложилось даже впечатление, что все они в той или иной степени стремились навредить фавориту нынешней президентской гонки - и пресс-секретарь, и телевизионщики, и градоначальник.

Илья Мильштейн
12.03.2018
статья Статья

Челобитная в лоб

Отваживаясь слегка перечить президенту, Сокуров не забывал о самом важном. "Умоляю вас, - повторял он как заклинание, - помогите... пожалуйста". И еще о том говорил, что освободить оступившегося документалиста - это будет "по-русски, по-христиански". И о том, что "милосердие выше справедливости".

Илья Мильштейн
05.12.2016

Президент Путин практически никогда не хвалит Дмитрия Пескова. Вероятно, по соображениям секретности, поскольку тогда может открыться какая-нибудь охраняемая государством тайна их тандема. Выяснится, например, для чего Владимиру Владимировичу все-таки нужен человек, разъясняющий публике официальную точку зрения Кремля. Хотя скромняга Дмитрий Сергеевич не раз уже говорил, что не нужен, ибо шеф его сам себе и президент, и пресс-секретарь, и мореплаватель, и плотник.

Тому имеются подтверждения. Песков, как правило, ничего не знает, а Путин всегда знает все. Песков обычно уклоняется от ответов на вопросы, донося до собравшихся, что затронутые проблемы находятся вне сферы его компетенции, а для Путина нет нерешаемых проблем. Впрочем, бывало и так, что пресс-секретарь внезапно осмеливался выступить нешаблонно, и тут он удостаивался от начальства не похвалы, но укоризны. Дескать, Песков несет пургу, да чего он там рассказывает и кто ему это поручил? В такие минуты казалось даже, что Дмитрия Сергеевича скоро разжалуют, но шло время и ничего не менялось в его карьерной судьбе.

Вот и вчера произошел такой случай. Деятели культуры обратились к президенту с просьбой помиловать голодающего Олега Сенцова. Гарант пока не откликнулся, но к журналистам вышел пресс-секретарь и с неожиданной четкостью отреагировал на челобитную. Насчет письма сказал и за себя, и за Путина, что они его "видели в прессе". А по существу дела проинформировал, что "резонанс общественный никоим образом не может повлиять, естественно, на вступившее в силу решение суда Российской Федерации, это совершенно разные измерения". Прибавив еще, что "для помилования предусмотрена процедура, которая инициируется самим осужденным", и это прозвучало как приговор. Вынесенный непосредственно Песковым, что шло вразрез с его привычным имиджем чиновника осторожного, несведущего, малообщительного.

Понятно же, что если бы у нас имелось мощное гражданское общество, то и резонанс от его выступлений был бы иной, и высшему руководству приходилось бы с ним считаться, не говоря уж о силовых органах. Здесь Дмитрий Сергеевич, вольно или невольно, проболтался о том, что общество в России задавлено начальством, оттого и война, и Сенцов сидит, и другие украинские заложники, и властям плевать на всякие открытые письма в их защиту. А что касается помиловок, то по закону осужденные не обязаны эти бумаги ни инициировать, ни подписывать. Короче, складывалось впечатление, что Песков опять понес пургу, огорчая патрона, и тот его снова раскритикует.

Думается, впечатление это ложное.

Во-первых, пресс-секретарь на сей раз не сказал ничего сверх того, что ранее излагал его патрон: и про суды, в дела которых гарант типа не вмешивается, и про помиловки. Во-вторых, указать недобитым гражданам их место под солнцем - это сегодня полезно для Кремля, потому Песков и отвечает подписантам так скоро и с такой жесткостью. В-третьих, система заложничества в отношениях с Западом и с Украиной давно уже выстроена, отлажена и успешно эксплуатируется, и не затем ее создавали, чтобы вступать в диалог с Норштейном, Сокуровым и Хаматовой по поводу Сенцова.

Наоборот. Подобные письма, как и устные выступления, способны вызвать у Владимира Владимировича только раздражение. Терпеливо ожидая завершения мундиаля, он уже помыслами и мечтам своими наверняка устремлен в будущее, как во времена сочинской Олимпиады, а интеллигенция путается под ногами, валяется в ногах, мешает вперед двигаться. Он, может, склоняясь над картой с генералами, думает, куда бы завтра ввести войска, где побомбить, над кем покуражиться, а они лезут со своим милосердием, которое, видите ли, выше справедливости.

Обо всем этом едва ли в точности осведомлен, но догадывается его сообразительный пресс-секретарь. Или по прямому поручению президента спешит ответить на поставленные вопросы. Распишитесь, мол, в получении, господа режиссеры и артисты, Владимир Познер и Ксения Собчак.

Не исключено даже, что в служебной инструкции Пескова отдельной строкой отмечена эта обязанность: время от времени нести пургу. Иногда совсем уж несусветную, как в том интервью, где он намекал на тайные встречи Путина с Порошенко, то ли в Москве, то ли в Киеве, и потом опровергал эту потрясающую сенсацию. Смысл, наверное, обнаруживался и в ней, если предположить, что таким образом в Кремле хотели немножко подгадить уважаемому партнеру Петру Алексеевичу, дискредитируя его в глазах украинских избирателей. А в сюжете с Олегом Сенцовым все вообще прозрачно. Голодовка продолжается, вместе с ней скандал, который не могут заглушить и многотысячные толпы футбольных болельщиков, вот Песков и выходит к микрофонам.

К слову, в этом, должно быть, и заключается главная тайна их тандема: президента с его пресс-секретарем. Собственно, пургу несут оба, но у Путина это профессиональный навык, а Пескову дозволяется ее нести, когда шеф очень занят и надо бы побыстрей обозначить его мнение. Бранит же прилюдно Владимир Владимирович Дмитрия Сергеевича для конспирации, а на самом деле пресс-секретарь, хочется верить, не обнесен наградами и не обижен. Потому что со своей работой, которая заключается в постоянном разъяснении политики Кремля либо умалчивании об особенно тонких нюансах этой политики, справляется великолепно и в каждом ее повороте есть доля его государственного служения, его деятельного соучастия.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 20.06.2018
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Голодовка Олега Сенцова. Хроника

19.06.2018

На 33-й день голодовки Олега Сенцова к нему в заполярную колонию приехала украинский омбудсмен Людмила Денисова. Ее не пустили к политзеку. Стивен Кинг присоединился к другим известным американским писателям, поддержавшим Сенцова. Накануне Европарламент потребовал немедленно освободить Сенцова и других украинских политзеков. Евродепутаты напомнили, что насильственное кормление приравнивается к пыткам.

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