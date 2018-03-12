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Первым был, как и следовало ожидать, Дмитрий Песков. Потом Оливер Стоун - точнее, труженики Первого гостелеканала. А теперь вот столичный мэр выложил у себя на сайте текст под названием "Почему я буду голосовать за Владимира Путина?".

Песков, бряцая по струнам веселой пресс-секретарской лиры, бесхитростно воспевал своего господина: мол, и vox populi его славит, и на Олимпе вряд ли сыщутся боги, равные ему, несравненному. Короче, нес пургу. За что был публично порицаем председателем ЦИК и приносил извинения.

С фильмом лучшего из наших голливудских друзей история вышла не столь печальная, однако тоже неприятная. Прослышав о повторной демонстрации "Путина" накануне выборов, Элла Памфилова вроде и не усмотрела в нем "наличие агитационной цели", но все-таки очень посоветовала Эрнсту "отложить дальнейший показ" документалки до лучших времен. Когда народ уже наконец проголосует за Владимира Владимировича. Эрнст внял доброму совету.

А вчерашнее выступление Собянина затмило все, что мы до сих пор видели и слышали, отслеживая предвыборные сюжеты. Задавшись вопросом, который практически никого не интересовал, Сергей Семенович взялся отвечать на него долго, подробно, заунывно. Открылось, что за два десятилетия, связывающие блогера-градоначальника и Путина личным знакомством, тот не "бронзовел", нет, но становился все "более естественным, более простым в общении". Еще мэр предложил вспомнить, что обсуждали россияне, когда грядущий национальный лидер только шел к власти, - от кавказской войны и взрывов домов до невыплаты нищенских пенсий - и что обсуждают теперь. А то обсуждают, что, "вопреки падению цен на нефть и санкциям, Россия выстояла и движется вперед".

Со всей суровостью оратор высказался о несогласных: одни, понимаете ли, "хотят сделать нас американцами, другие - китайцами". Со всей убедительностью - о том, почему 18 марта надо прийти и проголосовать за Путина. Ибо истинных, но ленивых его приверженцев, оставшихся в этот день дома, "автоматом запишут в забастовщики и добавят, что вы сомневаетесь в российском статусе Крыма", а что может быть ужасней таких сомнений? Разве что подозрения в том, что вы поддерживаете одного знаменитого, но по имени не называемого политика, который как раз и призывает к забастовке. Ну и, понятное дело, "многие западные эксперты и СМИ готовятся политизировать явку", и "всех, кто не придет на выборы, попытаются представить как проголосовавших "против". Лично Сергей Семенович отказывается быть марионеткой в этой гнусной игре и потому он "пойдет на выборы и будет голосовать за Путина". Чего, как говорится, и вам желает.

Что тут скажешь? Налицо прямое нарушение закона, запрещающего лицам, занимающим государственные должности, воздействовать на электорат с целью помочь ему проголосовать так, как хочется начальству. О чем, безуспешно пытаясь сдерживаться, Собянину уже сообщил член ЦИК Сироткин, и не без юмора. С одной стороны, он осудил "неэтичный поступок" мэра, с другой же вслух призадумался о том, является ли агитация за Путина агитацией как таковой. Критик Собянина предположил, что если это было "просто признание в любви президенту", то, может, и ничего, закон о выборах любить главнокомандующего не воспрещает. Однако за отчасти оправдательной этой речью проглядывала убийственная насмешка, что в наши времена не вполне типично для официальных лиц, надзирающих за путиноголовыми пропагандистами.

Вообще скандал вышел до того громкий, что проблема этики отступила на второй план перед конспирологией. Сложилось даже впечатление, что все они в той или иной степени стремились навредить фавориту нынешней президентской гонки - и пресс-секретарь, и телевизионщики, и градоначальник. Им, дескать, тоже надоел несменяемый Путин - и они его бесстрашно топят. Поскольку за пренебрежение законом о выборах со стороны верных его соратников могут и нарушителей покарать, и самого фаворита. Шутка ли, закон! Чудится, знаете, некий внутриэлитный заговор против того, без которого Россия не погибнет, а спасется.

Хотя, конечно, имеются и другие объяснения, попроще. Чиновный восторженный идиотизм, например. Расчетливое стремление выслужиться, что более всего относится к московскому начальству: ведь в столице по традиции следует ожидать и протестного голосования, и активного бойкота под управлением Навального и западных разведок. То есть Собянин, которому к тому же довольно скоро предстоит переизбираться, заранее подстилает себе соломки, чтобы 19 марта чистосердечно покаяться и объявить: сделал что мог, не убоявшись даже и Памфиловой, но вот такой у меня тяжелый город и жестоковыйные в нем жители. Сколько их ни агитируй за того, при ком Россия выстояла, мечтают о другом каком-то президенте. Далеко не все, конечно, но в сравнении с иными городами и селами, увы, многие.

Наконец не исключено, что на сей раз именно в Москве готовятся масштабные фальсификации - с последующими акциями протеста и новым Болотным делом по старому, испытанному образцу, и эта версия кажется наиболее реалистичной. Этого нельзя не опасаться, зная Путина и его взгляды на то, как должна выглядеть победа под девизами типа "Умремте ж под Москвой". А немногословному обычно Сергею Семеновичу в этой пьеске будет тогда поручена роль со словами "я их призвал, и они меня послушались". Собственно, это тоже заговор, но конспирологией в нем и не пахнет. Потому что заговор против сограждан, иначе говоря, узурпация власти, - слишком уж обыкновенная вещь, особенно в странах авторитарных, чтобы грешить на конспирологию.