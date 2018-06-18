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Также: Мильштейн, Президент, Правительство, Экономика, Общество, Право, Телевидение, Колонки, Россия, СМИ, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Дмитрий Песков, Дмитрий Киселев

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Илья Мильштейн, 18.06.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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04.06.2018
статья Статья

Боярский батюшка

Свою "прямую линию" Путин ведь проводит не для тех, а для этих - чиновники в его линии не нуждаются, а народу нужно увидеть, какой у него заботливый да строгий батюшка. И многие сегодня увидят - если захотят, конечно, - что это боярский батюшка. Не народный.

Виталий Портников
07.06.2018

Нет, президент не участвует в обсуждении пенсионной реформы, все вопросы к Медведеву и его министрам. А что обещал, пока живой и сидит в Кремле, не повышать возрастной порог выхода на пенсию, так это ж когда было. С тех пор столько всего изменилось, включая "демографию, уровень развития экономики, международную конъюнктуру", что это уже просто другая Россия - в хорошем смысле, конечно. Давайте, граждане, не будем злопамятными.

Тем не менее повышение пенсионного возраста - это огромное благо для россиян, о чем им уже рассказал телевизор и еще много раз расскажет. Тут счастье валится на стареющих соотечественников прямо со всех сторон. С одной стороны, грядет "улучшение качества жизни пенсионеров". С другой стороны, богатые наши старики скоро начнут хвастаться своим здоровьем. Или, если по-научному, "плавный подъем пенсионного возраста совпадет с траекторией повышения средней продолжительности жизни в стране".

В итоге у людей разовьется "более высокая самооценка", и за примерами далеко ходить не надо. Поглядите, братцы, на долгожителя, на его "бодрый шаг, идеальную осанку. И это в девяносто один год!" Дедушка из киселевских "Вестей недели " преподает в ставропольском ДОСААФ основы первой медицинской помощи, он "спешит на занятие", и так теперь будет с каждым, кто выживет и доживет. Проблема лишь в том, чтобы их, счастливцев, в массовом порядке трудоустроить.

Это практически все, что россиянам надо знать о Путине и пенсионной реформе. Об этом конфликте прекрасного с неизбежным. Реформа подарит им блаженство, но все-таки Владимир Владимирович не виноват.

Что говорить, перед агитпропом сегодня поставлена задача повышенной сложности. Ибо речь идет не о войне с Америкой или там с Украиной, в которой так легко одерживать ежедневные победы, прикладывая мордой об стол специально отобранных и занесенных в гонорарную ведомость русофобов. Спровоцирован острый конфликт с российскими гражданами старшего возраста, которые составляют у нас большинство населения. С ядерным путинским электоратом, едва ли способным забыть, как национальный лидер клятвенно обещал ему ни при какой погоде не повышать пенсионный возраст и солгавший умолчанием, когда в последний раз переизбирался на свой пост.

Оттого столько трудностей приходится преодолевать Дмитрию Пескову и российским пропагандистам и по такому тонкому льду проходить, когда они объясняются с публикой, впаривая ей реформу. Вроде бы хорошая реформа, правда же, и логично было бы сообщить россиянам, что без Путина они так и уходили бы на пенсию в юном возрасте, полные сил и желания забашлять на службе, - но нет, нельзя. Президент соврал, поэтому надо объявить его временно не работающим с некоторыми документами и вообще пореже упоминать в связи с разворачивающимся скандалом.

С предельной аккуратностью следует также касаться причин, по которым народу теперь придется попозже воспользоваться своим правом на отдых. "Уровень развития экономики, международная конъюнктура" и прочие таинственные слова - это ведь синонимы слов куда более понятных. Типа "крымнаш", "санкции" и "контрсанкции", в которых заложены имперская спесь, политическая изоляция и долгоиграющая экономическая катастрофа. Доходит до того, что "реформаторы" ссылаются на зарубежный опыт, преимущественно европейский, как бы забывая сравнить уровень жизни и пенсий в России и в Европе. При этом уже известно, что силовиков изменения не затронут - эту категорию граждан, без которых нет ни Путина, ни путинской РФ, начальство почему-то не хочет радовать. Впрочем, есть основания полагать, что они не сильно огорчатся.

Едва ли огорчится - при любых раскладах - и сам Владимир Владимирович, бывший силовик, нынешний президент, которого впрямую реформа не коснется. Напротив, он сейчас, не участвуя в обсуждении, с большим человеческим интересом и удовольствием будет наблюдать за происходящим. Если все пройдет тихо-мирно, то и ладно: народ в очередной раз пройдет тест на патриотические смирение, а казна за его счет наполнится - для будущих войн и геополитических прорывов. Если же что-то пойдет не так и вознагражденные трудом вместо пенсии и повышением базовой ставки НДС не оценят своего счастья, то всегда можно будет свалить вину на правительство, которое охотно пойдет на уступки - лишь бы не подвести главу государства, не утратить его доверия.

Он ведь как раз на пенсию не собирается - и в том, чудится, заложен главный воспитательный смысл свежего законопроекта. Самая хорошая новость, о которой вслух не говорят, но исподволь россиян к ней готовят, предъявляя им 91-летнего бодрого воспитателя. Поскольку в его образе наиболее проницательные из нас должны безошибочно угадывать судьбу Владимира Владимировича - нестареющего нашего пенсионера, ходячего символа победоносной российской демографии и вечной жизни. А что он обещал уйти через шесть лет и не уйдет, всем на радость, обманет, не сдержит слова - так это же далеко не в первый раз. Это с ним постоянно происходит, но на возраст такую забывчивость не станем списывать. Спишем, как обычно, на международную конъюнктуру, благо она не меняется и не изменится, пока он не уйдет.

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Илья Мильштейн, 18.06.2018
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