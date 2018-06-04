Соловьев задушевно обращается к Сергею Михееву: "Сергей, вы хорошо знаете Крым - какое там отношение к делу Сенцова?" Михеев (с готовностью): "В Крыму по делу Сенцова сомнений нет - он готовил теракты. Он творческий человек, у него мозги перевернуты, он думал, что ведет священную войну". Соловьев (поучающим тоном): "А уголовное право не делает различия между творческим человеком и нетворческим - все должны отвечать".

Василий Вакаров: "Обвинение против Сенцова не признается никем в мире". Соловьева (смело): "А что, мир знает материалы следствия? Мир был внутри следствия?"

Вадим Трюхан: "Сейчас у вас информационное преимущество на фоне Бабченко - так пойдите на освобождение Сенцова". Соловьев (удивленно): "Зачем?"

Украинский политолог Василий Вакаров: "У Порошенко есть партнер по нормандскому формату". Соловьев (весело): "Какой еще партнер? Я думал, он женат!"

Злобин: "Экономика важнее, чем военная машина". Соловьев (утомленно, будто разговаривает с дебилом): "Да экономика и тянется военной машиной".

Сергей Железняк (в сильном возбуждении): "Да вы поездите по России, поспрашивайте людей - нет у них идеи Америки как мирового гегемона, как это было раньше!"

А народ - он правду чует.

Соловьев (возражая Николаю Злобину): "Если бы международное влияние определялось экономикой, то в мире до сих пор господствовала бы немецко-фашистская Германия во главе с Гитлером! У нее была самая мощная экономика!"

Соловьев (он у нас экономист): "Если вытащить из американского автомобиля все импортное, там останется только маленькая часть кузова! Американскую экономику делает глобальной только доллар!"

Ох, хитры эти янки. Ничего толком не производят, бумажки только печатают зеленые - а вот поди ж ты.

Ариэль Коэн: "В Европе есть только две страны, которые могут лидировать в области безопасности, - это Германия и Франция". Соловьев (строго): "В Европе есть только одна страна, которая может лидировать в области безопасности, - это Россия".

Соловьев (с горечью): "С Америкой нам договориться невозможно, потому что нет субъекта переговоров: законы о санкциях приняты не президентом, а Конгрессом".

Отсталая до чего страна. То ли дело Россия - с нашим президентом можно договариваться о чем угодно, никто вякнуть не посмеет.

Вечер у Соловьева начинается, как водится, с монолога Жириновского. "Европа очень богатая! И огромная - 500 миллионов человек. А Трамп хочет из нее высосать все и и разорить. Так что Европе конец. И нам это выгодно!"

В "Вестях недели" анализируются экономические отношения между Евросоюзом и США: "Соскочить в некоторых случаях - самое разумное решение. И не исключено, что в какой-то момент перед Европой встанет этот вопрос: куда соскочить и к кому прислониться?"

Зрителю предоставляется догадаться, к кому должна прислониться Европа. А зритель у нас смышленый.

Корреспондент "Вестей недели" из Пхеньяна: "В КНДР хорошо помнят и знают и судьбу Каддафи и отношение США к международным договорам. Сам факт наличия у КНДР ядерной программы, конечно, противоречит резолюциям Совбеза ООН, но что сейчас потребовать взамен и что, кроме ракет с ядерными боеголовками, сможет теоретически гарантировать безопасность режима?"

В общем, из резолюций Совбеза не надо делать культа. Есть вещи и поважнее.

Киселев (скучным голосом): "На церемонии вступления в должность нового премьер-министра Испании не было Библии и креста. Это означает отход Европы от христианских ценностей, которые собственно, и сделали Европу Европой".

Да, плохие дела в Испании. При Торквемаде такого не бывало. Да и при Франко тоже.

В репортаже "Вестей недели" из Вашингтона: "Тестом на гибкость для Трампа может стать встреча с Путиным".

Читай "хорошо бы прогнулся".

Как и можно было ожидать, Киселев делает из истории с мнимой гибелью Аркадия Бабченко самые широкие выводы: "...по модной сейчас русофобской технологии: взять чужой флаг - российский - и под ним совершить какую-нибудь гадость. Например, инсценировать химатаку под Дамаском, распространить о ней фейковый ролик и указать пальцем на Россию: мол, ответственность Москвы. То же самое и со Скрипалями. Отравление произошло на Британских островах, никакой связи с Москвой не обнаружено, но англичанка прикрутила ко всей этой истории чужой флаг - российский - и вновь нагадила. Украина не закрыла над своей территорией воздушное пространство, где развязала войну. Над Украиной сбили малайзийский "Боинг" украинской ракетой, но Киев втыкает в землю на месте авиакатастрофы чужой флаг - российский - и голословно обвиняет Москву. Проходит! При этом аргументы Москвы слушать никто не хочет, и нас даже не допускают к ходу расследования".

Киселев: "Похоже, правда о гибели "Боинга" MH-17 скоро всплывет. По крайней мере многое стало ясно малайзийскому министру транспорта Энтони Локу".

Есть еще в мире проницательные люди.

Киселев (слащаво-торжественно): "1 июня по традиции отмечался Международный день защиты детей. Их в России 27 миллионов, и они нуждаются в особой заботе. Ведь сегодня - дети, завтра - народ и будущее страны. Так что детки должны быть физически и психологически здоровы, получать доброе воспитание и качественное образование, с надеждой смотреть в будущее и так быть счастливыми. Задача общая: и семей, и государства".

Это прелюдия к рассказу о посещении Путиным Морозовской детской больницы.

"Вести недели": "В этом году впервые в обработке обращений россиян к Владимиру Путин вместе с операторами участвуют и волонтеры, среди которых немало известных людей: артисты, режиссеры. Их задача - помочь разобрать звонки и систематизировать обращения граждан. "Люди знают, что есть человек, который ответственен за ту просьбу, которую он передал президенту. Я просто обязан это сделать", - сказал народный артист России Сергей Безруков".

Народный артист не пренебрегает эпизодическими ролями. Лишь бы зритель оценил.

Киселев о грядущей "прямой линии" с Путиным: "Количество заданных вопросов уже под миллион. Впереди еще четыре дня. Понятно, что на все вопросы Владимир Путин ответить не сможет. Но это не значит, что он их не увидит после. Помните зеленые папки, с которыми после прошлой "прямой линии" президент встречался с губернаторами и требовал решить проблемы? Сработало без осечки".

"Болгария поняла, что ЕС и США думали лишь о себе". Так озаглавлен в "Вестях недели" сюжет о российско-болгарских отношениях. Поняли болгары - и устремились в объятия России: она-то о себе никогда не думает.