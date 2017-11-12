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Полноформатная встреча Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом во время саммита АТЭС в Дананге, Вьетнам, не состоялась по вине американской стороны. Как передает РИА "Новости", такое заявление сделал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Существует обычная дипломатическая практика, когда встречи на высшем уровне поочередно организуются на территории каждой из сторон", - пояснил Песков. Июльские переговоры Путина и Трампа в Гамбурге прошли в помещении, арендованном американцами. Между тем, пытаясь согласовать встречу в Дананге, США вновь предложили провести ее на своей территории.

Москва, продолжил чиновник, приложила "все старания" для того, чтобы переговоры прошли на российской площадке. Однако "американцы не проявили никакой гибкости, и, к сожалению, никаких других альтернативных предложений не предоставили", заключил пресс-секретарь Путина.

Сам Путин накануне объяснил срыв встречи с Трампом в частности "несостыковками в протоколе". "Ну, будут наказаны за это", - заметил глава государства о своих помощниках, ответственных за подготовку переговоров.

В то же время Путин заверил, что "ничего страшного не произошло". "В общем и целом все, что хотели, мы обсудили (во время краткой беседы с Трампом перед открытием саммита. - Ред.)", - пояснил он.