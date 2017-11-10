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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "на полях" саммита АТЭС во Вьетнаме продолжает согласовываться, но ясности по ее проведению пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

В пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на пресс-секретаря американского лидера Сару Сандерс сообщило, что переговоры Трампа и Путина не состоятся. "Они могут увидеть друг друга и поздороваться? Конечно, возможно и вероятно, - сказала Сандерс. - Но с точки зрения запланированной, официальной встречи в календаре нет ничего, и мы не ожидаем, что она будет".

3 ноября Трамп заявил, что во время саммита АТЭС во Вьетнаме, который пройдет 11-12 ноября, может провести переговоры с российским президентом. "У нас может состояться встреча с Путиным. Повторю, Путин очень важен для нас, так как он может помочь нам с Северной Кореей. Он может помочь нам в Сирии, и мы должны поговорить об Украине", - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Трамп будет участвовать в саммите АТЭС во время десятидневной поездки по странам Юго-Восточной Азии. В Белом Доме заявили, что президент планирует несколько встреч с лидерами стран во время саммита, но в американской администрации пока не могут сказать, с кем именно.

Если переговоры во Вьетнаме все же состоятся, это будет вторая встреча Трампа с Путиным. Первая состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Лидеры стран договорились о перемирии на юго-западе Сирии, а также обсудили ситуацию на Украине, борьбу с международным терроризмом и кибербезопасность.