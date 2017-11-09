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Также: Портников, Президент, Украина, Российско-американские отношения, Экономика, Колонки, Россия, Европа, США, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Александр Бастрыкин, Барак Обама

статья Президент двойного действия

Виталий Портников, 09.11.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Не валяй дурака с Америкой

Когда Путин напал на Украину, с ним общались как с подростком-второгодником, доказывающим свою силу в младших классах. Но теперь американцы будут обращаться с ним как с взрослым. Теперь ему придется понять, что означает настоящее американское раздражение. Вряд ли это то, чего он добивался.

Виталий Портников
16.06.2017
статья Статья

Крепостные всегда правы

Я не склонен вновь вступать в перепалку идеологического характера. Для меня ответственность гражданина за свою страну, за ее успехи и поражения, - это то, что отличает свободного человека от крепостного. А с крепостными не спорят, им сочувствуют. Именно это отсутствие внутренней свободы приводит к непониманию того, что такое ответственность.

Виталий Портников
12.02.2016

Решение российского президента Владимира Путина вторгнуться на украинскую землю и оттяпать от соседней страны Крым и кусок Донбасса привело к исторически небывалому сплочению украинцев и их отторжению от России как таковой. Теперь можно только гадать, что было бы, если бы это безумное решение не пришло в перепуганную Майданом путинскую голову, - но в том, что без агрессии влияние Кремля на Украину было бы в разы больше, у меня сомнений нет.

Когда в Кремле решили попробовать вмешаться в американские выборы, там могли льстить себя надеждой, что в результате получат отмену санкций и "адекватного" хозяина Овального кабинета. В результате получили редкое по силе и солидарности сплочение американского политического класса против Москвы.

А если бы Путин не лез куда не надо, победитель выборов - кто бы им ни был - искал бы с ним взаимопонимания. Не потому, что был бы большим поклонником российского правителя, а потому, что воспринимал бы его как маленького шалунишку, с которым лучше найти общий язык во избежание ненужных проблем.

Примерно так - с презрением и безразличием - относился к Путину Барак Обама, только в последние дни своего правления понявший, насколько далеко все зашло. Но Путин не хотел оставаться в роли шалунишки с ракетами, ему захотелось превратиться во вселенское пугало, и в результате американцы думают, с которого из неадекватных режимов начинать свои усилия по демонтажу - с российского или северокорейского.

Если бы Путин не был в плену навязчивой идеи о необходимости обойти украинскую территорию с помощью новых газопроводов, Европейская комиссия вряд ли стала бы проявлять характер и стремиться к такому изменению законодательства ЕС, которое коренным образом изменит и ситуацию "Газпрома" на европейском рынке, и перспективы новых "обходных" газопроводов. А если бы в Кремле не считали, что газ - это не сырье, а оружие, никаких проблем у "Газпрома" не возникло бы. Да и пилить бабло по старому маршруту было бы куда легче.

Путин - выдающийся объединитель. Он помогает единению всех, кого встречает на своем пути, - украинцев, американцев, европейцев. Российское единство Путин, конечно, тоже обеспечивает - но только с помощью Бастрыкина, Бортникова и бессмысленной болтовни безумцев. И самое главное, что это единство основано на общенародной радости нападения, возможности замочить, нагнуть и обмануть.

И в этом смысле для россиян Путин как яд, который приводит к постепенному и неотвратимому параличу всего государственного и общественного организма. А для иностранцев он самый настоящий антибиотик, инъекция которого позволяет выздороветь, укрепиться и реалистично посмотреть на свое состояние до приема кремлевского "лекарства".

России с Путиным просто не повезло. Зато повезло всем остальным.

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Виталий Портников, 09.11.2017
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Виталий Портников

Прокурор Совесть

Виталий Портников, 19.05.2017

С выводом Трампа следует согласиться - Соединенные Штаты действительно расколоты. Но причина этого раскола вовсе не в самом расследовании возможных связей сотрудников американского президента с российскими чиновниками, дипломатами и разведчиками. Причина прежде всего в отношении к правде. В самом желании знать правду. И в этом смысле это очень русский раскол.
Виталий Портников

Рональд и Дональд

Виталий Портников, 14.04.2017

Архитектор "перезагрузки" Клинтон была списана в политический утиль - как несколько десятилетий назад был списан в утиль сторонник "разрядки" Картер, - а в Кремле вновь откупоривали шампанское - интересно, той же самой марки, которой отмечали победу Рейгана? Или тогда все же употребляли свое, советское?
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