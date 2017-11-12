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Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам разведки своей страны относительно российского вмешательства в прошлогоднюю предвыборную кампанию. Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас, когда нашими разведывательными ведомствами руководят прекрасные люди, я вполне полагаюсь на них", - заметил американский лидер. Таким образом, отмечает агентство, Трамп подчеркнул, что доверия заслуживает работа разведки именно в его президентство.

В то же время президент США выразил уверенность, что Владимир Путин вполне искренен, когда отрицает факт российского вмешательства в выборы. "Что он считает - это то, что он считает", - добавил Трамп.

Так или иначе, заключил хозяин Белого Дома, он не считает нужным препираться с Путиным относительно факта вмешательства в выборы. С Россией следует обсуждать мировые проблемы, в частности проблемы Северной Кореи, Сирии и Украины, заметил президент США.

Нынешнему заявлению Трампа предшествовало сделанное днем раньше. Тогда американский лидер заметил, что уверен в искренности Путина, когда тот отрицает вмешательство в выборы в США.

Это утверждение вызвало критику в Соединенных Штатах. В частности, Джеймс Клэппер, директор Национальной разведки в администрации предыдущего президента Барака Обамы, заметил: "Если президент США склонен больше полагаться на слова Путина, чем на выводы разведки, то это просто что-то вопиющее".