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Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дональд Трамп, Владимир Путин

новость Трамп: Я доверяю выводам нашей разведки о российском вмешательстве в выборы

12.11.2017
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
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Президент США Дональд Трамп заявил, что доверяет выводам разведки своей страны относительно российского вмешательства в прошлогоднюю предвыборную кампанию. Об этом сообщает Reuters.

"Сейчас, когда нашими разведывательными ведомствами руководят прекрасные люди, я вполне полагаюсь на них", - заметил американский лидер. Таким образом, отмечает агентство, Трамп подчеркнул, что доверия заслуживает работа разведки именно в его президентство.

В то же время президент США выразил уверенность, что Владимир Путин вполне искренен, когда отрицает факт российского вмешательства в выборы. "Что он считает - это то, что он считает", - добавил Трамп.

Так или иначе, заключил хозяин Белого Дома, он не считает нужным препираться с Путиным относительно факта вмешательства в выборы. С Россией следует обсуждать мировые проблемы, в частности проблемы Северной Кореи, Сирии и Украины, заметил президент США.

Нынешнему заявлению Трампа предшествовало сделанное днем раньше. Тогда американский лидер заметил, что уверен в искренности Путина, когда тот отрицает вмешательство в выборы в США.

Это утверждение вызвало критику в Соединенных Штатах. В частности, Джеймс Клэппер, директор Национальной разведки в администрации предыдущего президента Барака Обамы, заметил: "Если президент США склонен больше полагаться на слова Путина, чем на выводы разведки, то это просто что-то вопиющее".

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12.11.2017
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