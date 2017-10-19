О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Internet/m.264898.html | http://mirror715.graniru.info/Internet/m.264898.html
Также: Интернет, Свобода слова, Право, Террор, Общество, Политика, Россия, СМИ, Происшествия | Персоны: Александр Бастрыкин

новость Бастрыкин предложил блокировать сайты за "пропаганду терроризма"

19.10.2017
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
Реклама

Глава СКР Александр Бастрыкин предложил блокировать сайты, "пропагандирующие террористическую деятельность", сообщается на сайте следственного ведомства.

"Предлагаю также ввести меры, позволяющие блокировать деятельность сайтов, пропагандирующих террористическую деятельность", - сказал чиновник. Бастрыкин уточнил, что ограничение доступа к таким ресурсам нужно предусмотреть в уголовном законодательстве.

Между тем закон о противодействии экстремизму уже относит к экстремистским материалы, содержащие "публичное оправдание терроризма". С такой формулировкой российские суды неоднократно запрещали различные интернет-ресурсы.

Кроме того, глава СКР в очередной раз призвал отразить в Конституции "национальную идеологию России". Часть 2 статьи 13 основного закона говорит, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Бастрыкин неоднократно выступал с инициативами по ограничению свободы слова. В апреле 2016 года чиновник опубликовал статью, в которой призвал перенять китайский опыт цензурирования интернета и, в частности, запрещать сайты с "экстремистскими" материалами во внесудебном порядке. В мае того же года он предложил законодательно закрепить "национальную идею России".

Оставить комментарий Обсудить
19.10.2017
новость Новости по теме
14.10.2017 Бастрыкин: Смертную казнь в России можно вернуть только по итогам референдума →
26.04.2017 Чайка предложил расширить основания для внесудебной блокировки сайтов →
26.05.2016 Бастрыкин призвал законодательно закрепить "национальную идею России" →
18.04.2016 Бастрыкин призвал поставить "действенный заслон информационной войне" →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
28951
Play own
Допрос Руслана Соколовского
Реклама
Выбор читателей
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Песков отмежевался от Собчак
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
новость Канадский "закон Магнитского"
Заседание Сената Канады. Фото: parl.ca
новость Политикову дали два года
Алексей Политиков. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Собчак идет на выборы
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
новость Павленский арестован
Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи
в блоге Таинство без презерватива
383
новость Чайка, запрещай-ка
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
в блоге Пропавший автореферат
383
новость Каталонию лишат автономии
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
новость Секретная диссертация
Владимир Мединский. Фото: mkrf.ru
новость Турбинами по суверенитету
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Уголовка за гей-пропаганду
Акция ЛГБТ на Красной площади. Кадр Грани-ТВ
новость Росгвардию оснастят электрощитами
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
новость Стомахин о судебной системе. ВИДЕО
Борис Стомахин. Кадр Грани-ТВ
новость Дело о ненависти к атеистам
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна