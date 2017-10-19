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Глава СКР Александр Бастрыкин предложил блокировать сайты, "пропагандирующие террористическую деятельность", сообщается на сайте следственного ведомства.

"Предлагаю также ввести меры, позволяющие блокировать деятельность сайтов, пропагандирующих террористическую деятельность", - сказал чиновник. Бастрыкин уточнил, что ограничение доступа к таким ресурсам нужно предусмотреть в уголовном законодательстве.

Между тем закон о противодействии экстремизму уже относит к экстремистским материалы, содержащие "публичное оправдание терроризма". С такой формулировкой российские суды неоднократно запрещали различные интернет-ресурсы.

Кроме того, глава СКР в очередной раз призвал отразить в Конституции "национальную идеологию России". Часть 2 статьи 13 основного закона говорит, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной".

Бастрыкин неоднократно выступал с инициативами по ограничению свободы слова. В апреле 2016 года чиновник опубликовал статью, в которой призвал перенять китайский опыт цензурирования интернета и, в частности, запрещать сайты с "экстремистскими" материалами во внесудебном порядке. В мае того же года он предложил законодательно закрепить "национальную идею России".