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То, что произошло с Ольгой Харлан, украинской фехтовальщицей на саблях, очень похоже на "СФО". Продолжение специальной операции, только в сфере фехтования. Федерация в этом виде спорта была куплена с потрохами Алишером Усмановым еще в 2008 году. Из-за санкций Усманов год назад "временно приостановил свои полномочия". Как он высокопарно сформулировал - "до восстановления справедливости". Что не помешало ему, очевидно, продолжать рулить федерацией как главный спонсор. Поэтому там проголосовали за возвращение российских и белорусских спортсменов. Помогли африканские и арабские участники. Против этого решения выступили 300 фехтовальщиков. Сама Харлан тогда написала: "Разочарование. Гнев. Несправедливость. Это то, что я сейчас ощущаю. Их решение меня опустошило. И заставило думать, что лучшего и справедливого мира не существует".



А потом удивительным образом в сетке из 64 спортсменов - якобы совершенно случайно, согласно жеребьевке - украинские фехтовальщики попали на россиян. Прикрытых фиговым листом "нейтрального статуса". Украинский шпажист Игорь Рейслин бойкотировал поединок с россиянином Вадимом Анохиным. Харлан рвалась в бой - знала, что победит, и хотела сделать это. Раз уж россиян допустили к соревнованиям, "надо бить их на всех фронтах".



Но не собиралась жать сопернице руку. Украинские спортсмены не жмут россиянам руки со времени февральского вторжения. Белорусам тоже, но белорусская теннисистка Арина Соболенко, вторая ракетка мира, с трудом, но смогла преодолеть в себе основной инстинкт придворных спортсменов. Видимо, атмосфера Майами, где она живет, повлияла. Поначалу Соболенко повела себя как по указке: стояла и демонстративно ожидала рукопожатия. Потом так объяснила свое поведение: "Это просто инстинкт". А потом все-таки заявила, что не поддерживает ни войну, ни Лукашенко. Согласившись с общей позицией Женской теннисной ассоциации: "Я думаю, люди должны знать, что происходит и почему нет рукопожатий между украинскими, российскими и белорусскими игроками".



О том, что украинские спортсмены не жмут руки россиянам, известно во всем мире. В мире спорта уж точно. До этого никто не додумался применять к ним санкции. Да, для фехтовальщиков правило рукопожатия считалось обязательным. Но по ковидному протоколу в марте 2020 года его заменили скрещиванием клинков. Это решение оставалось в силе как минимум на начало текущего года. По некоторым данным, его спешно отменили буквально накануне поединка с участием Харлан.



На нынешнем турнире соперники прощаются по-разному: "кто-то кого-то похлопал по плечу, кто-то кому-то стукнул по оружию, кто-то кому-то махнул", говорит президент украинской федерации фехтования Михаил Ильяшев. По его словам, рефери поединка Харлан со Смирновой успел объявить бой законченным и определить победителя. Харлан было разрешено покинуть дорожку, ей даже был назначен следующий соперник и рефери предстоящего поединка, все это внесено в протокол. "И потом что-то непонятное начало происходить кулуарно".



Как рассказал старший тренер сборной США по фехтованию Юрий Гельман, в запрещенную зону, где находился технический директорат, проник некий человек в черном костюме, которого в фехтовальном мире никто не знает. С аккредитацией, которая не давала ему такого права. Этот человек "постоянно висел на телефоне" с Москвой - и требовал, чтобы Харлан выдали "черную карточку". По всей видимости, он же скомандовал Смирновой оставаться на дорожке, изображая оскорбленные чувства. Карточку примерно через 50 минут действительно выдали. Но решение явно принимал не судья. Как рассказала Харлан, "он был очень расстроен, с ним так же жестко поступили, как и со всеми нами".



Дальнейшее известно. Позорное решение отменено, Харлан стала еще одним символом украинского сопротивления, искупалась в океане любви своих соотечественников, чего, наверное, не переживал до этого ни один фехтовальщик, в ее честь будет выпущена марка. Федерации пришлось менять правила. Одним словом, в итоге она вышла безусловной победительницей.



Россия дважды, в 2008 и 2014 годах, использовала Олимпийские игры для прикрытия военной агрессии против суверенных государств-соседей. И только по настоянию Китая не сделала этого в третий раз. Агенты российских спецслужб подменяли анализы мочи в лабораториях, чтобы скрыть использование спортсменами допинга. Вероятно, Госдума могла бы быть занесена в Книгу рекордов Гиннесса как парламент с наибольшим число профессиональных спортсменов. Путин - "король татами" и "лучший хоккеист России". Спортсмены стоят за его спиной на митингах с принтами Putin Team. Пожалуй, нет в мире другой такой страны, где спорт настолько плотно переплетен с политикой. К тому же российские спортсмены имеют воинские звания, состоят на военной службе.



В 2016 году в Марсель были официальными спецрейсами завезены гибридные футбольные хулиганы, а на самом деле отборный отряд боевиков, который устроил там массовое побоище. Как сказал Василий "Киллер" Степанов, они были "спецназом Путина, который он отправил, чтобы покорить Европу". Другой футбольный боевик заявлял Reuters, что они "кремлевские пехотинцы", а побоище в Марселе было "символическим ответом на ваше вмешательство в наши внутренние дела в Украине".



Пока не запахло жареным, то есть отменой чемпионата мира по футболу 2018 года, вполне официальные лица - от вице-спикера Госдумы до министра спорта - заявляли, что это они так в Марселе "защищали честь страны". Путин, хотя и дал отбой, не отказал себе в удовольствии заметить: "Двести наших болельщиков отметелили несколько тысяч англичан". И сорвал аплодисменты.



Спорт в России не просто политизирован, он вепонизирован. Главная цель принуждения к рукопожатию в рамках "СФО" более чем прозрачна - нормализовать российское присутствие, создать атмосферу business as usual: война - пустяки, дело житейское, а жизнь-то идет своим чередом.



Многим "иностранным агентам" стоило бы сменить плашки на "агенты за рубежом". Тем, кто настырно пытался хоть в чем-нибудь обвинить Харлан и Украину. Кивая кто на регламент и спортивные правила, как Юлия Латынина, кто - на общечеловеческую этику, как Виктор Шендерович. Все они дружно, причем перевирая факты, помогали нормализовывать Россию.



"Правила должны измениться, потому что меняется мир", - эти слова Ольги Харлан касаются не только спорта. Правила должны полностью измениться по отношению к России. Бить нужно по всем ее щупальцам. Страна-монстр должна стать страной-изгоем. Она заслужила черную карточку.