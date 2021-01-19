Реклама

Когда Трампа спросили о Джамале Хашукджи, расчлененном на территории саудовского консульства в Стамбуле, президент со свойственной ему непосредственностью ответил: мне сейчас что, все бросить и отдать назад миллиарды, которые саудиты вкладывают в американскую экономику? Не один Трамп во всем виноват, но раньше было не принято, чтобы "лидер свободного мира" так откровенно плевал на этику. И с этикой в мировой повестке в последние годы как-то не ладилось. Плевали на нее невероятно расплодившиеся популисты и автократы помельче, все кому не лень.

Фазель был намного раньше Трампа, он "ровесник" Лукашенко - возглавил Международную федерацию хоккея в 1994 году. И сейчас с восторгом вспоминает чемпионат 2014 года, прошедший в Беларуси. Забывая сказать про сотни арестов и старую добрую практику 101-го километра. По нынешним меркам, да на фоне захвата Крыма, все это, конечно, выглядело довольно травоядно. И все же: сотни людей были брошены за решетку, чтобы создать картинку полного контроля и единодушия. Просто тогда можно было обойтись сотнями. Сейчас понадобилось бы что-то сделать с тысячами, десятками тысяч.

Страшно представить масштабы весенней зачистки, если бы чемпионат каким-то чудом все же оставили Беларуси. Глава КГБ не так давно заявлял, что весной там "готовятся к горячей войне", потому что Беларусь якобы оказалась "в центре раздела мира". Ради проведения чемпионата по любимому виду спорта Лукашенко просто не оставил бы ничего живого. Но такая перспектива как будто не особенно беспокоила Фазеля. Как и то, что глава белорусской хоккейной федерации в составе отряда штурмовиков проводил рейды по дворам, борясь с граффити и ленточками, и в результате одного из таких рейдов был убит 30-летний художник.

Что бы там ни говорил Фазель, его не волновали "проблемы индейцев". Что ж, в 2014-м прокатило. А сейчас вот нет. Этика возвращается в мировую повестку. Возможно, из-за коронавирусного экзистенциального вызова этический пафос, в хорошем смысле слова, снова стал уместен. А как иначе говорить о трагической и героической белорусской революции, или об отравлении и возвращении Навального? А ведь опомниться надо было давно - когда Путин использовал Олимпиаду как пролог к войне, и даже намного раньше.

Итак, Фазеля давили-давили и додавили. Предположительно ключевую роль сыграла позиция крупнейших традиционных спонсоров, которые сделали выбор в пользу прав человека, а не прав диктаторов на помпезный пиар. Свою роль наверняка сыграло и проникновенное открытое письмо белорусского писателя Саши Филипенко, опубликованное в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Едва ли Путин любит математику так же, как Лукашенко любит хоккей. Путин любит все статусное - виолончели там, амфоры. А Международный математический конгресс, который должен пройти в следующем году в Петербурге, мероприятие определенно статусное. На нем вручают престижную Филдсовскую премию. Теперь конгресс собираются бойкотировать более двух с половиной тысяч математиков из разных стран. Потому что их коллегу пытали. Его били, вырывали ему волосы, угрожали шуруповертом. Показания против него давал засекреченный свидетель, который потом взял и умер, но все равно вроде как свидетельствовал. У математиков все это как-то не укладывается в голове. Не получается делать вид, что все в порядке, что математика вне политики.

Между хоккеистами и математиками как будто мало общего. Но они, такие разные, сейчас, возможно, сделали наш мир немного более безопасным. Щелкнув по носу зарвавшихся деспотов.