Чемпионат мира по хоккею в сегодняшней лукашенковской Беларуси? Это просто невозможно представить. В таком духе высказались министры иностранных дел Финляндии и Чехии, а также министр спорта Швеции. С ними солидарны Дания, Норвегия и Латвия - соорганизатор первенства. К бойкоту склоняются, похоже, Германия и Словакия. Еще в сентябре отказаться от проведения ЧМ в Беларуси потребовали депутаты Европарламента.

Чемпионат должен пройти в мае-июне, вопрос о переносе будет решаться в ближайшие недели. Между тем глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель обнимается с Лукашенко и обещает сделать все возможное, чтобы чемпионат прошел в Минске.