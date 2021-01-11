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Чемпионат мира по хоккею в сегодняшней лукашенковской Беларуси? Это просто невозможно представить. В таком духе высказались министры иностранных дел Финляндии и Чехии, а также министр спорта Швеции. С ними солидарны Дания, Норвегия и Латвия - соорганизатор первенства. К бойкоту склоняются, похоже, Германия и Словакия. Еще в сентябре отказаться от проведения ЧМ в Беларуси потребовали депутаты Европарламента.
Чемпионат должен пройти в мае-июне, вопрос о переносе будет решаться в ближайшие недели. Между тем глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель обнимается с Лукашенко и обещает сделать все возможное, чтобы чемпионат прошел в Минске.
Спорт - это деньги. Сегодня глава Международной федерации хоккея Рене Фазель обнимался с узурпатором и убийцей. Не отменили Олимпиаду в Сочи, уж точно не отменят минскую часть чемпионата мира по хоккею. pic.twitter.com/xE6DqmeM28— Грани.Ру (@GraniTweet) January 11, 2021
Большинство участников онлайн-опроса, проведенного командой Светланы Тихановской, выступили за отключение Беларуси от международной межбанковской системы SWIFT. Нацбанк страны уже инициировал интеграцию с российской системой СПФС. Одновременно пропаганда рисует страшные последствия отключения от SWIFT. Дмитрий Галко - об аргументах за и против этого вида санкций.