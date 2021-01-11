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Также: Беларусь, Спорт, Европа, Общество, Мир, Политика | Персоны: Александр Лукашенко, Светлана Тихановская

статья Вся шайба в сборе

11.01.2021

Чемпионат мира по хоккею в сегодняшней лукашенковской Беларуси? Это просто невозможно представить. В таком духе высказались министры иностранных дел Финляндии и Чехии, а также министр спорта Швеции. С ними солидарны Дания, Норвегия и Латвия - соорганизатор первенства. К бойкоту склоняются, похоже, Германия и Словакия. Еще в сентябре отказаться от проведения ЧМ в Беларуси потребовали депутаты Европарламента.

Чемпионат должен пройти в мае-июне, вопрос о переносе будет решаться в ближайшие недели. Между тем глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель обнимается с Лукашенко и обещает сделать все возможное, чтобы чемпионат прошел в Минске.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.01.2021
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Дмитрий Галко, 06.12.2020

Большинство участников онлайн-опроса, проведенного командой Светланы Тихановской, выступили за отключение Беларуси от международной межбанковской системы SWIFT. Нацбанк страны уже инициировал интеграцию с российской системой СПФС. Одновременно пропаганда рисует страшные последствия отключения от SWIFT. Дмитрий Галко - об аргументах за и против этого вида санкций.

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