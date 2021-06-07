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статья Форма и недержание

07.06.2021

Украинская сборная по футболу представила форму, в которой будет играть на Евро-2020 (чемпионат перенесли из-за пандемии). На нее нанесены контур границ Украины с оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине - героям слава".

Форма представлена в трех вариантах - желтом, синем и белом. В России началась истерика. В УЕФА говорят, что все нормально - форма уже "утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".

Футбольная истерика оккупанта
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07.06.2021
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