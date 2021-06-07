Украинская сборная по футболу представила форму, в которой будет играть на Евро-2020 (чемпионат перенесли из-за пандемии). На нее нанесены контур границ Украины с оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине - героям слава".

Форма представлена в трех вариантах - желтом, синем и белом. В России началась истерика. В УЕФА говорят, что все нормально - форма уже "утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".