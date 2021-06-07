Форма и недержание
Украинская сборная по футболу представила форму, в которой будет играть на Евро-2020 (чемпионат перенесли из-за пандемии). На нее нанесены контур границ Украины с оккупированными Крымом и Донбассом, а также лозунг "Слава Украине - героям слава".
Форма представлена в трех вариантах - желтом, синем и белом. В России началась истерика. В УЕФА говорят, что все нормально - форма уже "утверждена в соответствии с применимыми правилами в отношении экипировки".
Футбольная истерика оккупанта
Футбольная сборная Украины будет выступать на Евро в красивой форме. На ней - нормальные очертания страны, с Крымом и временно захваченной частью Донбасса. Оккупанты истерят по всем каналам. pic.twitter.com/pacfI6KTJI— Грани.Ру (@GraniTweet) June 7, 2021
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