Реклама

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель вынужден оправдываться. 11 января он посетил Минск, где дружески обнимался с Александром Лукашенко и главой белорусской хоккейной федерации Дмитрием Басковым, предположительно причастным к убийству Романа Бондаренко. Это вызвало шквал критики. Канадский политик Крис Александр назвал эти объятия "идиотскими и омерзительными", как "противную и неприемлемую" описал встречу в Минске финский хоккейный журналист Филип Саксен, призвав Фазеля уйти в отставку, а швейцарский журналист Сандро Бротц напомнил, что среди политзаключенных в Беларуси есть и гражданка Швейцарии.

ИИХФ удалила пост в Фейсбуке о визите Фазеля в Минск и отключила комментарии в Инстаграме после сотен негативных отзывов. В интервью SRF (Гостелерадио Швейцарии) Фазель признал, что "играл в Минске с огнем и обжегся".

Глава хоккейной федерации занимает этот пост с 1994 года - столько же, сколько Лукашенко занимает пост президента. За это время у них установились "особые отношения". Как говорит Фазель, он хотел этим воспользоваться, чтобы "сделать что-то хорошее" в преддверии ЧМ-2021, который должен пройти в мае - июне. Но теперь признает, что "получилось немного глупо". Фазель сожалеет, что его фото с Лукашенко создало впечатление, что он "поддерживает репрессии".

Более определенно Фазель высказался в комментарии, опубликованном на сайте международной федерации. "Мы запросили эту встречу, потому что хотели иметь возможность напрямую поговорить с президентом и использовать свое положение, чтобы довести наши опасения непосредственно до руководства, чтобы они поняли всю серьезность ситуации. Если у кого-то создалось впечатление, что это была просто дружеская встреча, то оно неверное и не это было нашей целью. Разговор проходил в серьезном ключе, федерация ставила непростые вопросы. Мы пришли на встречу с конкретными требованиями, которые государство должно выполнить, чтобы чемпионат мира прошел в Минске", - отметил глава ИИХФ.

Среди этих требований, которые выходят за рамки спорта и вопросов обеспечения безопасности, в том числе эпидемиологической, был поиск "мирных решений" для исправления социально-политической ситуации в стране, диалог с оппозицией, прекращение репрессий против спортсменов, а также предоставление информации по делу Баскова. В отношении которого Дисциплинарный комитет ИИХФ ведет свое собственное расследование. "Беларусь согласилась сотрудничать с ИИХФ и провести оценку всех соответствующих свидетельских показаний, видео и других доказательств для поддержки Дисциплинарного совета ИИХФ в его собственном расследовании. Они признали всю серьезность этих обвинений и пообещали собрать все возможные факты. ИИХФ продолжит свое независимое расследование и будет ожидать получения доказательств от генерального прокурора (Беларуси), которые помогут в этом расследовании", - пишет Фазель.

Белорусский оргкомитет хоккейного чемпионата опубликовал ответное заявление, в котором отрицает факты политически мотивированного преследования спортсменов и называет "абсурдным" требование диалога с оппозицией, хотя и заявляет, что такой диалог якобы уже идет. Что касается дела Баскова, то белорусская сторона "исходит из принципа презумпции невиновности", но "в качестве жеста доброй воли" готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета с генпрокурором.

Этот ответ заставляет усомниться в том, что белорусские власти "признали всю серьезность обвинений". Стоит отметить, что за два месяца, прошедших после гибели Бондаренко, так и не было заведено уголовное дело даже с неустановленным кругом подозреваемых. "Феерическим лицемерием" назвала заявление белорусских властей адвокат Инесса Оленская, представляющая интересы семьи Бондаренко. Родным погибшего отказывают в доступе к материалам доследственной проверки. Адвокат требует, чтобы на встречу генпрокурора со спортивными функционерами была приглашена мать Романа.

Власти пытались представить причиной гибели Бондаренко бытовой конфликт, во время которого погибший якобы был сильно пьян и неудачно упал. Зато оказались за решеткой врач Артем Сорокин и журналистка Катерина Борисевич, предавшие огласке медицинское заключение об отсутствии алкоголя в крови Бондаренко. По политически мотивированным обвинениям за решеткой также находятся сотни белорусских граждан, несколько десятков тысяч прошли через административные аресты в нечеловеческих условиях содержания, тысячи подверглись избиениям и унижениям.

Вполне закономерно, что в таких условиях многие считают недопустимым проведение мирового спортивного турнира в Беларуси. Начиная с властей Латвии - страны-соорганизатора. 12 января глава МИД Латвии еще раз подтвердил эту позицию. Эдгар Ринкевич считает, что репрессии против мирных демонстрантов, в том числе спортсменов, делают такое мероприятие аморальным и противоречащим принципам спортивного поведения. Тема переноса или бойкота чемпионата обсуждается политиками и спортивными функционерами еще в шести странах-участницах: Германии, Дании, Норвегии, Финляндии, Швеции и Чехии. Европарламент призвал национальные спортивные федерации отозвать решение о проведении чемпионата в Беларуси. Призыв был поддержан рядом американских конгрессменов. Бойкотировать чемпионат, в случае если он все же будет проводиться в Минске, призывает Светлана Тихановская. По ее словам, турнир станет "ширмой для правового дефолта, пыток и убийств".

Вопрос о возможном изменении места проведения чемпионата должен решиться 25-26 января на Совете ИИФХ, в который входят 14 человек. Решения принимаются большинством голосов, при этом у генерального секретаря Хорста Лихтнера (он прилетал в Минск с Фазелем и поддерживает ЧМ в Беларуси) права голоса нет. Таким образом, для принятия решения необходимо минимум 7 голосов из 13.

Вице-президент федерации Калерво Куммола, давно выступающий за перенос чемпионата, заявил, что сейчас ситуация выглядит "довольно позитивно". Сам Куммола считает оптимальным вариантом проведение всего турнира в Латвии. Он также отметил, что Фазель после встречи с Лукашенко оказался под сильнейшим прессингом со стороны швейцарской прессы и "кажется, немного поменял свое мнение". Куммола рассказал, что "по всем главным темам", которые Фазель обсуждал с Лукашенко, он получил отрицательный ответ. И был шокирован тем, что их совместные фото попали в СМИ в нарушение договоренности. "Но это лишь доказывает, что Лукашенко использует все это в целях пропаганды. Кадры, конечно, были довольно шокирующими", - сказал Куммола изданию Yle.

В случае если чемпионат не будет перенесен, он скорее всего пройдет без участия сборных Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Их представители, от политиков до легендарных хоккеистов, в своих комментариях выразили общую позицию: все матчи следует перенести в Латвию. По словам главы Ассоциации хоккея Финляндии Харри Нуммела, страны Северной Европы готовы "выступить единым фронтом". А директор Датского хоккейного союза Ульрик Ларсен, отвечая на вопрос, что он будет делать, если хоккеисты откажутся ехать в Минск, признался, что в этом случае будет "прыгать и танцевать".

Министр спорта Швеции Аманда Линд назвала неуместным проведение турнира в Беларуси: "Моя позиция и позиция правительства Швеции заключаются в том, что спорт также несет значительную ответственность за недопущение легитимации репрессивных и недемократических режимов".

Напомним, что в 2014 году в Беларуси уже проходил чемпионат мира по хоккею. Тогда белорусская оппозиция и Европарламент также призывали к бойкоту, но не были услышаны. И чемпионат сопровождался всплеском репрессий. Десятки активистов подверглись преследованиям, под разными предлогами их приговаривали к административным арестам на время чемпионата. Один из них, выйдя на свободу из ныне печально известного Центра изоляции правонарушителей на Окрестина, сообщил журналистам, что насчитал более 200 арестованных "из-за чемпионата".

Но для болельщиков в Минске устроили "демократию", как ее понимает Лукашенко. Он тогда обратился к иностранным послам со словами: "Демократии хватает? Уже полная демократия: что хотят, то пьют, где хотят, там пьют. Милиция их домой отвозит, если надо".

Корреспондент российской газеты "Советский спорт" Виталий Славин описывал происходящее как "отвратительную, безудержную и абсолютно открытую тотальную пьянку на улицах Минска". Добавляя, что "не видел такой вакханалии никогда". "Страшно смотреть на толпы пьяной молодежи, пьющей водку из горла даже в автобусах... по малейшему поводу вспыхивают драки". Зато, как нынче хвастается Лукашенко, "не штурмуют правительственные учреждения и капитолии".

Для того ему и нужен чемпионат - чтобы нарушить международную изоляцию и продемонстрировать, что он держит ситуацию под контролем. Надежды Фазеля на то, что проведение хоккейного первенства в Минске может способствовать "примирению" и "диалогу", наивны: Лукашенко сам определяет круг лиц, с которыми он готов общаться, и это все та же массовка, готовая выслушивать его монолог. Остальные записаны в "предатели" и "террористы".

И все же от визита Фазеля в Минск есть польза: на международном уровне звучит тема убийства Бондаренко. Убийства, к которому может быть причастен близкий к Лукашенко спортивный функционер, входивший в "патриотический" штурмовой отряд по "наведению порядка" в минских дворах, с "Массандрой" от российского посла из пластиковых стаканчиков и пресс-секретарем Лукашенко в роли чирлидерши.