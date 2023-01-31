Как ты МОК
Парижская мэрия. Январь 2023 года.
Решение Международного олимпийского комитета ослабить санкции против российских и белорусских спортсменов, допустив их участие в парижской летней Олимпиаде-2024, вызвало бурю возмущения не только в Украине. Возможно, мы имеем дело с крупнейшим кризисом в истории мирового олимпийского движения. МОК под руководством Томаса Баха явно подыгрывал России в ходе крупнейшего допингового скандала. Февральское вторжение в Украину вынудило принять жесткие меры, но уже с осени началась активная закулисная кампания по возвращению россиян и белорусов на Олимпиады.
25 января исполком МОК во имя "объединяющей миссии" постановил, что на международные соревнования могут быть допущены под нейтральным флагом российские и белорусские спортсмены, которые не поддерживали вторжение в Украину и не попались на допинге. Каждый заявленный спортсмен должен будет пройти индивидуальную проверку. Олимпийский совет Азии уже предложил допустить россиян и белорусов на азиатские турниры.
Президент Олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что Украина и ряд ее партнеров в рамках консультаций, организованных МОК, добивались запрета на участие россиян и белорусов в олимпийских состязаниях до завершения российской агрессии. Решением МОК возмущена часть международных спортивных федераций. Гутцайт не исключил, что Украина, если ее не услышат, будет бойкотировать Олимпиаду в Париже. Этот вопрос национальный Олимпийский комитет обсудит 3 февраля.
Официальный Киев обвинил МОК в оправдании убийств мирных украинцев и пособничестве агрессору. МОК назвал эти заявления "клеветническими". "Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии. Поэтому МОК больше не будет их комментировать", - заявили в комитете.
Польша и Великобритания пытаются сколотить коалицию, чтобы выдвинуть ультиматума руководству МОК, если оно даст окончательное согласие на участие россиян и белорусов в Олимпиаде. "Такой сценарий вполне реален", - говорит польский министр спорта Камиль Бортничук. Помимо Польши и Великобритании позицию МОК раскритиковали Эстония, Латвия, Литва, Норвегия и Дания.
Владимир Зеленский, президент Украины
Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пытаются использовать спорт ради своих идеологических интересов. Очевидно, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью.
Нельзя не быть разочарованным заявлениями действующего председателя Международного олимпийского комитета. Не раз с ним говорил и так и не услышал, как он собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования.
Мы сделаем все, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, которое просто неизбежно, если российские спортсмены будут участвовать в соревнованиях. И тем более - в парижской Олимпиаде.
Украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии. Российские удары унесли жизни сотен и сотен украинцев и украинок, которые могли обогатить мировой спорт своим талантом.
Приглашаю господина Баха в Бахмут, чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует.
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины
На Олимпийских играх в Токио Россия завоевала 71 медаль. 45 из них завоевали спортсмены из Центрального спортивного клуба армии. Армии, которая совершает зверства, убивает, насилует и грабит. Вот кого невежественный МОК хочет поставить под белый флаг, разрешив участвовать в соревнованиях.
https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1619992672655269890
МОК готов топтать могилы тысяч невинных людей, которых убивали и убивают россияне.
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
МОК - промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства.
Очевидно, что ru-деньги, которые покупают олимпийское лицемерие, не пахнут украинской кровью. Да, господин #Бах?
Владимир Кличко, украинский боксер
Россияне - олимпийские чемпионы по преступлениям против мирных жителей. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилования женщин. Дорогой Томас Бах, вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете пособником в этой чудовищной войне. Не делайте этого, иначе вы предадите олимпийский дух... Не совершайте этой грандиозной ошибки! Мир смотрит на вас. Судить вас будет история.
Анн Идальго, мэр Парижа
Конечно, Олимпиада будет происходить в геополитическом пространстве. Надеюсь, что война в Украине к тому моменту будет позади... Я бы хотела, чтобы не было российской делегации. Это не первый случай (когда какая-то страна не допущена к Играм. - Ред.)... [Россияне должны выступать] под нейтральным флагом. Мы не должны лишать спортсменов соревнований, но я считаю и настаиваю, как и большая часть спортивного движения, что делегации под российским флагом быть не должно.
https://www.france.tv/france-2/telematin/4563652-les-4-verites-anne-hidalgo.html
Гитанас Науседа, президент Литвы
Если мы все время говорили, что одним из средств воздействия на поведение России и ее общества является изоляция России в культурной, экономической, социальной и политической сферах, то, несомненно, такие действия или попытки представителей самих западных сообществ - выводить российских или белорусских спортсменов на международную арену через черный ход - противоречат нашим принципам.
Жоржс Тикмерс, председатель Латвийского олимпийского комитета
Позиция Латвии такова: если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них будут участвовать спортсмены из России и Беларуси, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы.
Мартен Леклер, канадский спортивный обозреватель
Когда Томас Бах покинет свой пост (в конце 2025 года. - Ред.), подвести итог его пребывания в должности будет очень просто: о нем скажут, что он был последовательным. В том смысле, что от начала и до конца он был замечательной марионеткой для России.
...Способ, который избрал МОК, чтобы обозначить несогласие с вторжением в Украину, - это фарс: предлагается разрешить российским спортсменам участвовать в Играх под нейтральным флагом при условии, что они не поддержали вторжение.
...Разрешение на участие российских спортсменов в играх полностью противоречит смыслу санкций (введенных против России десятками стран после полномасштабного вторжения. - Ред.). Это восстановит видимость респектабельности захватчика, который убивает мирных жителей и совершает военные преступления...
...Заигрывая с диктаторами, которые нарушают права человека, угнетают свой народ, нападают на своих соседей или совершают геноцид, такие крупные спортивные организации, как МОК, больше не продвигают такие ценности, как взаимное уважение и солидарность. Они становятся полной противоположностью тому, что они призваны символизировать. Они укрепляют тех, кто вредит человечеству.
https://ici.radio-canada.ca/sports/1951940/thomas-bach-la-marionnette-chronique-martin-leclerc
Статьи по теме
Это пуще, чем досада
Эфир госканалов по итогам Олимпиады в Токио полнится воплями о "диверсиях русофобов". В художественной гимнастике Россия впервые за четверть века осталась без золота в личном и групповом многоборье. Победа израильтянки Линой Ашрам в "коронном" российском виде спорта вызвала потоки ненависти.
Форма и недержание
Футбольная сборная Украины будет выступать на Евро в красивой форме. На ней - нормальные очертания страны, с Крымом и временно захваченной частью Донбасса. Оккупанты истерят по всем каналам. Но УЕФА ничего не имеет против украинской формы.
По тонкому льду
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель подвергся резкой критике за дружеские объятия с Александром Лукашенко. Фазель оправдывается: в Минске он выдвинул политические требования и добивался расследования в отношении главы белорусскрй хоккейной федерации, которого подозревают в убийстве Романа Бондаренко. Сохранит ли Минск право провести ЧМ-2021?
Вся шайба в сборе
Чемпионат мира по хоккею в сегодняшней лукашенковской Беларуси? Это просто невозможно представить. За бойкот решительно выступают Финляндия, Дания, Швеция, Норвегия, Чехия и Латвия - соорганизатор первенства. Между тем глава Международной хоккейной федерации Рене Фазель обнимается с Лукашенко и обещает сделать все возможное, чтобы чемпионат прошел в Минске.