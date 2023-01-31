

Парижская мэрия. Январь 2023 года.



Решение Международного олимпийского комитета ослабить санкции против российских и белорусских спортсменов, допустив их участие в парижской летней Олимпиаде-2024, вызвало бурю возмущения не только в Украине. Возможно, мы имеем дело с крупнейшим кризисом в истории мирового олимпийского движения. МОК под руководством Томаса Баха явно подыгрывал России в ходе крупнейшего допингового скандала. Февральское вторжение в Украину вынудило принять жесткие меры, но уже с осени началась активная закулисная кампания по возвращению россиян и белорусов на Олимпиады.



25 января исполком МОК во имя "объединяющей миссии" постановил, что на международные соревнования могут быть допущены под нейтральным флагом российские и белорусские спортсмены, которые не поддерживали вторжение в Украину и не попались на допинге. Каждый заявленный спортсмен должен будет пройти индивидуальную проверку. Олимпийский совет Азии уже предложил допустить россиян и белорусов на азиатские турниры.



Президент Олимпийского комитета Украины, министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что Украина и ряд ее партнеров в рамках консультаций, организованных МОК, добивались запрета на участие россиян и белорусов в олимпийских состязаниях до завершения российской агрессии. Решением МОК возмущена часть международных спортивных федераций. Гутцайт не исключил, что Украина, если ее не услышат, будет бойкотировать Олимпиаду в Париже. Этот вопрос национальный Олимпийский комитет обсудит 3 февраля.



Официальный Киев обвинил МОК в оправдании убийств мирных украинцев и пособничестве агрессору. МОК назвал эти заявления "клеветническими". "Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии. Поэтому МОК больше не будет их комментировать", - заявили в комитете.



Польша и Великобритания пытаются сколотить коалицию, чтобы выдвинуть ультиматума руководству МОК, если оно даст окончательное согласие на участие россиян и белорусов в Олимпиаде. "Такой сценарий вполне реален", - говорит польский министр спорта Камиль Бортничук. Помимо Польши и Великобритании позицию МОК раскритиковали Эстония, Латвия, Литва, Норвегия и Дания.