Участники конференции в Европарламенте "Брюссельский диалог. The Day After". Фото Павла Елизарова



Сегодня на фоне услышанного на брюссельской встрече российской оппозиции и заявлений некоторых ее представителей о причинах прорыва дамбы Каховской ГЭС ("дамба могла от небрежения рухнуть", "естественные причины") возникает вопрос - с кем же в действительно борется российская оппозиция, каковы ее истинные цели. Что заставило некоторых ее представителей очертя голову приняться доказывать, что дамба просто "устала", что у Путина не было злого умысла - одни словом, "не виноватая я".



В свое время большой головной болью Сталина были попытки немецкого генералитета устранить Гитлера, нахождение которого на вершине властной пирамиды было гарантией для СССР, что сепаратные переговоры с Германией вестись не будут. Гитлер был таким олицетворением зла, что на это не решился бы ни один западный лидер. Поэтому и советские спецслужбы воздерживались от покушений на него. Так и с Путиным. Сейчас он такая одиозная личность, уголовный преступник, разыскиваемый криминальным судом в Гааге, что договоренности Запада с ним стали невозможны. Иное дело, если место Путина займет кто-то иной, не отягощенный конфликтами с Западом, например, Ходорковский или Навальный. РФ выведет войска из Украины, выплатит репарации, осудит путинский режим, ЕС и США отменят санкции, начнется business as usual, украинские олигархи вздохнут с облегчением, восстановят старые коррупционные связи с Россией. Снова начнется оттепель в отношениях России с Западом. Репарации России растянутся на десятилетия (напомним, что Германия перестала платить репарации лишь в начале XXI столетия).



С течением времени фокус внимания западных политиков будет переключен на проблему распада России. Чтобы не допустить появления нескольких новых ядерных государств, Запад снова будет на многое закрывать глаза. Снова начнутся финансовые вливания в Россию, тем более что многие западные компании понесли большие убытки от санкций и будут оказывать давление на свои правительства с целью их прекращения. И Запад может пойти на это, чтобы не усугублять критического состояния России. При выборе между восстановлением Украины и России может возникнуть соблазн вложения капиталов в менее пострадавшую инфраструктуру РФ, что общеает более высокие прибыли. А открытие доступа к освоению ресурсов России для западных компаний, совместные проекты в Арктике могут поставить крест на притоке западного капитала в Украину.



Все эти сценарии настолько очевидны, что не надо быть семи пядей во лбу, чтобы этого не осознавать. Отсюда все эти неоднозначные, с украинской точки зрения, высказывания оппозиционных россиян, и спасибо Шендеровичу, Рогову, Шульман, Волкову, благодаря заявлениям которых высветилась реальная картина того, чего на самом деле хочет русская оппозиция, как бы она ни мимикрировала, какие бы обличья ни принимала - националистические, либеральные, миссионерские, культурно-просветительские.



На самом деле с Украиной ведут две войны. Путинская Россия прошлого ведет горячую войну на полях сражений. Релокантная Россия будущего ведет с Украиной войну в сражениях информационных. Ее лидеры глубокомысленно изрекают максимы типа "вернуться к границам 1991 года" (избегая произносить слово "Крым"), "выплата репараций". Как всегда, дьявол кроется в деталях. Планктон пожиже в лице многочисленных европейских релокантов поражает нас, на первый взгляд, своей неадекватностью. Мы обвиняем их в отсутствии эмпатии, солидарности, игнорировании трагедии людей, пострадавших от российской агрессии. Они лицемерно отвечают, что тоже борются с Путиным и не следует их критиковать, отталкивать "друзей". Но на самом деле у них выверенная, согласованная, целенаправленная позиция. Уже сейчас, не будучи у власти, они смотрят на Украину как на главного конкурента в борьбе за западные "планы Маршалла", за свое место в глобальном мире после снятия с России санкций. Поэтому многие из них почти дословно повторяют нарративы Кремля.



Так прошлое и будущее России слились в единое целое в противостоянии Украине. И главное для них - переключить фокус внимания Запада с агрессии РФ, с проблемы разрушения Украины на проблемы снятия санкций с России, виз для россиян, русской культуры. Поэтому им так важно представить Украину в негативном свете. Все они только и ждут, чтоб въехать в Россию на Буцефале украинской "частичной победы", чтобы, по выражению Шендеровича, махнуть потом рукой Украине на крутом повороте истории, процитировав при этом стихи И. Бродского. Поэтому они так воротят нос от россиян, ведущих вооруженную борьбу с режимом Путина, так боятся переформатирования РФ, образования новых государств - ведь все это может, по их мнению, снизить инвестиционную привлекательность их страны.



Так что у них все просчитано, взвешено, но будем надеяться, что не все учтено. А Украине нужна такая победа, которая не только обеспечивала бы ее безопасность в будущем, но и позволяла на протяжении длительного времени быть более притягательным объектом для западных инвестиций, чем Россия. Первое возможно только в том случае, если падение России будет достаточно глубоким: чем сильнее она сожмет пружину неразрешимых противоречий с цивилизованным миром, тем сильнее будет эффект от распрямления этой пружины. Поскольку эскалация и Путин - близнецы-братья, понятно, что чем дольше Путин задержится в Кремле, тем более радикальными будут перемены в России после его ухода. А второе зависит от того, сможет ли Украина побороть свои старые болячки в виде коррупции. Тогда после вступления в НАТО Украине будет все равно, как будут звать будущего руководителя России.