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статья Вот придет водопроводчик

09.06.2023

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Пикет у Госдумы. Май 2014 года. Фото: Грани.Ру

От редакции

Русские СМИ в изгнании при поддержке "Репортеров без границ" выступили с коллективным обращением к руководству крупнейших IT-компаний - просят найти совместные технические решения по противодействию блокировке YouTube и Telegram в России.

Да ведь это святое дело. Что же вам опять неймется, русофобы? Не вы ли, "Грани", годами бодались с Роскомнадзором, создавали "зеркала" на облачном хостинге, участвовали в проектах тех же "Репортеров" по борьбе с интернет-цензурой, жаловались на произвол больших платформ? Развитие domain fronting и продвижение безопасного браузера Tor, за которые ратуют русские журналисты в открытом письме, - это ведь часть глобальной борьбы за свободу. "Инженеры против диктатуры" - к чему тут можно придраться?

Приходится учитывать контекст и присматриваться к формулировкам. Презентация этой инициативы состоялась в начале недели на брюссельском форуме российской оппозиции. Там же Екатерина Шульман выступила с идеей назначения омбудсмена для антипутинской диаспоры. Собственно, это и есть два конкретных результата большого русского мероприятия в Европарламенте. Речь идет о лоббировании институциональных решений в интересах россиян: в первом случае предлагается создать особый пост в ЕС для защиты прав эмигрантов из РФ, во втором - "установить канал связи" между IT-гигантами и группой русских СМИ в изгнании.

Русские журналисты нашли для Маска, Цукерберга, Дурова, Кука убойный аргумент: "Мы не хотим оказаться в новой эпохе холодной войны". На какой планете писалось это письмо? Явно не на той, где Россия ведет в Европе крупнейшую горячую войну за 80 лет, совершает все виды военных преступлений, геноцид и экоцид. Эта война имеет и цифровое измерение: Украина ежедневно успешно сопротивляется на киберфронте. И уж, конечно, у нее есть запросы в этой связи. Тема расширения цифровых санкций против России в ущерб связности мирового интернета - сложная и фактически табуированная с весны прошлого года. Задача облегчения доступа к независимой информации для жителей РФ в какой-то момент вступает в противоречие с политикой санкционного удушения России. В любом случае социальная ответственность Бигтеха состоит сейчас прежде всего в том, чтобы помогать Украине выигрывать войну на всех фронтах.

Тем временем независимые российские медиадеятели коллективно озабочены президентскими выборами 2024 года. Вот так, без кавычек. Это событие - центральное в их послании. "По мере приближения предвыборного периода у нас есть серьезные основания подозревать, что уже этой осенью YouTube и Telegram могут оказаться полностью заблокированы в России, что превратит более 140 миллионов человек в заложники государственного пропагандистского аппарата". Знакомая лексика, не правда ли? Россияне в заложниках, и инженеры человеческих душ зовут на помощь просто инженеров, чтобы "срочно восстановить подключение российских граждан к разнообразной информации и к остальному миру", иначе "граждане России останутся запертыми в темноте наедине со своим президентом". Нет, русские журналисты не стесняются этой метафоры даже после блэкаутов в Украине. Европейские благодетели тоже пекутся о "запертых в темноте" россиянах. Расширение русского "оппозиционного" информационного и культурного производства рассматривается как безусловное благо, а не часть проблемы.

В этом небольшом русском воззвании к Бигтеху вся стратегия как на ладони: перетягивание повестки, перекладывание ответственности, закрепление привилегий, нормализация агрессии, подрыв санкционных усилий.

Кстати, обращение подписала среди прочих редакция "Псковской губернии". В этом издании - конечно, из самых лучших побуждений - публиковались репортажи из оккупированного Мариуполя.

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09.06.2023
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