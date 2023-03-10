

Алексей Навальный и Леонид Волков



От редакции



Леонид Волков ушел с поста руководителя международного ФБК после обнародования его письма в ЕС в поддержку снятия санкций с совладельцев "Альфа-групп". Помимо Волкова за олигархов ходатайствовали Наталья Синдеева, Вера Кричевская, Альфред Кох, Леонид Гозман, Сергей Пархоменко, Леонид Парфенов, Евгений Чичваркин, Владислав Иноземцев, Дмитрий Муратов, Илья Яшин (из заключения) и Елена Жемкова. Коллективное письмо обнародовал Алексей Венедиктов в ответ на публикацию расследования ФБК о его выгодном контракте с собянинской мэрией.



Громкий скандал в среде российской антипутинской общественности парадоксальным образом возвращает участников онлайн-баталий в зону комфорта. Мелькание знакомых имен, списки мелких грешков и неоспоримых заслуг, ласкающая слух аббревиатура "ДЭГ", споры о завышенных издательских сметах и качестве журнального контента, укрепление командного духа эховцев и навальнистов. Как будто не идет сейчас великая кровавая битва, которая должна закончиться полным разгромом России. Как будто все по-старому, "так уютно, по-домашнему": Венедиктов проворачивает схемы, крышуя "независимое" вещание, ФБК разоблачает коррупцию, обсуждаются "две стратегии оппозиции" и перспективы "раскола элит". Война создала не только досадные цензурные и санкционные помехи, но и новые возможности для талантливых российских авантюристов.



Когда Венедиктов открыто выступил с оправданием российских военных преступлений, а Волков начал агитацию за "план Маршалла для РФ", это не вызвало в русской онлайн-тусовке и тысячной доли нынешнего бурления. Зато когда эти два титана напрыгнули друг на друга, пришло время настоящего "парада лояльностей". Цвет русской общественной мысли поднялся на защиту руководителя "Эха", этой "важнейшей институции российской свободы", для сохранения которой просто необходимо было "мыть с ворами ноги в одном тазу".



Есть, конечно, робкие намеки на рефлексию по поводу этого воровского таза с водой ("каждый из нас [был] внутри какой-то клиентелы", - пишет политолог Александр Морозов, а журналистка Ксения Чудинова, бывший пресс-секретарь предвыборного штаба Ксении Собчак, публикует большой покаянный текст еще до венедиктовско-волковского скандала), но в основном ощущение моральной правоты не пострадало. Ни у Сергея Пархоменко, который оказался в уникальной роли - он и защитник Венедиктова, и один из тех, кто вписался вместе с Волковым за акционеров "Альфа-групп". Ни у Дмитрия Муратова, который так объяснил свое участие в лоббистской кампании: "А чего тут? Я подписал письмо под просьбой создателей мемориала Холокоста, доделывать мемориал надо" (мы рассказывали об этом киевском проекте с политической подоплекой, который финансировали Михаил Фридман и Герман Хан).



Принято сетовать на то, что деятели российской оппозиции ссорятся на радость Кремлю. Но с чего вы взяли, что в этой войне они на стороне Украины и свободы?



Венедиктов на западных площадках, как и Познер, продвигает кремлевские месседжи (прежде всего - ядерную страшилку), а в "постэховском" эфире не собирают средства для ВСУ, а наоборот, объясняют, что этого делать не надо.



Политическая повестка навальнистов, хотя и скорректированная к годовщине вторжения, не имеет ничего общего с поражением России в войне. И какая разница, помогал ли Волков "Альфе" как спонсору, источнику информации, потенциальному партнеру или "раскалывателю элит", и были ли в курсе его коллеги по ФБК. Несмотря на заявленные в "15 пунктах" тезисы о правосудии и компенсациях Украине, смысл деятельности навальнистов - в спасении России от разгрома. Это не так уж сильно отличается от позиции либертарианца Михаила Светова, который заявляет, что "репарации будут преступлением против России".



Все "важнейшие институции российской свободы" с 2014 года работали на нормализацию захватнической войны, и сейчас, частично придушенные и релоцированные, продолжают в том же духе. Даже вгрызаясь друг другу в глотки, они решают общую задачу. На это направлены и "альтернативная социология", и политический нетворкинг на Западе, и игры вокруг санкционных списков, и постоянное русское нытье в мейнстримной западной прессе.



Парадоксальный результат шумных разоблачений - нормализация всех постыдных практик, от собянинской кормушки до антисанкционного лоббизма, по принципу "война все спишет". И выработка общей программы, суть которой честно сформулировал Кирилл Рогов: против обвальных санкций, против люстраций, за "российский план Маршалла".



Недаром Венедиктов называет борьбу за снятие санкций с Фридмана благородным делом. Все так называемые антипутинские силы, оппозиционные СМИ и даже навальнисты работают на отмывание, реабилитацию, пересборку России. Дело даже не в том, что у них для этого нет морально-политических оснований - просто это задача врагов Украины. Споры о тактике, методах и репутациях только замыливают эту простую истину. Неважно, что движет теми или иными персонажами - неизлечимый патриотизм, циничный расчет, корысть, тщеславие, зависимость от кураторов или тусовки, психологическая травма или что-то еще. Важно, что этих русских слышат на Западе.



Конструкция западных санкций слишком хрупка. Механизм привлечения к ответственности за войну еще не выстроен. Путинское идеологическое и коррупционное проникновение в европейские структуры было слишком успешным. И сегодня "хорошие русские" - часть гибридного кремлевского арсенала.



Вывод из последних скандалов может быть только один: россиян на пушечный выстрел нельзя подпускать к составлению или корректировке санкционных списков, тем более за спиной у Украины. Никаких россиян. Ни с мутными биографиями, ни со светлыми лицами. Ни "решал" с вискариком, ни организаторов электоральных процессов, ни независимых политологов, ни нобелевских лауреатов, ни оппозиционных вещателей, ни даже политзеков. Это было понятно еще прошлой весной, когда навальнисты опубликовали свой "список 6000". А теперь для Авена, включенного в этот список, Волков просит поблажки у руководителей органов ЕС. А Фридман спекулирует дружбой с Немцовым и пытается вести циничный торг, обещая вложиться в восстановление Украины.



Идея внести раздор в ряды путинских олигархов с помощью санкционных послаблений, рассуждения о "состязательности" санкций и ситуативных альянсах с упырями, упорное желание поставить прагматику выше этики - все это работает на бенефициаров и соучастников русской машины войны, на умножение безнаказанности. Россию не отмыть в воровском тазу.