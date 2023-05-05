



Самое время вспомнить ставшую мемом фразу Леонида Кучмы: "Це ж було вже!" При всей демонстративной ненависти друг к другу, Пригожин и Гиркин ведут себя как близнецы-братья. Причем Пригожин устраивает ремейк, только с ограничением 18+. Можно поспорить, кто из них больший маньяк-психопат, но Гиркин не позировал на фоне трупов, не снимал жестоких расправ и не ругался матом. Гиркин называет Пригожина "Черным клоуном". Сам он в таком случае походил на "Грустного клоуна". В остальном его роль структурно была той же. Как бы независимого актора, народного героя, жестокого, но смелого полководца. Который только и делал, что обвинял олигархат и чиновничество в системном саботаже и предательстве идеалов. Заявляя, что если подмога не придет, то их всех, несмотря на героическое сопротивление превосходящим силам противника, ждет разгром. А заодно зазывая на фронт добровольцев. Кроме грязного мата, жуткой рожи и демонстративной жестокости, Пригожин отличается разве что еще одним - отсутствием прямых наездов или угроз Путину. Гиркин еще тогда пророчил главнокомандующему судьбу Милошевича. А так полное ощущение дежавю. Нытье Гиркина закончилось бегством из Славянска. Эскапады Пригожина могут закончится уходом из Бахмута, что он и грозит сделать 10 мая.



Предписаны им эти роли Кремлем или просто история повторяется? Готового ответа на этот вопрос у меня нет. У Гиркина роль безусловно была - человека, который "нажал спусковой крючок войны". Этим человеком был, конечно, не он. Но его вечное нытье о саботаже и предательстве давало Кремлю какое-никакое алиби и прикрытие. Что могут давать ему истошные вопли и макабрические сцены в исполнении Пригожина? Ну, во-первых, это позволяет держать бесправную армию смертников вне закона, чтобы забрасывать противника "мясом", не рискуя социальным взрывом. Впрочем, эта кредитка оказалась не безлимитной. Но есть и во-вторых: Пригожин выполняет ту же роль громоотвода, перекладывая вину за все неудачи на более-менее неопределенный круг "жирных котов".



Хотя не исключено, что он подстилает соломку самому себе. Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявляет, что конец "Вагнера" прогнозировался еще месяц назад. Они теряют ежедневно по 200 человек убитыми - и в условиях отсутствия источников пополнения живой силы просто неспособны продолжать полноценные боевые действия. "Он выдумывает снарядный голод, хотя за сутки с российской стороны в районе Бахмута было 520 обстрелов. Этим Пригожин оправдывает невозможность достичь каких-либо успехов. Слово "смерть" стало для них синонимом", - заявил Череватый.



Пригожин - по крайней мере, пока еще - системный игрок. Который тонко чувствует своего босса. На это указывает, например, сделанное им заявление после удара БПЛА по Кремлю. Суть которого была в том, что размахивать в ответ на него ядерной бомбой - это клоунада. (Кадыров восхитился "сдержанностью и мудростью" Путина, который не поддался "на эту гнусную провокацию".) Было бы странно считать Пригожина с Кадыровым разумными и взвешенными людьми. Скорее уж они если не узнали, то поняли, что Путин струхнул - и никаких "ударов возмездия", кроме варварских обстрелов Херсонщины, не будет. Косвенно этот приступ трусости подтвердил Песков, заявив о готовности Кремля к продолжению контактов с США - после обвинения Вашингтона в организации "покушения" на Путина. Что прочитывается вполне однозначно: не убивайте, давайте как-то порешаем. О системности Пригожина говорит и то, что к нему на службу отправлен "Мариупольский мясник" - генерал Мизинцев, ставший теперь замкомандира ЧВК "Вагнер".



Тем не менее его эскапады вызывают брожение в умах. Пропагандист Антон Красовский пишет, что он "хотел бы быть похожим на Евгения Викторовича". Одно из самых популярных неформальных кремлевских изданий, Readovka, приносит извинения за то, что использовало глагол "шантажировать" при описании заявления Пригожина. Рядовые комментаторы ресурсов типа "Царьград" призывают Пригожина на царство. Мол, Путин доживает последние дни, приди и владей нами. Старый лис Сергей Марков пишет, что "сегодня выступить против "Вагнера" - это политическое самоубийство" и что на его стороне "поддержка большинства российского общества, большинства солдат и офицеров российской армии". Но массовидного читателя новостей все это только запутывает: кто же здесь власть? "Голова кругом", "я уже ничего не понимаю", "при Сталине такого бардака не было" - примерно так выглядит типичная реакция на весь этот макабрический цирк с трупами и матюками.