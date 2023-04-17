



В минувшие выходные аналитики упражнялись в интерпретациях статьи Евгения Пригожина о дальнейших сценариях российско-украинской войны. Хозяин "Вагнера" допускает военное поражение России и заявляет, что предпочитает его "договорняку", за который якобы ратует "глубинное государство".



Евгений Пригожин очень далек от евангельской максимы "да будет ваше слово да - да, нет - нет, а прочее от лукавого". К его высказываниям, как к некоторым произведениям современного искусства, нужна пояснительная бригада. То ли он просто большой путаник и ясность изложения не его конек, то ли ему приходится посылать разнонаправленные сигналы, чтобы угадать, какой же из них верный. Когда ссылка на его последнюю статью широко разошлась под заголовками в том духе, что Пригожин "призывает Кремль прекратить войну", он вышел с пояснениями: мол, ничего подобного, я выступил как раз за продолжение войны и против "договорняка" с Западом. Институт изучения войны этому поверил: в самом деле, как иначе можно было понять статью под заголовком "Только честный бой: никакого договорняка"?



На мой взгляд, здесь мы имеем дело с типичным двойным посланием. Да, формально Пригожин действительно призывает воевать во что бы то ни стало. В то же время он очевидно не уверен в исходе этой битвы. Пригожин успокаивает своего адресата тем, что "в глубину" России украинские войска зайти не смогут. Из чего ясно, что выход украинской армии на границы 1991 года он отнюдь не исключает. Более того, не исключает и полного разгрома российской армии. Представляет его как потенциальное благо, но - не исключает же. А вот в успешное российское контрнаступление как раз не верит ("скажем мягко, не очень вероятно").



Возможно, Пригожину в самом деле хотелось бы, чтобы Россия превратилась в "Ощетинившегося Военного Монстра" (так в оригинале), перед которым весь мир "раздвигает ягодицы". Только вот путь к этому состоянию он описывает один - через разгром и последующую смуту, которые приведут Россию "на дно". Так себе план. И едва ли для многих из них он выглядит привлекательным. Для тех, кто еще не пропал в пучине психопатии, точно нет.



Одним словом, Пригожин как бы предлагает пресловутые две таблетки: глотаем эту - идем на дно, но потом от него, возможно, оттолкнемся, как Германия после Первой мировой, и тогда уж точно всем покажем; глотаем ту - сохраняем награбленное, глядишь, сможем с Западом договориться. Второй вариант он пафосно осуждает - как можно, не за то мы кровь проливали. Но это так, чтобы никто не догадался.



Показателен в этой истории кейс Гиркина. Который однозначно прочел послание Пригожина как призыв капитулировать. При этом Гиркина как будто ожидает внезапная проверка по двум статьям. Человека, который воплощает собой партию войны-во-чтобы-то-ни-стало. Вот это настоящая лакмусовая бумажка. Если охранная грамота, которая до сих пор безотказно работала, больше не действует и Гиркин будет арестован - значит, они там решили брать вторую таблетку. Да и сам факт возможности такого ареста говорит о том, что рука к ней потянулась. Очень они боятся. И дай бог, чтобы не напрасно боялись.