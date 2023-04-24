

Дмитрий Песков с сыном Николаем



В интервью, опубликованном 21 апреля, Пригожин заявил, что в рядах ЧВК "Вагнер" якобы воевал сын Пескова. Простым рядовым артиллеристом, "по колено в грязи и говне". Хотя он не называл его имени, а у Пескова двое совершеннолетних сыновей от разных браков, пропагандисты раскрыли инкогнито - речь о Николае Чоулзе, который стал известен сначала благодаря расследованию ФБК, а позже - звонку из "военкомата". Сам Чоулз и его отец подтвердили: да, воевал. История сразу же вызвала сомнения, в том числе в "патриотической" среде. А попытки их развеять оказывались смехотворными. Сам Пригожин выдал по этому поводу спич: "Это как же надо элитам обосраться перед собственным народом! Рабоче-крестьянская армия вкалывает, а элита прется от жизни. А рабочие и крестьяне погибают, и их дети погибают. В царской России дворяне точно так же воевали, а у нас дворянства нет, у нас есть жирующие негодяи. И есть народ, который отдувается за них".



Подтверждается высказанное ранее предположение о месте Пригожина в путинской системе: это реинкарнация Распутина, который символизировал близость царя с народом - поверх голов элиты. Впрочем, Пригожин выступил одновременно в роли судьи "обосравшихся" элит и их "отбеливателя". Что говорит о нем как о командном и системном, а не одиночном игроке. Существует вероятность, что Пригожин сам выдумал эту байку. Например, ему пришла в голову идея для стартапа - продавать представителям элиты индульгенции. Тем самым он заставил пропагандистов срочно фабриковать доказательства, поскольку они решили, что это кремлевская кампания, о которой их заранее не предупредили. Но такая вероятность все же мала. Как и вероятность того, что сочинить легенду Пригожина попросил сам Песков-старший, чтобы решить какие-то свои проблемы.



Наиболее вероятен самый очевидный вариант. "Сын Пескова" - это рекламная кампания весеннего призыва и вербовки на фронт добровольцев. Видимо, полной уверенности в действенности кнута электронных повесток нету. Понадобилось выбить из рук уклонистов один из козырей - "ваши дети, поди, не воюют". Постыдись, вот же, воюют, "по колено в грязи и говне".



Сын Пескова, этот "рядовой Чоулз" - идеальный кандидат для такой рекламной кампании. Ведь Навальный в свое время сделал его символом российской элиты.



До расследования ФБК, опубликованного в августе 2017 года, о нем мало что было известно. Почти ничего, кроме того, что на него заводили уголовное дело об избиении собственной бабушки ("нанес удары по голове, телу и лицу") - Инессы Буденной, снохи Семена Буденного, в чьей квартире он жил после возвращения из Великобритании. И что он свидетельствовал в суде против своей матери за несколько месяцев до ее смерти, чтобы выписать ее из московской квартиры. Сам Чоулз-Песков говорил изданию The Insider, что бабушку не бил, хотя заявление она на него действительно писала. А также настаивал, что с отцом практически не общается и никак от него не зависит.



Расследование ФБК опровергло это последнее утверждение. Перед нами предстал великовозрастный бездельник и прожигатель жизни, который купается в роскоши, нигде не работая. Не имея даже среднего образования, зато с тюремным сроком за грабежи, Чоулз вернулся из Великобритании, где ему едва ли что-то светило, и стал в России "хозяином жизни", но при этом фигурантом дела о неуплате алиментов. У Чоулза в России появился впечатляющий автопарк: на него были зарегистрированы электромобиль Tesla Model X стоимостью около 10 миллионов рублей, джип Range Rover примерно за 9 миллионов и несколько других транспортных средств, в том числе Mercedes и Ferrari. В инстаграме сын Пескова публиковал фотографии из частных джетов и салонов первого класса, а также снимки с занятий конным спортом. "Это история не о сыне Пескова, а о том, что перспектив у вас никаких нет, - говорил Навальный. - Наша страна приспособлена для таких, как Николай Чоулз... Нет в нашей стране социального лифта, который учтет ваше образование и трудолюбие, а потом поднимет вас на этаж, где живут состоятельные люди. А уж та часть, где обитают такие, как Николай, она вообще закрыта на ключ. От вас".



Во второй раз сына Пескова ославил Дмитрий Низовцев, соратник Навального. После объявления Путиным мобилизации осенью 2022 года он позвонил Николаю под видом представителя военкомата и предложил явиться в назначенное время. И получил ответ: "В 10 утра, естественно, завтра я не приеду. Если вы знаете, что я господин Песков, вы должны понимать, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился. Я буду это решать на другом уровне. Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали - поверьте, это ни вам, ни мне не нужно. У меня проблемы защищать родину нет, но мне надо понимать целесообразность моего там появления, я говорю вам о политических определенных нюансах". Чоулз добавил, что никакой галочки о том, что он готов пойти добровольцем на фронт, ставить не нужно, поскольку он поступит так, "как ему скажут".



Согласно же новой легенде, Чоулз на тот момент должен был находиться на фронте - "по колено в грязи и говне". Поскольку Пригожин утверждает, что Песков-старший обратился к нему прошлым летом: мол, сын рвется на фронт, что посоветуешь. И тот взял его к себе по подложным документам - под другой фамилией. Хотя в это же самое время Tesla сына Пескова продолжала собирать штрафы на его любимых маршрутах.



Совсем уж абсурдной сделал эту байку "политолог" Сергей Марков, когда выложил в качестве доказательства фото с принятия воинской присяги сыном Петра Порошенко. Путано извиняясь, Марков заявил, что "в главном этот ошибочный пост был правильным". Следом абсурд усугубил Олег Царев: мол, прекращайте смеяться и злорадствовать, какая вообще разница, где там был или не был сын Пескова, главное, что элиты начинают понимать! Ну почему "начинают", они давно уже мастера имитаций и фальсификаций. Ну а качество исполнения - по принципу "и так сойдет".