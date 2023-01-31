



Если вы подыскивали эвфемизм для грубого выражения про жабу и гадюку, жизнь сама его предложила - поссорились Гиркин с Пригожиным. При всей стилистической разнице между ними, они не только оба психопаты, но и в равной степени путинские порождения. Словно части распавшегося надвое Путина. Но не как в истории про доктора Джекила и мистера Хайда. Тут оба - мистер Хайд. Что Гиркин, изображающий белогвардейского офицера из советских фильмов, что Пригожин, изображающий данелиевского Доцента.



Игорь Гиркин любит роман "Золотой теленок" и часто на него ссылается. Настаивая при этом, что его настоящий автор - Михаил Булгаков. Судя по тому, как Гиркин летом прошлого года внезапно обрадовался аресту Владимира Мау, экс-ректора РАНХиГС, - видимо, решив, что "уже началось", - у него были психологические проблемы с тем, что соавтор его любимого произведения - еврей. Для черносотенца это обычное дело. Если взять персонажей его любимой книги, то он кто - великий комбинатор или зицпредседатель Фунт? Широко известное "спусковой крючок войны нажал я" вроде бы намекает на первое. И хотя Гиркин действительно находился в гуще событий (например, он в ответе за кровь первого погибшего украинского военного - прапорщика Сергея Кокурина, застреленного 18 марта в Симферополе), свою роль он, очевидно, преувеличивает. Но это с одинаковой вероятностью может быть как бахвальством мегаломаньяка, так и частью операции прикрытия.



Поскольку никто не опровергал, что Гиркин является полковником ФСБ, и некий генерал-майор под псевдонимом это даже публично подтверждал, запутывание следов могло входить в его прямые служебные обязанности. Своим постоянным нытьем из Славянска весной-летом 2014 года о том, как Москва его бросила и предала, Гиркин как бы неопровержимо доказывал, что "их там нет". Он сам не считается, потому что ушел в запас, а Бородай вообще к ФСБ не имеет отношения, это Белковский когда-то пошутил, что он генерал-майор. Просто два закадычных друга, оба когда-то воевавшие в Приднестровье и под прикрытием удостоверений сотрудников газеты "Завтра" осуществлявшие спецоперации в Чечне, решили тряхнуть стариной и прийти на помощь шахтерам. Ну и возглавить их. Так это братская помощь в частном порядке. Или, по словам Бородая, в рамках "частно-государственного партнерства".



Схема сработала. Вопреки очевидности дискурс про "сепаратистов", от которого полшага до "восставшего народа Донбасса", удалось навязать мировому сообществу. В то же время создавалась ЧВК "Вагнер", чтобы подобную как бы самодеятельность превратить в постоянный инструмент - армию "ихтамнетов". За нее не нужно нести ответственность. И она, в силу своего незаконного статуса, может быть использована для самых грязных дел самым грязным образом. Кроме того, с потерями ее бойцов можно уже совершенно не считаться.



Гиркин вчера - это Пригожин сегодня. Разница между ними в том, что у Гиркина денег нет (хотя Пригожин говорит, что есть). При всем его имидже "вашеблагородия" трупы горловского депутата Владимира Рыбака и киевского студента Юрия Поправко со вспоротыми животами не забыты.



Флер таинственности, который долго сопровождал фигуру Пригожина, помог создать ему демонический образ. Он вмешивается в американские выборы, колонизирует Африку, заставляет замолкнуть критиков, собрал армию безжалостных убийц и попирает военачальников. Вот-вот пробьет себе дорогу к московскому трону окровавленной кувалдой. Но в действительности нет каких-либо признаков того, что Пригожин - нечто большее, чем отмычка и кастет в путинских руках. Такой же зицпредседатель, как и Гиркин, только более прокачанный и со звериным оскалом.



Как раз ссора с Гиркиным и выдала в нем дутую величину. Сколько у Гиркина дивизий? Нисколько. Почти 800 тысяч подписчиков в Telegram - это, конечно, сильно, но у "Кровавой барыни" больше. Все остальное существует только на уровне предположений. Предполагаемая крыша, которая позволяет ему высказываться, переходя все мыслимые красные линии. Предполагаемая поддержка разделяющих его черносотенные взгляды силовиков. Это вещи неочевидные и непроверяемые. А на поверхности ситуация выглядит так, что еще недавно великий и ужасный Пригожин психанул и втянулся в перебранку с отставной козы барабанщиком. Что в условном реалити-шоу принесло очки скорее этой "козе": схлестнулся с самим Пригожиным и выжил, тот оказался способным только на истеричную ругань в ответ.



Пригожин был одним из немногих, кого Гиркин то ли остерегался, то ли не находил повода критиковать. Более того, до этого конфликта он несколько раз как-то робко (но гордо) намекнул, что вот хорошо бы тот с ним связался и предложил сотрудничество. Что-то не сложилось. К слову, этот жабогадюкинг еще 14 декабря прошлого года начал Соловьев. Назвав Гиркина "стратегом хреновым", который "обосрался" в 2014 году и его за это "чуть не расстреляли". А теперь, дескать, если хочет что-то доказать, пусть идет к вагнеровцам и не трындит. Примерно то же самое ему потом повторит и Пригожин, разве что украсит свои реплики специфическими зековскими оборотами. Стрелков обидится и никуда не пойдет. Будет сидеть и обзываться в ответ.



Похоже ли это все, прости господи, на "раскол элит"? Нет, это похоже на их безумные ток-шоу, где все орут, визжат, брызжут слюной, изображая как будто полемику, которую они себе иначе не представляют, но при этом все несут одну и ту же пургу. В сортах этих убийц и маньяков не очень хочется разбираться. Партия вспарывателя животов против партии размозжителя голов.