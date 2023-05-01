



Одиозный хозяин ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин дал интервью не менее одиозному "военкору" Семену Пегову. Интервью, как обычно, алармистское, но в этот раз очень уж пессимистическое. Чувствуется, что Пригожин всерьез опасается наступления ВСУ, которое, по его расчетам, должно "стопроцентно" начаться до 15 мая, и совсем не уверен, что российской армии удастся его отразить. Вернее, он почти уверен в обратном.



Пригожин традиционно пожаловался на нехватку снарядов у "Вагнера". Впрочем, у него это давно уже стало фигурой речи. Судя по данным украинской стороны, недостатка в снарядах штурмующие Бахмут российские войска, и в том числе вагнеровцы, не испытывают. Скорее ощущается нехватка людей для "мясных" штурмов. Пригожин говорил о больших потерях, и вот здесь наверняка не врал: "Вот просто каждый день, пачками, тысячи, тысячи, тысячи тел, которые мы вытаскиваем, кладем в гробы и отправляем по домам. Вместо того чтобы они были живы, здоровы и воевали..." Он обнародовал текст своего письма Шойгу с просьбой "о незамедлительной выдаче боеприпасов" (интервью вышло 29 апреля). В противном случае Пригожин пообещал "довести до Верховного главнокомандующего информацию о существующей проблеме для принятия решения о целесообразности дальнейшего нахождения подразделения ЧВК "Вагнер" в населенном пункте Бахмут".



"ЧВК "Вагнер", не имея боеприпасов, неся высокие санитарные потери в отсутствии боеприпасов, скоро закончится... И он (Шойгу. - Б.С.) должен принять решение: мы убиваем остатки, включая тысячи человек, включая те 6 тысяч командиров рот, которые последние в стране остались, никак не хотят в советскую армию идти, а хотят только в ЧВК "Вагнер" быть. Либо НЕ убиваем..."



Возмутился владелец "Вагнера" и снятием с должности замминистра обороны Михаила Мизинцева, с которым у него сложились довольно тесные отношения, что, вероятно, и стало причиной увольнения.



Главным же стало заявление Пригожина о том, что вагнеровцы могут уйти из Бахмута: "Мы ЧВК "Вагнер", мы патриоты, и мы будем идти в Бахмуте, пока у нас есть последний патрон. Но этих патронов осталось уже не на недели, а на дни. И поэтому, если дефицит по боеприпасам не будет восполнен, то мы вынуждены будем в организованном порядке, чтобы не бежать, как трусливые крысы, потом, либо выходить, либо остаться погибать. Скорее всего, часть подразделений мы вынуждены будем вывести с этой территории, а потом, как бы ни хотелось нашим бюрократам, посыплется все остальное. И поэтому колокол уже гремит, этот колокол называется набат. Мы бьем в набат". А также ответ на явно провокационный вопрос Пегова о том, может ли ЧВК "Вагнер" развернуться и пойти на Москву: "Мысль интересная, но не думали. У нас Бахмут, Москва нам не враг. Там Ленин лежит. И на Рублевку не пойдем, потому что Рублевка большая. Второе - если вы опасаетесь, то идите воюйте в Бахмуте сами. ЧВК "Вагнер" приехала из Африки при полном боевом комплекте, когда стало тяжело родине. Пока родине тяжело - мы здесь. Если у родины все в порядке, то отпустите нас на вольные хлеба. На сегодняшний день мы приходим к тому, что ЧВК "Вагнер" заканчивается и через какое-то время перестанет существовать. Мы уйдем в историю".



Уйти из Бахмута Пригожин грозился уже неоднократно. Но на этот раз угроза выглядит реальной. Пригожин теперь ориентируется на неблагоприятный для российской стороны исход украинского наступления, что как минимум будет означать потерю оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Глава "Вагнера" понимает, что полностью овладеть Бахмутом до начала украинского наступления уже не удастся, а в случае, если обе группировки российских войск на юге Украины будут разбиты, захваченные кварталы Бахмута и его окрестности придется покинуть как вагнеровцам, так и регулярным российским войскам, поскольку срочно надо будет восстанавливать фронт на юге.



Но Пригожин, похоже, допускает и еще более катастрофический сценарий. На вопрос, не боится ли он своим интервью дестабилизировать обстановку в России, он ответил: "Не боюсь. Пора уже собраться в кучу. Среди кого это дестабилизирует - среди обитателей Рублевки? Пускай уже едут во Францию. Россия сегодня находится на грани катастрофы. И этот самолет может просто рассыпаться в воздухе. Только чиновникам в высоких кабинетах на это плевать. У них на Рублевке все хорошо, жена выбирает, на какой яхте кататься, любовница за границей. И они очень любят, когда им говорят: "О величайший!""



Значит, Пригожин допускает, что наступление ВСУ может привести к потере боеспособности и разложению российской армии. Вот тогда ЧВК "Вагнер" может очень пригодиться самому Пригожину и тем, кто за ним стоит. Потому и сделан толстый намек на возможный поход вагнеровцев на Москву. Можно представить себе сценарий, когда на территории потерпевшей поражение в войне России будут сражаться с одной стороны ЧВК "Вагнер" и ее союзники, а с другой - силы Министерства обороны в союзе, возможно, с Росгвардией. Своих союзников Пригожин назвал в интервью Пегову. Это глава Чечни Рамзан Кадыров и генералы Михаил Мизинцев и Сергей Суровикин. За Кадыровым стоит военная сила в виде подконтрольных ему чеченских вооруженных формирований. Мизинцев сейчас остался без должности и популярностью в армии не пользуется. А вот Суровикин возглавляет ВКС и популярен среди части военных. Поэтому в случае возникновения гражданской войны он мог бы привести на сторону вагнеровцев какие-то части регулярной армии.



Известно, что за спиной ЧВК "Вагнер" стоят ФСБ и администрация президента России. Росгвардия, бывший начальник штаба которой Алексей Кузьменков назначен заместителем министра обороны вместо Мизинцева, контролируется лично Путиным. Вполне возможен вариант вооруженного противостояния ЧВК "Вагнер" и некоторых более мелких "частных армий", кадыровцев и части регулярной армии, с одной стороны, и большей части сил Министерства обороны и подконтрольных ему ЧВК вместе с Росгвардией - с другой. При этом вооруженные силы Минобороны может возглавить не Шойгу, не Герасимов, а какой-то другой генерал. А на чьей стороне будет Путин и какова будет его судьба, предсказать невозможно.



Подобный сценарий сегодня выглядит фантастическим. Но Пригожин его не исключает и, вероятно, по-своему к нему готовится. Уже ближайшие месяцы покажут, может ли этот сценарий воплотиться в жизнь.