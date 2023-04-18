



Путин как будто услышал критику со стороны "турбопатриотов". Они обвиняли его в том, что он самоустранился от войны, которую сам же и развязал. И вот впервые с начала февральского вторжения он посетил линию фронта. Или сделал вид, что посетил. По информации украинских медиа, штаб группировки российских войск "Днепр", где побывал человек, похожий на Путина, находится на территории оккупированной Арабатской стрелки (северо-восточная часть Крымского полуострова), в детском лагере "Приморский". Что примерно в 170 км от линии фронта. Здесь же он подарил военным икону-складень, добавив, что "скоро у нас будет Пасха". Так что время визита остается под вопросом. Как и то, совершил ли его тот же Путин, который отказывался лично принимать у послов верительные грамоты и пить с ними шампанское "из-за санитарных ограничений". Одним словом, некто, внешне похожий на Путина, но не очень похожий на него по своей модели поведения, совершил визит в неустановленное время в оккупированный детский лагерь.



Интригой стала икона - копия той, что принадлежала, по словам Путина, "одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи". И достаточно долго в информационном пространстве циркулировала версия, что этим министром был полный тезка генерала Дмитрия Милютина, заместителя главы Департамента оперативной информации (ДОИ) Пятого управления ФСБ. Который, как считается, курирует "ближнее зарубежье" и предоставлял Путину информацию об Украине накануне вторжения.



Сторонники ведения войны до победного конца и во что бы то ни стало воспряли духом. Еще бы, ведь это Дмитрий Милютин в свое время уговорил императора Александра II организовать осаду Плевны. Что стало ключом к победе в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов - реваншу за поражение в Крымской войне. Кроме того, это он разбил армию имама Шамиля на Кавказе и завоевал Среднюю Азию. Он же подавил восстание 1863-1864 годов, в российской историографии известное как "Польское восстание". Милютин сделал ставку на всеобщую воинскую повинность, заменив ею рекрутский набор. С тех пор "защита престола и отечества" стала "священной обязанностью каждого русского подданного". А для "утверждения владычества" на завоеванных территориях, считал Милютин, необходимо было заставить покоренный народ "пасть духом", чтобы сломить его волю к сопротивлению.



Как будто идеальный персонаж для неоимперской пропаганды. И это было тут же подхвачено. Мол, Путин подал четкий символический сигнал: Россия снова будет империей! Быть русской победе!



Эти восторги и без того были достаточно нелепы. Последняя победоносная война империи была не только пиком ее могущества, но и началом заката. Поддавшись общественному запросу на реванш, Александр II получил в итоге внешнеполитический провал, заложил мину замедленного действия в балканский пороховой погреб и вызвал к себе ненависть внутри страны, превратившись из "царя-освободителя" в "царя-предателя". Как и предсказывал министр финансов Михаил Рейтерн, Русско-турецкая война остановила реформы, разорила Россию и подготовила почву для революции. Сам император, напомню, был убит народовольцами.



Выдержав драматическую паузу, Кремль заявил, что нет, этот "один из самых успешных министров" не Милютин, а его преемник - Петр Ванновский. Путин подарил копию именно его иконы.



Такой странный выбор разочаровал "турбопатриотов". Имя Ванновского мало что говорит широкой публике. Он не отметился ни значительными реформами, ни какими-либо победами. Поражениями, впрочем, тоже. Потому что в период его пребывания на посту военного министра Российская империя войн (в кои-то веки!) не вела. По оценке современников, Ванновский был "заурядным фельдфебелем". Человеком не слишком большого ума и культуры, деспотичным, грубым и придирчивым, реакционером. Хотя Витте, например, считал, что министерство тот "держал в порядке", Русско-японская война была проиграна не при нем, но его армией.



Как будто очень странный выбор. И как его использовать кремлевской пропаганде, не очень понятно. Значит ли он, что Путин посылает сигнал о мире? Скорее это такой же пример двойного послания, как в "программном" тексте Пригожина. Но с более выраженным элементом биполярного расстройства. В Путине борются две ипостаси: одна хочет "закогтиться" и выторговать себе безопасность, а другая - завоевать условный "Константинополь". Психологически ему сейчас явно комфортнее в эпохе, когда "русский царь рыбу удит". В ней так уютно, по-домашнему. И можно умереть своей смертью, как умер в своем крымском дворце Александр III. Эпоха его отца, Александра II, не близка Путину из-за того, что это была эпоха реформ, да и закончилась она насильственной смертью императора. Но внутренний голос нашептывает: "Всех убьем, всех ограбим, все будет, как мы любим". Так что информационное пространство, похоже, просто отражает это биполярное расстройство.