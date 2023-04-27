

Акция нацболов на станции "Алма-Атинская" московского метро. Январь 2022 года.



На фоне отсрочки контрнаступления ВСУ и участившихся тревожных звоночков в западных медиа российские пропагандисты расслабились. Некоторые даже снова впали в эйфорию, решив, что положение Украины безнадежно, а у них-то в запасе десятилетия. Когда страх скорого поражения прошел (очень надеемся, что зря), они опять заговорили о том, брать ли им всю Украину или все же немного оставить - чтобы выселить туда всех "неблагонадежных". И снова стали крутить головами по сторонам в поисках врагов. Мировому сообществу на заметку: когда их не бьют больно на поле боя, они берутся за старое и начинают мечтать о мировом господстве.



Кыргызстан задумался о переходе на латиницу - Россия запрещает поставки молочной продукции оттуда. Хотя, казалось бы, при чем тут вообще Россия. Пашинян заявил, что готов отказаться от притязаний на Нагорный Карабах ради мира, - и сразу же стал "предателем". Который "сдает регион в обмен на пряники Евросоюза". Понятно, что волнует их не судьба армян, которых они легко и непринужденно кинули, а неизбежная ревизия отношений с Россией - в случае завершения конфликта эти отношения утратят для Армении свою острую значимость. А может, даже и не в региональном влиянии дело - просто нужно наказать народ за то, что осмелился сменить власть. Одиозный "военкор" Дмитрий Стешин, например, заявляет, что армяне-де "несут коллективную ответственность" за избрание Пашиняна - как несли немцы за Вторую мировую. Потому хорошо бы им всем скопом как-то жизнь испортить. Сейчас подкаст с его участием удален с сайта "Радио КП". Вероятнее всего, из-за прямого призыва к совершению теракта в Норвегии (потому что она "вассал" США). Но явно не из-за призывов наказать армян или аннексировать северные области Казахстана. И уж конечно, не за план по уничтожению украинского языка и культуры, с размещением нелояльного меньшинства в гетто.



Вообще политика России - это наглядное пособие на тему "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть". Удивительное дело, но еще в 2021 году подавляющее большинство украинцев (около 80%) относились к россиянам положительно. Пускай уже не к стране, тем более не к ее руководству, что естественно после оккупации Крыма и части Донбасса, к "обычным гражданам", но это все равно был колоссальный ресурс. Теперь хорошее отношение к чему бы то ни было русскому относится к области социально неприемлемого. Причем далеко не только в Украине.



Они не умеют не смотреть свысока, не угрожать и не шантажировать. Тот же Стешин, хотя он далеко не первый и не единственный, заявляет: "У нас есть историческое право на эти земли (северные области Казахстана. - Д.Г.). Историческое. Этическое. Там люди-то русские не очень хорошо себя чувствуют. У нас страна вымирает, нам любое вливание наших людей бесценно".



"Неужели они не понимают, к чему могут привести их слова и высказывания? Всему есть предел. Не надо так с нами! У вас друзей уже не осталось - только белорусы и мы. Будете так с нами поступать - мы уйдем по-английски, не попрощавшись", - предупреждал еще в 2020 году казахский журналист Руслан Мелекша. Добавляя, что не только север Казахстана, но и Западная Сибирь, и Алтай, и Оренбург, и Астрахань - все это территории, где жили казахи задолго до того, как там появились россияне.



Казахи пока еще не уходят, но усиливают контроль за соблюдением антироссийских санкций. И второй год подряд отменяют парад на 9 мая. В Петропавловске арестованы трое подозреваемых по делу о пропаганде сепаратизма. После скандальной истории с 23-летним казахским студентом томского вуза Маргуланом Бекеновым, который оказался в ЧВК "Вагнер" то ли добровольно, то ли в результате похищения (родные заявляют о насильственной вербовке), представитель МИДа Казахстана Айбек Смадияров обратился к гражданам страны: "Ребята, это не ваша война!" И напомнил об ответственности за наемничество. В случае, если Маргулан Бекенов записался в ЧВК добровольно, на родине его ждет от 5 до 9 лет тюрьмы (хотя Стешин уверяет, что его знакомый получил за то же самое "пятнашку").



Многое роднит Кремль и Акорду, но, при всей схожести политических режимов, Россия не в состоянии залучить Казахстан в близкие союзники. Но это не потому, что Казахстан примерил на себя судьбу Украины и сделал определенные выводы. Не потому, что не слепой и не глухой, чтобы не замечать этой пасти, которая облизывается на его земли. Нет, всему виной, оказывается, "внешнее управление". Российские пропагандисты любят называть Казахстан "криптоколонией" - нет, не Китая, как можно было подумать, а все того же "коллективного Запада".



Россия просто не в состоянии увидеть себя со стороны. Давайте, не останавливайтесь. Больше ада, как говорится. Может быть, так мировому сообществу будет понятнее, что этот реваншизм не излечить никакими компромиссами, только полным разгромом.