Страны Центральной Азии столкнулись с новой волной миграции из России после 21 сентября. Ежедневно границу пересекают десятки тысяч россиян, бегущих от мобилизации. Многие из них получают бескорыстную помощь и поддержку. В российских соцсетях отзывчивых казахов противопоставляют "русофобствующим" жителям стран Балтии. Но наплыв россиян в Казахстане воспринимается как угроза. Почему - объясняет известная казахстанская блогерка и историк Айнаш Керней. Мы публикуем ее текст с сохранением авторской орфографии (за исключением этнонима "қазақи" - мы заменили его на привычный русский вариант).





Россияне на казахской границе. Кадр видео



Вероятно, российские мигранты испытывают недоумение от, мягко говоря, негостеприимства казахов. Это отношение обусловлено рядом причин, основу которых заложили сами россияне.



Контекст первый. Украина. Еще вчера нынешние российские мигранты поддерживали риторику русских пропагандистов. Их не волновали бомбежки украинских городов, они не испытывали ни ужаса, ни стыда, ни дискомфорта от кадров и фактов военных преступлений в Буче, Ирпене, Мариуполе и других населенных пунктах. Их побег - не признак неприятия путинской идеологии, внезапного озарения или неожиданного приступа эмпатии. Они бегут от угрозы быть превращенными в пушечное мясо.



Если бы русская армия имела успех и стерла с лица земли украинские города, эти люди ликовали бы и гордились "силой русского оружия". Они не жертвы путлера, а его единомышленники, те, кто одобрял политику путлеровского режима, плоть от плоти его, более того, - его опора. И они едут с одиозной Z на авто, спохватываясь лишь на границе. Однако снятие символа их идеологии ничего не значит. Эта идеология вбита в голову, мышление.



Агрессия против Украины - это квинтэссенция, результат русской идеологии, имперства и шовинизма, суть которых нашла выражение в лозунге денацификации.



От неизменного эпитета "великий(-ая)" по отношению к русскому балету, литературе, языку, художникам, спортсменам и т.д. - лишь один шаг до "недолитературы", "недоязыка", "недокультуры" других народов. Русские не могут принять мысль о том, что все культуры и языки равны и являются достоянием человечества. Им не понять, что культура жителей даже маленького островка, затерянного в океане, уникальна и ценна для человечества.



Сначала пренебрежение к другим культурам, потом признание их неценными, а затем допустимость мысли об их уничтожении, стирании. На этом строилось отношение к колонизированным народам - к тем, кто продолжает, увы, находиться в колониальной зависимости от рф.



Контекст второй. Риски. Рф, все годы посягающая на территориальную целостность Казахстана, до сих пор представляет для нас реальную угрозу. В данный момент - оккупация посредством массового переселения русских.



Вполне отдаем себе отчет в том, что на месте Украины могли быть Казахстан, Грузия или иная страна. И тогда вместо Бучи, Ирпеня, Мариуполя могли быть наши города и аулы. И жертвами насилия, пыток, расстрелов могли быть наши граждане: женщины, дети, старики. Было бы то же самое, один в один. Сказанное - не гипотетическая угроза. Мы стояли в шаге от этого еще в январе этого года (нам еще предстоит открытие того, что они успели тут натворить сами или руками местных силовиков). И местные совки подняли голову, уверенные в защите со стороны рф и местной власти, колониальной по своей природе, из их уст зазвучали угрозы и благодарность за ввод войск ОДКБ. На этом фоне в страну без всякой проверки входят сотни тысяч адептов путлера. Сколько среди них активных агентов, прибывших вести подрывную деятельность и обрабатывать местное население, - неизвестно.



Контекст третий. Исторический. Массовые переселения из россии никогда не приносили казахам ничего хорошего. Сначала, после отмены крепостного права в россии, началось стихийное крестьянское переселение. Колониальная администрация обеспечивала прибывших землей путем отъема пастбищ и водоемов казахов.



Во время первой же сессии (1906 г.) созданной Государственной Думы казахские депутаты заявили о необходимости приостановки переселения. Та Госдума была распущена. После роспуска второй Думы казахов лишили права избирать и избираться в Госдуму, то есть иметь защитников своих интересов. Между двумя Госдумами была принята столыпинская реформа. За неполные пять лет на казахские земли было переселено свыше миллиона русских. Так россия решила проблемы якобы нехватки земли (которой не хотели делиться русские помещики) за счет казахов. "Успех" cтолыпинской реформы был основан на грабеже казахов, что, помимо прочих причин, привело к восстанию 1916 года. Восстание было кроваво подавлено силами российской армии, местного псевдоказачества и имеющих право владеть оружием крестьян-переселенцев.



Следующие волны переселения не прекращались еще полвека: начало 1920-х годов (русские бежали от голода), конец 1920-х - шли за обещанной казахской землей, потом были раскулаченные, депортированные, сосланные в лагеря, эвакуированные, целинники.



Пока алашордынцы (Алаш-Орда - казахское государство, учрежденное в декабре 1917 года и ликвидированное большевиками. - Ред.) не были репрессированы, они продолжали выступать против массового переселения. Они понимали угрозы: отъем земли, численное соотношение, насильственная ассимиляция, насаждение ценностей и нравов русских и т.п.



Массовое переселение никогда не приносило казахам добра. Одни лишения, отъем земель, потерю работы, дискриминацию, значительное сокращение сфер употребления казахского языка, навязывание доминирования русской культуры, проявление бытового шовинизма и открыто проводимую политику дискриминации по национальному признаку.







Контекст четвертый. Моральный. Массовый побег русских из рф - это способ не только избежать мобилизации, но и уйти от ответственности. Русские, воспевающее Вотрую мировую войну (называемую ими Великой отечественной), очень хорошо знают, что Германия была подвергнута принудительной денацификации. Они были согласны с этим. Даже 70 лет спустя русские все еще грозили германцам походом "на Берлин" и "можем повторить". Они считали справедливым и необходимым перевоспитание германцев, изменение их мышления. Теперь дерашизация, дешовинизация сознания предстоит самим русским. Перевоспитание будет касаться всех сторон жизни (санкции в том числе), и этот процесс займет 2-3 поколения. И миллионы русских, покидая сегодня россию, пытаются избежать ответственности. Следовательно, они сохранят этот вирус шовинизма и имперства и понесут его дальше. Они несут с собой совок (мы уже видим признаки этого). Они должны быть в своей стране и пройти всей нацией процесс дерашизации. Иначе угроза рашизма не исчезнет и будет изнутри подрывать те страны, где поселятся сторонники путлера. Именно бегущие сегодня из россии должны нести коллективную ответственность и пройти путь осознания ущербности. Недопустимости, одиозности их отношения к миру и другим народам.



Контекст пятый. Колониальный. Почему столь же неприязненное отношение мы не испытываем в адрес казахов, башкир, татар, саха, ногаев, тыва, бурятов, дагестанцев, чеченцев и других народов, чья территория пока еще входит в состав рф? Потому что они находятся в колониальной зависимости и в полной мере испытывают колониальный гнет. Он выражен не только в политической зависимости, экономической экспансии, но и в лишении этих народов национальной идентичности, языка и культуры. Фактически происходит искомая путлером "денацификация" названных и других народов на территории рф.



Названным и другим колонизированным народам нужна деколонизация сознания, которая позволит освободиться от русской пропаганды и осознать свое положение дискриминируемых, подвергшихся геноциду.



В дни войны, обнажающей суть любой власти и проводимой ею политики, шовинизм проявился в откровенном геноциде представителей национальных регионов. Их отправляют на фронт погибать за так называемый русский мир. За тот самый русский мир, ради доминирования которого они были лишены своего исконного мира. Они, если хотите, находятся в положении наших дедов, которых использовали как пушечное мясо во Второй мировой войне, миллионами губя в "котлах", окружениях, бессмысленных атаках (отсюда - закрытие архивов периода ВМВ). И немногие вернувшиеся молчали о войне, потому они не могли найти язык, способный выразить пережитый ими ужас, осознание массовой бойни, устроенной по воле сталина и бездарных генералов-мародеров.



Наши крымские татары, чеченцы, ингуши, получив в 1960-1970-е годы гипотетическую возможность вернуться на свою историческую родину, обнаружили, что их дома заняты русскими из внутренних областей россии. Эта практика используется и сейчас на землях Украины, а с 2014 года - в Крыму ("там же так душевно, по-домашнему!").



Наши русские, чеченцы, корейцы, ингуши, дойчи и др. - это потомки раскулаченных и сосланных, депортированных, понесшие невосполнимые потери и пережившие горе лишения родины. И российские мигранты должны это понимать, прежде чем ожидать сочувствия. Это так удобно - "не знать" реальную историю, не так ли? И потом делать удивленное лицо и обвинять мир в русофобстве. Россиянам следует пожаловать не на чужие земли, а в реальный мир без советских мифов и шовинистических штампов.









Россияне в ЦОНе (центре обслуживания населения) Алматы. Кадр видео



Контекст шестой. Ценностно-идеологический. Именно шовинизм, отсутствие эмпатии, безразличие к судьбам своих соотечественников других национальностей привел к результату, от которого теперь бегут российские мигранты. Они - не жертвы пропаганды. Это российская пропаганда есть проекции их взглядов.



Шовинизм проявляется даже в мелочах. Для россиян выходцы из Центральной Азии - это мигранты и гастарбайтеры, а сами россияне в аналогичной ситуации вдруг превращаются в релокантов, вынужденных переселенцев, ценных специалистов или беженцев. А чем разница? В национальности, расе?



Российские мигранты сняли знаки Z и полосатые ленты, но пропитанные путинской пропагандой мозги никуда не делись. В недавнем интервью казахскому блогеру эти мигранты на вопрос "чьи Крым, Донецк, Луганск?" ответили: "Это земля тех, кто там проживает". Гитлеровско-путинский подход. И эти люди едут к нам, чтобы потом утверждать, что земли, на которых они оказались, принадлежат им. Этот "фокус" мы уже проходили. Мигранты несут с собой вирус русского шовинизма, имперской идеологии и прочие маркеры так называемого русского мира. Всего того, от чего мы избавлялись 30 лет.



Контекст седьмой. Альтернативный. То политическое образование, которое останется от нынешней рф, должно быть лишено права иметь свои вооруженные силы. И аргументом в пользу этого решения служат массовые военные преступления против гражданского населения Украины, а также то, что русская военщина превратила свою армию в сборище бандитов, отдала оружие в руки преступников. Деградация армии - последнее свидетельство деградации государства.



Создание некоего нового русского государства должно осуществляться усилиями самих русских, а не руками, борьбой и жертвами представителей национальных регионов. Русские были получателями выгод в империи. Теперь они бегут от сотворенного ими, а разгребать проблемы они вынуждают тех, за счет кого жили и кого дискриминировали. Чтобы потом вернуться на готовое? Российские мигранты должны возвратиться домой и сделать работу над ошибками. Возвратиться именно теперь, когда грядут перемены и появляется исторический шанс изменить судьбу своей страны. Как это делают дагестанцы, саха, буряты и другие.



Контекст восьмой. Местный. Местная власть пытается перевести потенциально конфликтную ситуацию на национальную почву, как это делал экс-президент. Только нынешний конфликт не межнациональный, а идеологический. Власть размывает эту проблему, потому что сама выступает на стороне путлеровской идеологии, по сути выполняя функции колониальной администрации. Отсюда ее решение оказывать помощь мигрантам. Совсем как в колониальные времена, когда против дискриминации казахов и преференций русским переселенцам выступали алашордынцы.