

Фото из твиттера президента США



Визит канцлера Германии Олафа Шольца в США, несмотря на закрытый характер его встречи с президентом Джо Байденом, имел одну ясную публичную цель - продемонстрировать единство Америки и Европы в поддержке Украины. Оба лидера призвали к усилению санкционного давления на Россию. Кроме того, они обсудили меры по расширению производства боеприпасов для нужд ВСУ. По некоторым данным, рассматривается возможность размещения в США дополнительных производств снарядов, финансируемых за счет государств Евросоюза. На эти цели предполагается выделить 1 миллиард евро. Министр обороны Украины Алексей Резников просит у европейских партнеров 250 000 снарядов в месяц. Сама Украина производит в месяц только 110 000 снарядов. Минимальная же месячная потребность ВСУ составляет 356 000 снарядов, а полная потребность - 594 000.



Казалось бы, поддержка Украины со стороны США, Германии и других стран НАТО не вызывает сомнений. Ярким свидетельством этого стало дальнейшее увеличение поставок в рамках "танковой коалиции". В частности, в Англии объявлено об удвоении числа передаваемых Киеву "Челленджеров" - с 14 до 28 машин.



Но в интервью Шольца телекомпании CNN, вышедшем уже после завершения визита, прозвучала хорошо знакомая мелодия: "На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не достигнет успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров". Думаю, среди серьезных политиков в мире уже не осталось тех, кто верил бы, что Путин вдруг осознает, что Украину ему не сломить, и согласится на вывод войск и переговоры. Неслучайно канцлер не уточнил, с каких именно территорий должны уйти российские войска. Похоже, Шольц и некоторые другие европейские политики все еще лелеют надежду, что с Путиным удастся достичь компромисса хотя бы на основе линии фактического контроля на 23 февраля 2022 года.



На самом деле для Путина может быть только два варианта завершения войны: либо полное подчинение Украины, либо полное поражение российской армии и потеря власти. Любое урегулирование вне этих двух сценариев будет лишь более или менее длительным перемирием перед новой войной. В том же интервью Шольц говорил о необходимости гарантий безопасности для Украины в мирное время, но не упомянул о ее возможном приеме в НАТО. Между тем любые гарантии, кроме полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора, будут стоить не больше Будапештского меморандума. Прав бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес: "Самое важное - это война и победа Украины в ней. Самое важное - освободить Крым. Украина никогда не будет в безопасности, пока Россия будет оккупировать Крым. Мир не будет инвестировать в восстановление Украины, пока не будет полных гарантий безопасности (а это предполагает, что Россия больше не оккупирует Крым). То есть Россия будет нарушать или блокировать пути доставки грузов к Азовскому морю и оттуда. Так, как она делает это сейчас. И, конечно, Россия будет перекрывать морские пути в Одессу и из Одессы. Это означает, что основные усилия должны быть сосредоточены на освобождении Крыма". Генерал Ходжес подчеркивает важность поставок ВСУ дальнобойных ракет для освобождения Крыма.



Что же касается усиления санкционного давления на Россию, о котором говорили Байден и Шольц, то это не более чем пропагандистская фигура речи. Сейчас как раз опубликованы данные по Евросоюзу, из которых явствует, например, что падение импорта электроники из Евросоюза в Россию в 2022 году, в том числе жизненно необходимых для военных целей микрочипов, было компенсировано ростом экспорта этой продукции из ЕС в ОАЭ, Турцию, Китай, Казахстан, Киргизию и Грузию. Мало кто сомневается в том, что речь идет о реэкспорте в Россию. Например, В 2022 году Казахстан экспортировал в Россию современных полупроводников на 3,7 миллиона долларов по сравнению с 12 тысячами долларов годом ранее.



Введение эффективного экспортного контроля в Евросоюзе - процесс небыстрый, так как требует согласования всех стран-участниц и принятия ряда законодательных актов. И вполне вероятно, что до конца войны ввести такой механизм в действие не успеют. Теоретически обход санкций можно было бы во многом блокировать в случае тотальной изоляции России от мировой финансовой системы. Но на такие радикальные меры ни США, ни Евросоюз пойти пока явно не готовы.



Один из самых острых вопросов сейчас - возможные поставки китайского летального оружия России. В Вашингтоне Шольц выразил по этому поводу серьезные опасения, а Байден его успокоил: по словам американского президента, он предупредил Си Цзиньпина, какие американские санкции последуют в случае перехода Пекином этой "красной линии". Но остановит ли это КНР?



В китайских арсеналах есть немалые запасы как разнообразных беспилотников, так и снарядов советских калибров. Их поставки в Россию позволили бы Путину затянуть войну. По большому счету, Пекину невыгодна полная победа ни одной из сторон. Если Путин поглотит Украину и начнет восстанавливать империю, это создаст угрозу интересам Китая на постсоветском пространстве, и прежде всего в Центральной Азии. Победа же Украины усилит позиции Запада в глобальном противостоянии с Китаем. Ситуация позиционного тупика в войне, возможно, устраивает Пекин, несмотря на экономические потери. Начать поставлять оружие России КНР может начать только после серьезных успехов украинской армии, если России будет грозить полное поражение, и лишь в том случае, если китайское руководство будет уверено, что эти поставки смогут переломить ход войны и привести ее к ничейному исходу.